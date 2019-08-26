7 продуктов, которые мы зря считали вредными все это время

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Питание — это всегда горячая тема для обсуждения. Люди хотят знать, какие продукты полезны для их организма, а какие могут навредить. Казалось бы, этот вопрос можно было прояснить раз и навсегда, однако даже ученым свойственно ошибаться. Порой они вынуждены отступить от своих же убеждений месяцы или даже годы спустя.

AdMe.ru перечислит несколько таких научных ошибок, чтобы у вас была возможность сделать лучший выбор. И не пропустите бонус в конце статьи, чтобы узнать кое-что полезное о таком неоднозначном продукте, как шоколад.

7. Соль

Несколько десятилетий назад люди верили, что соль, что называется, «белый яд». Они опасались высокого кровяного давления, проблем с сердцем, почками и так далее. Однако, помимо того что при умеренном потреблении эта приправа совершенно безвредна, исследования, проведенные в 2000-х, не выявили прямой связи между снижением потребления соли и гипертонией или сердечными заболеваниями. Напротив, когда мы прекращаем потреблять натрий, тело начинает вырабатывать гормоны и энзимы, которые повышают кровяное давление.

6. Яйца

Некогда нам рекомендовали ограничить потребление яиц из-за холестерина и его способности закупоривать артерии и повышать риск сердечного приступа, инсульта и диабета. 10 лет спустя ученые признали, что допустили ошибку: на самом деле существует два типа холестерина — «хороший» и «плохой», — и яйца содержат как раз «хороший». Кроме того, они богаты железом и белком, а также антиоксидантами лютеином и зеаксантином, которые защищают от возрастных нарушений зрения, таких как дегенерация желтого пятна и катаракта.

5. Попкорн

В течение многих лет наш верный спутник в кинотеатрах считался нездоровой пищей. Однако было обнаружено, что в попкорне содержится больше антиоксидантов (полифенолов), чем в овощах и фруктах. Исследования показывают, что полифенолы снижают риск сердечных заболеваний и рака. Еще одно преимущество попкорна: в нем очень мало калорий (ура!), и он относится к цельнозерновой пище. Однако, прежде чем его есть, убедитесь, что он не содержит каких-либо искусственных добавок. А лучше приготовьте попкорн дома.

4. Цельное молоко

Годами нам велели отдавать предпочтение обезжиренному молоку, чтобы уменьшить количество потребляемых жиров. Тем не менее недавние исследования показывают, что цельные жиры в молоке содержат много необходимых питательных веществ и даже делают кровь более устойчивой к определенным типам рака. Кроме того, цельное молоко помогает сохранять фигуру и снижает риск диабета!

3. Кофе

Не так давно кофеин обвиняли во всевозможных «грехах»: в том, что он вызывает гипертонию, проблемы с сердцем, повреждение нервной системы и тому подобное. Тем не менее современные исследования обнаружили, что употребление кофе на самом деле приводит к снижению частоты сердечных заболеваний и, как следствие, преждевременной смерти. Также было установлено, что любители кофе менее подвержены циррозу печени, диабету 2-го типа и даже неврологическим состояниям, таким как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

2. Белый рис

Есть несколько причин, по которым не стоит бояться белого риса. Вот несколько из них: Он легко усваивается и помогает вывести токсины. Так что это идеальная еда на случай, если вы страдаете расстройством желудка.

Он не содержит глютен. Для многих сейчас это очень актуально.

Он помогает предотвратить хронические проблемы с пищеварением.

Доказано, что белый рис содержит меньше мышьяка, чем коричневый рис.

1. Пицца

История та же, что и с попкорном. В пицце нет ничего плохого, если вы приготовили ее дома! На самом деле это отличный источник самых разных питательных веществ. Подумайте об этом: белок, овощи, полезные углеводы (используйте тесто из цельнозерновой муки) и ваши любимые свежие или сушеные травы. «Полезное» не всегда означает «невкусное», верно?

Бонус

Так ли вреден шоколад для нашего здоровья, как нам постоянно твердили? Надежные источники утверждают, что хороший шоколад действительно может значительно улучшить ваше здоровье! Под «хорошим» мы подразумеваем темный и содержащий не менее 70 % какао. Такое удовольствие может: восстановить эластичность сосудов, что пойдет на пользу сердцу и кровообращению в целом;

снизить уровень «плохого» холестерина;

сохранить активность головного мозга;

уменьшить риск инсульта. Существует даже исследование, предполагающее, что темный шоколад может помочь предотвратить диабет. Удивительно, сколько бонусов может подарить этот десерт, не считая того, что он просто делает нас счастливее!

Мы искренне надеемся, что эта информация о питании окажется полезной и сделает вашу жизнь немного лучше! Просто помните, что все приведенные выше рекомендации работают для людей с хорошим состоянием здоровья. Если у вас есть какие-либо проблемы, не забудьте проконсультироваться с врачом перед изменением рациона. И, конечно, поделитесь с нами своим опытом в области питания!