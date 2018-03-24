7 привычек водителей, которые приведут в негодность любой автомобиль

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Далеко не каждый водитель задумывается о том, что автомобиль нуждается в заботливом уходе и грамотной эксплуатации. Ведь в большинстве случаев частых поломок, дорогого ремонта и многих аварий можно избежать, соблюдая некоторые нехитрые правила.

Нам в AdMe.ru нравится узнавать и воплощать в жизнь способы, помогающие сделать жизнь проще. Специально для вас мы разобрали очередную порцию ошибок водителей, которые портят жизнь своим «железным лошадкам».

1. Слишком низкое или слишком высокое давление в шинах

Давление в шинах нередко бывает слишком низким либо слишком высоким. Это повышает расход топлива, плохо сказывается на управляемости автомобиля, динамике его движения — например, может привести к заносу, аварии. Чтобы такого не произошло, нужно своевременно менять шины. Во-первых, не забывать про сезонную смену шин. Во-вторых, соблюдать правило менять передние и задние шины местами как минимум раз в год.

2. Резкий разгон и торможение

Резкий разгон и резкое торможение вредны для автомобиля. Они дают дополнительную нагрузку на системы автомобиля: так, огромную нагрузку получают коробка передач и двигатель, сильно изнашиваются колодки и тормозные диски, снижается работоспособность тормозов. Все это резко повышает вероятность аварии на дороге.

3. Неправильный способ парковки

Грамотная парковка — дело непростое, особенно для новичков. Как правило, при парковке на небольшом участке водители постоянно переключают передачи с Drive на Reverse, не остановив при этом полностью автомобиль. Эту ошибку нужно стараться категорически избегать, ведь это убивает автоматическую коробку передач и грозит крупным ремонтом. Возьмите за правило сначала полностью останавливать автомобиль и только потом включать другую передачу.

4. Игнорирование значков на приборной панели

С помощью значков на приборной панели автомобиль предупреждает вас, что с ним что-то не в порядке. К примеру, температура двигателя слишком маленькая или слишком высокая, в электрике есть неисправности или уровень тормозной жидкости крайне низкий. Не откладывайте поездку в сервис в долгий ящик. Это поможет вам избежать дорогостоящего ремонта или даже аварии.

5. Несоблюдение сроков техосмотра и ремонта

Одна из частых причин поломок автомобиля — нарушение сроков техобслуживания. К слову, это главный способ предупредить дорогостоящий ремонт автомобиля. Так, например, каждые 1 000 км пробега автомобиля рекомендуется проверять масло, а каждые 40 000 км — менять воздушный фильтр. Нужно стараться не только своевременно проходить ежегодные техосмотры, но также не забывать о ежедневных проверках (уровень моторного масла и давления в шинах, зеркала, наличие протечек и др.), необходимость которых зависит от пробега машины и от сезона.

6. Перегруз

Чрезмерные нагрузки вредны почти для всех систем машины: подвеска, рулевое управление, трансмиссия, шины, двигатель. Кроме того, подобная привычка эксплуатации повышает расход топлива и негативно вляет на управляемость автомобиля. Чтобы избежать этого, водителю стоит ознакомиться с максимальной грузоподъемностью своего транспортного средства и соблюдать ее. Также стоит избавиться от бесполезных вещей в автомобиле и возить с собой только самое необходимое.

7. Нагрузка на сцепление

Эту ошибку совершают владельцы автомобилей с механической коробкой передач. Стоя на светофоре, не держите выжатой педаль сцепления: это быстро изнашивает детали механизма. Ведь ему приходится работать в сотни раз интенсивнее, чем положено по назначению. Да и самого водителя такая привычка держит в напряжении. Во время коротких остановок переключайтесь на режим «нейтральной скорости» и нажимайте сцепление непосредственно перед моментом старта.

Какие ошибки при обслуживании и эксплуатации автомобиля вы замечали еще? Делитесь в комментариях.