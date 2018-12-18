Ученые рассказали, отчего люди толстеют зимой. А мы расскажем, как с этим справиться

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Зимой на улице так пасмурно и грустно, что руки сами тянутся к вкусненькому. Это значит, что ваш организм перестраивается на энергосберегающий режим и начинает запасать жир. Ученые говорят, что за зиму люди набирают по 2–3 кг, и это совершенно нормально. Но вы можете остановить этот процесс, если будете знать механизмы, которые приводят к набору лишнего веса.

AdMe.ru знает, кто виноват в том, что зимой вам постоянно хочется есть.

1. Диета

В том, что вы поправляетесь зимой, виноваты быстрые диеты. Летом вы ограничиваете себя в еде, чтобы круто выглядеть в купальнике, а зимой потерянный вес возвращается с прибавкой. Все потому, что никто не может долго соблюдать строгую диету. Желание вкусно поесть в холодное время года побеждает здравый смысл. К тому же просторная зимняя одежда скрывает лишние килограммы — вот еще один предлог съесть что-нибудь вредное. Но выглядеть здорово в облегающем платье можно в любое время года. Для этого нужно соблюдать простые правила: считайте калории не только перед отпуском и занимайтесь спортом. Прогулки на свежем воздухе тоже считаются физической нагрузкой и подойдут для похудения.

2. Эволюция

Эволюция тоже поработала над тем, чтобы люди не худели зимой. Нашим предкам приходилось толстеть, чтобы пережить морозы, а мы продолжаем делать это по инерции. Как только наступают холода, организм повышает уровень инсулина и откладывает жир про запас. Мозг переводит нервную систему в режим гибернации. Готово — вы бы и в спячку могли впасть, если бы не работа. Природу можно обмануть: откажитесь от продуктов из белой муки и ешьте меньше сахара. Вредную пищу замените белком. Рыба, мясо и орехи отобьют желание перекусывать фастфудом.

3. Сезонное аффективное расстройство

Поздней осенью и зимой к людям приходит чувство безысходности, а уровень энергии падает до нуля. Это сезонное аффективное расстройство. Врачи говорят, что каждый 10-й человек на планете сталкивается с подобной проблемой. И дело здесь не только в настроении: сезонная депрессия заставляет переедать. Пациенты с аффективным расстройством налегают на сладости и продукты, богатые крахмалом (картофель или печенье), и здорово прибавляют в весе. С данным расстройством можно бороться своими силами. Добавьте света: дома открывайте шторы шире, а в офисе садитесь ближе к окну. Гуляйте на свежем воздухе даже в прохладные и облачные дни. Важно: не принимайте лекарства от депрессии без совета с лечащим врачом.

4. Нехватка тактильных ощущений

В зимнюю стужу наш организм испытывает тактильный голод. Тело скрывается под толстым слоем одежды и не получает приятных ощущений от прикосновений. Все, что нам остается, — зуд, чувство стянутости от пересушенного воздуха и колючий свитер. А вы знали, что без контакта «кожа к коже» человек может впасть в депрессию? Так и до обжорства недалеко. Чтобы не грустить и не толстеть, восполняйте дефицит прикосновений. Лепите пироги, вяжите теплые варежки, погладьте кота, наконец. Обнимайте родных и близких: от этого повышается уровень гормонов радости. И есть хочется меньше.

5. Соль

Зима - время домашних консервов, но есть пересоленную пищу и сохранять стройную фигуру невозможно. Соль задерживает воду в организме, а еще вызывает зверский аппетит. В фастфуде, чипсах и колбасе содержится до 20 % от дневной нормы NaCl. А она составляет всего-то 5 г. Это необходимое количество, которое обеспечивает здоровье организма, а все остальное приведет к лишним килограммам. Подумайте об этом, когда захотите съесть гамбургер: в нем содержится почти половина дневной нормы соли.

6. Витамин D

Лишний вес приходит не только к любителям много и вкусно есть. Дефицит витамина D заставляет толстеть без видимых причин. Особенно достается женщинам: чем меньше в их рационе этого витамина, тем больше вероятность ожирения. Зимой абсолютное большинство жителей северных районов страдает дефицитом витамина D. А все потому, что он вырабатывается под воздействием солнечного света. Если у вас сильно шелушится кожа, вы потеете по ночам и стали плохо видеть, обратитесь к врачу: возможно, вашему организму не хватает солнца и витамина D.

7. Телевизор

Жители развитых стран смотрят телевизор по 242 минуты в день. А зимой это время увеличивается, потому что на улице холодно и нечего делать. Если вы жуете перед экраном, то получаете еще 167 лишних калорий. Ученые нашли самые опасные для фигуры телепрограммы — это кулинарные шоу. Люди, которые смотрят передачи про еду, употребляют больше сладкого. А вот если смотреть программы про природу, то сладкого не захочется.

Бонус

И в самые лютые морозы можно сохранить фигуру и даже немного похудеть. Вот необычные способы, о которых недавно рассказали ученые. Уменьшите температуру в помещении. Жара в офисе в сочетании с сидячей работой приводит к ожирению. Ученые говорят, что пара часов при температуре +17 °C заставит организм тратить больше энергии. И худеть, конечно.

Хрустите едой. Недавно диетологи открыли любопытную штуку и назвали ее эффектом хруста. Суть в том, что звуки еды помогают нам контролировать количество пищи. Разумеется, чавкать и шуршать пакетиком с чипсами — плохая идея. А вот хруст яблока или моркови не даст переесть.