7 ранних признаков рака, которые 90 % людей игнорируют

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Человеческий организм устроен так, что посылает нам сигналы в виде симптомов, чтобы мы поняли: что-то не так. К сожалению, многие часто закрывают глаза на то, о чем пытается сказать тело, думая, что все обойдется.

AdMe.ru собрал несколько признаков рака, к появлению которых стоит отнестись со всей серьезностью. Ведь чтобы победить, нужно знать, с чем бороться.