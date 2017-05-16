7 ранних признаков рака, которые 90 % людей игнорируют
Человеческий организм устроен так, что посылает нам сигналы в виде симптомов, чтобы мы поняли: что-то не так. К сожалению, многие часто закрывают глаза на то, о чем пытается сказать тело, думая, что все обойдется.
AdMe.ru собрал несколько признаков рака, к появлению которых стоит отнестись со всей серьезностью. Ведь чтобы победить, нужно знать, с чем бороться.
Если вы заметите у себя или близких приведенные ниже проявления и симптомы, не делайте преждевременных выводов, основываясь на самодиагностике, ведь многие из симптомов могут появиться из-за других заболеваний. Обратитесь к специалисту за консультацией с последующим полным обследованием.
Появление новообразований относят к одному из признаков рака кожи и молочной железы. Другие симптомы:
- Уплотнения как в районе груди, так и в области подмышечных впадин.
- Раздражение или сыпь неизвестного происхождения, которая не связана с аллергической реакцией на пищу или косметику.
- Появление мокнущей язвы в середине новообразования.
- Рост и изменение формы родинок.
Длительный кашель — один из признаков заболевания легких, которое сопровождается разными симптомами:
- Понижение аппетита.
- Резкое снижение массы тела.
- На более запущенных стадиях рака легких появляется кашель с отхаркиванием крови и одышка.
В большей части случаев высыпания на коже не имеют отношения к онкологии, однако клинический опыт говорит об определенной зависимости:
- Новообразование в матке провоцирует зуд в зоне гениталий.
- Рак головного мозга может протекать с зудом в зоне ноздрей.
При заболевании кишечника появляются следующие симптомы:
- Кровяные выделения в кале.
- Слизистые и гнойные выделения.
- Самопроизвольное отхождение каловых масс.
Может быть признаком рака почек, который сопровождается и другими симптомами:
- Кровь при мочеиспускании.
- Повышение давления.
- Боль в проекции почки.
- Хронически нарастающая слабость.
Необъяснимая потеря веса происходит при опухоли желудка. На ранних стадиях, как правило, это невыраженные клинические проявления, однако последующие симптомы широко распространены:
- Отвращение к мясной пище.
- Раннее насыщение (чувство переполнения желудка после принятия малого количества пищи).
- Анемия.
- Затруднение продвижения пищи.
Продолжительная боль в горле может быть признаком рака гортани и сопровождается следующими симптомами:
- Затрудненное дыхание и боль при глотании.
- С ростом новообразования появляется ощущение инородного тела.
- Появляется и нарастает охриплость вплоть до потери голоса.
- Отхаркивание кровью и гнилостный запах изо рта.
Эти наблюдения не являются фундаментом для постановки диагноза, потому как они могут совпасть с признаками других заболеваний. Однако если вы заметили вышеперечисленные симптомы, не стоит их игнорировать. Следует как можно скорее проконсультироваться с врачом и пройти детальное обследование.
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