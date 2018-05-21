Ученые назвали 7 распространенных привычек, которые влияют на наши гормоны

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Если вам кажется, что на ваше настроение может повлиять любая мелочь, вам не кажется. У каждого человека в зависимости от его пола, возраста и состояния здоровья вырабатывается около 50 гормонов. А всего изучено и описано порядка сотни гормонов и веществ, которые формируют гормональный фон.

Повлиять на их концентрацию могут обыденные вещи или привычки, которые мы считаем незначительными. Мы в AdMe.ru решили рассказать о некоторых из них.

1. Социальные сети

Если вы ищете причину ограничить активность в соцсетях, то вот она: удаление аккаунта снижает уровень кортизола — гормона стресса. В исследовании австралийских ученых фигурировал фейсбук, но авторы предполагают, что выводы верны для пользователя любой соцсети. Испытуемые отказались от сервиса на 5 дней. Все это время ученые следили за уровнем кортизола в их организме: концентрация гормона неуклонно снижалась. Авторы объясняют такой эффект освобождением от влияния соцсетей, насыщенных информацией, на переработку которой пользователь тратит значительные интеллектуальные и психические усилия, что провоцирует стресс. Тем, кто не готов удалить страницу, исследователи советуют прекращать общение в соцсетях хотя бы за час до сна.

2. Антибактериальное мыло и дезинфекторы для рук

Антибиотик триклозан, который используется в некоторых моющих средствах, дезодорантах, зубных пастах и дезинфекторах для рук, в США запретили еще в 2016 году. Американское агентство FDA сообщило, что ингредиент вызывает гормональные нарушения, влияющие на репродуктивную функцию, не уточнив механизм воздействия. Вслед за американскими коллегами отрицательный эффект подтвердили ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Согласно исследованию, молекулы триклозана разрушают мембраны митохондрий, что приводит к гибели клеток. Официально триклозан не запрещен, поэтому при покупке мыла или зубной пасты стоит внимательно прочесть состав.

3. Омлет и молоко

Если вы хотите завязать с кем-либо приятельские отношения, угостите этого человека омлетом. Незатейливое блюдо, как выяснили ученые, способствует выработке так называемого гормона любви — окситоцина. Это вещество активизирует у человека социальное поведение, усиливает чувство доверия к окружающим, снижает тревогу. Досконально механизм влияния пока не изучен, но предполагается, что «посредником» оказывается серотонин. Как в куриных яйцах, так и в молоке в большом количестве содержится аминокислота триптофан. Она провоцирует выделение в мозгу серотонина, а тот, в свою очередь, влияет на уровень окситоцина. Кроме того, подчеркивается, что участки мозга, ответственные за окситоцин и серотонин, расположены рядом.

4. Работа по ночам

Интернет подарил нам возможность работать удаленно и в любое время суток. Однако зачастую это сказывается на сне. Меж тем ученые подтвердили, что работа ночью снижает уровень мелатонина. У тех участников эксперимента, что предпочитали заниматься делами после полуночи, выработка гормона снижалась на 15 % по сравнению с теми, кто трудился днем. Мелатонин отвечает за периодичность и качество сна, регулирует деятельность эндокринной системы, поддерживает иммунитет, замедляет процессы старения. Утром его концентрация минимальна, а к вечеру возрастает, подготавливая организм ко сну. Искусственное продление активности вступает в противоречие с естественными биологическими процессами, что может привести к недостатку мелатонина и проблемам со здоровьем.

5. Время, когда вы пьете кофе

Чашка любимого напитка может превратиться в лишнюю порцию стресса, если выпить ее не вовремя, утверждают ученые. Все дело в естественном уровне кортизола. Концентрация гормона, который провоцирует ответную реакцию организма на стресс, меняется в течение дня. Секрет в том, чтобы пить кофе, когда она низкая. Высокий уровень кортизола отмечается в 8:00–9:00, в 13:00, а также вечером, с 17:30 до 18:30. Если выпить кофе в один из этих периодов, напиток усилит стресс, который испытывает организм. А вот в остальное время кофе способен подарить заряд необходимой бодрости. Кстати, для жаворонков и сов упомянутый график сдвигается соответственно времени пробуждения.

6. Яркий свет

Итальянские ученые открыли взаимосвязь между ярким освещением и уровнем тестостерона. Зимой выработка мужского гормона снижается, что связано, очевидно, с сокращением светового дня, а весной начинает повышаться. Как показал эксперимент, естественный свет с успехом может быть заменен искусственным. У добровольцев, которые в течение нескольких недель проводили с утра полчаса под яркой лампой, отмечался рост уровня тестостерона. Ученые полагают, что открытие может стать основой для нового способа лечения мужских проблем со здоровьем.

7. Садоводство

Уход за растениями на свежем воздухе снижает уровень кортизола — гормона стресса. К такому выводу пришли голландские ученые. В рамках эксперимента участникам, увлеченным садоводством, поручили выполнить несколько сложных, утомительных задач, не связанных с их хобби. Таким образом были созданы условия стресса. Позже некоторым из них предложили заняться садоводством. Остальным в качестве отдыха досталось чтение в комнате. Спустя полчаса у каждого участника измерили концентрацию кортизола. Оказалось, что гормон стресса удалось снизить у всех, но у тех, кто работал на природе, это снижение было более заметным. Кроме того, «чтецы» отметили, что их настроение осталось таким же плохим, каким было до этого.

А какие незначительные вещи или привычные занятия могут поднять ваше настроение? Поделитесь в комментариях.