7 причин, почему люди делятся на гуманитариев и технарей

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Извечный спор «физиков и лириков», пожалуй, никогда не будет решен. А все потому, что такое деление людей на 2 типа очень условно. На самом деле систем человеческих способностей больше, чем две. К тому же мы все появляемся на свет с потенциальными задатками к любому виду деятельности. AdMe.ru постарался выяснить, что и как влияет на формирование у ребенка склонности к той или иной деятельности и откуда берутся пресловутые гуманитарии и технари.

Несмотря на то что мы рождаемся потенциально готовыми к любой сфере деятельности, мы все разные. Каждому из нас присущ набор задатков и природных качеств, которые могут впоследствии помочь нам в освоении той или иной профессии. Например, у кого-то обнаруживается абсолютный слух, а кого-то природа награждает отличной памятью. Так, музыкальная одаренность Моцарта проявилась уже в 3 года, а великий художник Возрождения Рафаэль потрясающе рисовал в 8 лет.

Даже не имея особых задатков и талантов, можно развить свои способности в какой-либо сфере. Уделяя внимание определенным навыкам и интенсивно развивая их, можно существенно увеличить свои шансы преуспеть даже в том виде деятельности, к которому, казалось бы, нет определенной предрасположенности. Например, создатель периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев в школе не слишком-то блистал: 2 года сидел в 1-м классе и даже имел тройку по химии.

Огромную роль в развитии заложенных в ребенке задатков и способностей играют педагоги. Талантливый педагог может заинтересовать математикой гуманитария, и наоборот. К сожалению, нередко встречается и обратная ситуация, когда учитель может отбить всякую охоту заниматься предметом, к которому, казалось бы, у ребенка есть склонность. Знаменитому русскому математику Николаю Лобачевскому в императорское учебное заведение помог попасть преподаватель Григорий Карташевский, который разглядел талант у ученика и всячески способствовал его дальнейшему развитию.

Трудолюбие, настойчивость, умение преодолевать неудачи и не сдаваться — эти особенности характера могут помочь ребенку не пасовать перед трудностями в решениях сложных математических задач или дебрями китайского языка. Знаменитый трудяга «от живописи» Ван Гог начал рисовать довольно поздно — в 27 лет. Благодаря усердию всего за 10 лет он прошел путь от начинающего художника до настоящего мастера.

Часто склонности к определенному занятию зависят от наследственности. История знает случаи, когда представители целого рода проявляли одаренность и особые способности в той или иной сфере. Да и сегодня, если посмотреть вокруг, можно обнаружить множество примеров семейных династий: потомственных врачей, педагогов и др. Так, швейцарская семья Бернулли в XVII–XVIII веках внесла огромный вклад в науку. Среди ее членов 9 известнейших математиков и физиков, а кафедру математики Базельского университета в течение 105 лет почти без перерыва занимали представители этой семьи.

Очень часто родители с раннего детства навешивают на ребенка ярлыки гуманитария или технаря, оказывая на него тем самым давление. При этом родители активно развивают в ребенке и поощряют способности к выбранной ими (возможно, и неосознанно) деятельности. Ребенок чутко внимает тому, «чего хотят родители», и старается не разочаровывать их. Отец Блеза Паскаля сам занимался математикой и много времени уделял умственному развитию сына, объясняя любознательному мальчику геометрию и снабжая нужными книгами.

И конечно, не последним фактором является среда, в которой растет ребенок. Дома родители девочки приучают ее к чтению, а мальчика — к конструированию из кубиков; друзья увлекаются одним и тем же предметом и превращаются в единомышленников; в старших классах большинство ребят выбирают, например, специализированный математический класс — и ребенок тянется за своими сверстниками, чтобы не отстать. Все эти обстоятельства влияют на то, по какой стезе — гуманитарной или технической — в итоге пойдет человек.