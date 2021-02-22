7 привычек, которые работают как настоящие чит-коды для похудения

Путь к фигуре мечты всегда начинается с подсчета калорий и соблюдения энергетического баланса. Но есть и лазейки, которые помогают сократить дорогу. Все просто: мозг и тело можно немного перехитрить, заставив их работать с нами заодно. Кто бы мог подумать, что верно подобранное освещение или время приема пищи могут сыграть не последнюю роль в деле похудения.

Мы в AdMe.ru только за, когда речь идет о здоровом образе жизни. Поэтому мы нашли несколько обнадеживающих исследований, где речь идет о простых способах борьбы с лишними килограммами.

1. Покупать однообразную еду

Правда в том, что разнообразие форм и цветов возбуждает любопытство у любого человека. Поэтому нам хочется попробовать все цветастые конфетки из упаковки или каждый из видов печенья макарон, даже если они одинаковые на вкус. Это наглядно показал эксперимент с M&M’s, в ходе которого стало понятно, что чем больше цветов предоставлено, тем больше люди съедают. А когда конфеты разделили на отдельные кучки по цветам, испытуемым хотелось непременно попробовать вкусняшку из каждого сектора. Поэтому упаковка со «скучными», одинаковыми печеньями и конфетами будет вызывать меньше соблазна.

2. Пить из узких и длинных стаканов

Всем известно, что можно уменьшить размер порции, взяв тарелку поменьше. Но в посуде важен не только размер, а еще и форма. Оказывается, используя широкие и низкие стаканы, мы выпиваем на 57 % больше сока, не замечая этого. Даже профессиональные бармены грешат тем, что в широкие и низкие стаканы наливают на 20,5 % больше напитка, чем в высокие и узкие. Конечно, если пить только воду, то все может быть как раз наоборот: выгоднее использовать широкие стаканы, ведь тут нет риска переборщить с калориями.

3. Есть при правильном освещении

Люди выбирают менее здоровые варианты питания, когда окружающее освещение тусклое. А причина кроется в том, что яркость света влияет на умственную активность, а значит, и на способность принимать решения. Есть ряд ресторанов, в которых настолько темно, что едва различим текст в меню. Выяснилось, что в таких заведениях люди едят больше. В другом исследовании было четыре ресторана — в двух свет включили ярко, в двух других приглушенно. В итоге в заведениях с приглушенным светом люди съедали на 40 % больше ккал, чем в тех, где было светло.

4. Съедать основное количество калорий на завтрак

Общеизвестно, что в похудении главное — это дефицит калорий. Но время приема пищи тоже имеет значение. Так, при одинаковой норме в 1 400 ккал женщины, которые плотно ели за завтраком, потеряли в 2,5 раза больше веса, чем их напарницы по эксперименту с сытным ужином. Оптимальным оказался график с завтраком в 700 ккал, обедом в 500 и ужином в 200.

5. Работать вблизи источника дневного света

Длительное нахождение при искусственном освещении подавляет сжигание жира. Весь свет, который исходит не от солнца — свет экрана монитора, телефона, уличных фонарей, домашнего светильника или люминесцентных ламп, может провоцировать набор веса, так как сбивает циркадные ритмы организма. Работа у окна минимизирует риски искусственного освещения и способствует лучшему сну. Кстати, сон в темной спальне — это то, что доктор прописал, для тех, кто работает по ночам. Вернее, то, что советуют ученые.

6. Начинать утро, находясь на свету

Утро нужно начинать не с кофе, а с солнечных ванн. Люди с лишним весом, которые с утра минимум по 45 минут проводили при солнечном свете, начали худеть, а их аппетит уменьшился. Вероятно, утреннее солнце благотворно влияет на метаболизм и помогает телу начать сжигать жир.

7. Двигаться, даже когда сидишь

Все знают, что сидячий образ жизни вреден. Казалось бы, ну а что поделать, если работа такая? Выход все же есть — ерзание на стуле оказалось полезным. Людям выдали подставку для разминания ног и стул, на котором удобно вертеться и поворачиваться в разные стороны, а затем попросили не сидеть истуканом, а двигаться. Оказалось, что расход энергии значительно повысился и стал примерно равным ходьбе при скорости 2 километра в час. Даже если специальных гаджетов для этого не имеется, ничто не мешает разминать ноги и как можно больше шевелиться сидя.

Какие привычки помогают вам держать форму? Считаете ли вы калории или ходите в спортзал?