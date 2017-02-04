7 признаков того, что вы едите слишком много углеводов

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Углеводы — необходимая часть рациона питания. Они дают энергию, входят в состав компонентов иммунной системы, участвуют в строительстве клеток. Но, если человек употребляет углеводов больше, чем необходимо организму, это может привести к неприятным последствиям. Мы в AdMe.ru изучили рекомендации диетологов и составили список признаков, которые указывают на то, что количество углеводов в рационе пора сократить.

Усталость

Проблема: вы отлично спали всю ночь, но в середине рабочего дня неожиданно наваливается усталость, вы чувствуете вялость и хотите полежать. Диетологи рекомендуют: употреблять на завтрак «полезные» углеводы (овсянка с ягодами и орехами, яйца с тостом из цельной пшеницы и т. п.), которые дают энергию и чувство сытости на длительный срок. Обед должен быть белково-углеводным (например, рис, куриная грудка и салат).

Перепады настроения

Проблема: после вкусностей настроение повышается, но через некоторое время на смену радости приходит опустошенность и непонятная грусть. Диетологи рекомендуют: в перепадах настроения могут быть виноваты простые углеводы. Замените их на сложные, в которых присутствует клетчатка (овощи, фрукты, орехи).

Все время хочется сладкого

Проблема: вы не можете представить свою жизнь без вкусняшек. Кажется, у вас зависимость от сладкого. Диетологи рекомендуют: сахар стимулирует в мозгу выработку веществ, вызывающих ощущение счастья и снижающих тревожность. Со временем у вас действительно появляется зависимость. Помочь может только сила воли. Откажитесь от обычного сахара и продуктов, куда он входит, и уже совсем скоро конфеты и пирожные не будут вас так манить.

Голод

Проблема: спустя пару часов после приема пищи снова хочется есть. Диетологи рекомендуют: если проигнорировать чувство голода, в следующий прием пищи вы съедите больше нормы. Надолго чувство сытости обеспечат продукты, в которых много клетчатки, а также пища, богатая белками и жирами (рыба, мясо и т. п.).

Вес не снижается

Проблема: вы урезаете калории, ходите на тренировки несколько раз в неделю, но стрелка весов стоит на месте. Диетологи рекомендуют: считать не калории в продукте, а количество белков, жиров и углеводов. Если в продуктах много сахара, значит, в пище много рафинированных углеводов, которые тело быстро поглотит, а излишки превратит в жир.

Проблемы с кожей

Проблема: прыщи, сухость кожи. Диетологи рекомендуют: сократите количество сладостей и посмотрите, насколько улучшится состояние вашей кожи.

Забывчивость

Проблема: вы забываете взять ключи, уходя из дома, не помните о важных датах и событиях. Диетологи рекомендуют: большое количество простых углеводов в пище может привести к снижению когнитивных функций, показало исследование. Омега-3 жирные кислоты (содержащиеся в растительном масле, авокадо, рыбе) способны защитить мозг от вредного воздействия сахара и улучшить память.