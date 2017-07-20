7 блюд, которые могут быть опасны для жизни. Но их все равно едят

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Может ли блюдо быть настолько вкусным, чтобы вы рискнули жизнью и попробовали его? В мире существует множество изысканных и опасных деликатесов, которые при неправильном приготовлении способны нанести непоправимый вред здоровью. Специально для бесстрашных гурманов AdMe.ru подготовил подборку самых опасных блюд на планете.

7-е место. Лютефиск

Лютефиск — традиционное рыбное блюдо стран Скандинавии. Готовят его путем маринования трески в растворе щелочи. По истечении нескольких дней рыбу промывают водой и подвергают термальной обработке. В результате получается полупрозрачная желеобразная масса с резким запахом. Обычно блюдо подают в Рождество с отварным картофелем и овощами. Смельчакам, которые рискнут отведать деликатес, не стоит использовать серебряные столовые приборы, так как их мгновенно разрушает коррозия.

6-е место. Креветочный шок-коктейль

От классического креветочного коктейля шок-коктейль отличается секретным пряным соусом, с которым подается. В его состав входит большое количество хрена. Несмотря на то что в нем совсем нет перца, коктейль получается настолько острым, что некоторые посетители чувствуют разряд тока и даже теряют сознание. Отведать острой экзотики можно в «Стейк-хаусе святого Элмо» в Индианаполисе, который получил мировую популярность благодаря своему уникальному блюду.

5-е место. Перец нага джолокия

Нага джолокия внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире перец-гибрид. Перец содержит вещество капсаицин, которое и делает его смертельно опасным. В кулинарии его используют в минимальных количествах, так как даже один лишний грамм может привести к летальному исходу, зато он активно применяется в сельском хозяйстве, чтобы отпугивать диких слонов от посевов и жилищ.

4-е место. Жареный тарантул а-пинг

Жареный тарантул а-пинг — национальное достояние кухни Камбоджи. Для местных блюдо из тарантула — изысканный деликатес. Мягкое мясо и хрустящая сладкая корочка, обжаренная в чесночном масле, заставляют и местных, и туристов выстраиваться в очереди, чтобы отведать экзотики. Но необходимо быть максимально бдительным, так как в клыках паука находится сильнейший яд и при непрофессиональной готовке такое блюдо может привести к непоправимому.

3-е место. Аки

Грушеподобный фрукт аки — традиционный ингредиент ямайской кухни. Съедобной является мякоть фрукта, которую сперва варят, а потом обжаривают и подают с салатом, хлебцами и фруктами. По консистенции и вкусу аки напоминает омлет с ореховым привкусом. Опасны незрелые плоды, которые содержат в себе токсины и при неправильной термической обработке могут повлечь летальный исход.

2-е место. Дурман

На протяжении веков нетрадиционная медицина использовала дурман как лекарственную траву. На самом же деле это опасное токсичное растение. Злоупотребление семенами дурмана, чаем из листьев и соком вызывает бред, потерю памяти, учащенное сердцебиение и галлюцинации, а передозировка может стоить жизни.

1-е место. Осьминог саннакчи

Саннакчи является одним из самых дорогих и изысканных блюд корейской кухни. Живого осьминога режут на кусочки и подносят к столу еще живым. По мнению гурманов, живой осьминог обладает более насыщенным вкусом, чем приготовленный. Опасность такого деликатеса состоит в том, что сокращающиеся щупальца могут привести к удушью, поэтому его советуют очень тщательно пережевывать. Традиционно осьминога посыпают кунжутными семенами и подают с различными соусами.