7 причин появления прыщей, которые не дают вам наслаждаться чистой и красивой кожей

1. Не ищете истинную причину проблем с кожей

2. Не следите за гормональным фоном

3. Не придерживаетесь системы правильного питания

Правильное питание — это не только залог хорошего настроения, но и чистой кожи. Фастфуд, алкоголь, сахар негативно влияют на работу нашей пищеварительной системы и на организм в целом. Чтобы связать появление прыщей с питанием, итальянские ученые провели исследование, в котором приняли участие более 250 женщин. Результат был опубликован в Journal of the American Academy of Dermatology. В статье говорится: «Женщины, которые как минимум 4 дня в неделю употребляют свежие овощи, фрукты или рыбу, страдают от акне в 2 раза меньше».

Старайтесь избегать продуктов, которые лишь кажутся здоровыми. Яркий пример — соки из супермаркетов. В них содержится много сахара и консерванты, а концентрация полезных веществ сведена к минимуму.