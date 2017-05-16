7 ранних признаков рака, которые 90 % людей игнорируют

7 ранних признаков рака, которые 90 % людей игнорируют

Человеческий организм устроен так, что посылает нам сигналы в виде симптомов, чтобы мы поняли: что-то не так. К сожалению, многие часто закрывают глаза на то, о чем пытается сказать тело, думая, что все обойдется.

AdMe.ru собрал несколько признаков рака, к появлению которых стоит отнестись со всей серьезностью. Ведь чтобы победить, нужно знать, с чем бороться.

Если вы заметите у себя или близких приведенные ниже проявления и симптомы, не делайте преждевременных выводов, основываясь на самодиагностике, ведь многие из симптомов могут появиться из-за других заболеваний. Обратитесь к специалисту за консультацией с последующим полным обследованием.

Появление новообразований относят к одному из признаков рака кожи и молочной железы. Другие симптомы:

  • Уплотнения как в районе груди, так и в области подмышечных впадин.
  • Раздражение или сыпь неизвестного происхождения, которая не связана с аллергической реакцией на пищу или косметику.
  • Появление мокнущей язвы в середине новообразования.
  • Рост и изменение формы родинок.

Длительный кашель — один из признаков заболевания легких, которое сопровождается разными симптомами:

  • Понижение аппетита.
  • Резкое снижение массы тела.
  • На более запущенных стадиях рака легких появляется кашель с отхаркиванием крови и одышка.

В большей части случаев высыпания на коже не имеют отношения к онкологии, однако клинический опыт говорит об определенной зависимости:

  • Новообразование в матке провоцирует зуд в зоне гениталий.
  • Рак головного мозга может протекать с зудом в зоне ноздрей.

При заболевании кишечника появляются следующие симптомы:

  • Кровяные выделения в кале.
  • Слизистые и гнойные выделения.
  • Самопроизвольное отхождение каловых масс.

Может быть признаком рака почек, который сопровождается и другими симптомами:

  • Кровь при мочеиспускании.
  • Повышение давления.
  • Боль в проекции почки.
  • Хронически нарастающая слабость.

Необъяснимая потеря веса происходит при опухоли желудка. На ранних стадиях, как правило, это невыраженные клинические проявления, однако последующие симптомы широко распространены:

  • Отвращение к мясной пище.
  • Раннее насыщение (чувство переполнения желудка после принятия малого количества пищи).
  • Анемия.
  • Затруднение продвижения пищи.

Продолжительная боль в горле может быть признаком рака гортани и сопровождается следующими симптомами:

  • Затрудненное дыхание и боль при глотании.
  • С ростом новообразования появляется ощущение инородного тела.
  • Появляется и нарастает охриплость вплоть до потери голоса.
  • Отхаркивание кровью и гнилостный запах изо рта.

Эти наблюдения не являются фундаментом для постановки диагноза, потому как они могут совпасть с признаками других заболеваний. Однако если вы заметили вышеперечисленные симптомы, не стоит их игнорировать. Следует как можно скорее проконсультироваться с врачом и пройти детальное обследование.

Фото на превью depositphotos.com

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