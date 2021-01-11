7 предметов гардероба, от которых пора избавиться, чтобы сохранить здоровье

Мода диктует свои правила, а нам всегда хочется выглядеть стильно и современно. Кажется, некоторые тренды действуют по принципу «красота требует жертв». Собирая гардероб, нам ежедневно приходится делать выбор между эффектностью и комфортом. Но ведь мода быстротечна, а здоровье — это всегда важно.

AdMe.ru выяснил, какие современные предметы одежды могут быть опасны для нашего самочувствия, если носить их слишком часто.

Обувь на высоком каблуке

Чем выше каблук, тем длиннее выглядят ноги. Но есть у этой женской уловки и другая сторона. Лишние 5-10 см красоты могут обернуться искривлением позвоночника и болью в спине. Чтобы сохранять баланс при ходьбе на высоких каблуках, тело увеличивает давление на колени и стопы, а таз вынужден смещаться на угол до 60 градусов в зависимости от высоты шпильки. Кроме того, постоянное ношение каблуков может вызвать деформацию икроножных мышц. Сухожилия привыкают находиться в неестественном, сдавленном состоянии и потом с трудом адаптируются к обуви на плоской подошве. И все-таки совсем отказываться от элегантных туфель не стоит. Исследования показали, что оптимальная высота каблука составляет 2–4 см. Специалисты предлагают свою формулу для выбора шпильки. Нужно разделить длину стопы в см на 7.

Узкие джинсы

Узкие джинсы могут сдавливать нервные окончания и мышцы, особенно если сидеть на корточках, что приводит к неприятным последствиям: от общей усталости до онемения стоп, предупреждают нас врачи. У женщин, предпочитающих такие брюки, повышается риск гинекологических заболеваний.

Бюстгальтеры пуш-ап

Среди любительниц свободной одежды ходит страшилка о том, что бюстгальтер с плотными чашками и пуш-апом увеличивает риск онкологических заболеваний. Стопроцентных научных доказательств этому не найдено. Однако даже специалисты по подбору нижнего белья рекомендуют быть внимательными к выбору бюстгальтера и не носить его 24 часа в сутки. Эффектный пуш-ап может передавливать грудь и деформировать связки Купера, если бюстгальтер подобран неправильно. Тогда он не поддерживает грудь, и, как следствие, может возникнуть провисание.

Объемные капюшоны

Некоторые люди жалуются на боль в шее при ношении шарфа или куртки с капюшоном. Это возможно потому, что объемные вещи добавляют вес, увеличивая нагрузку на позвоночник. Если боли в области шеи уже есть, проблема может усилиться. Но и тем, у кого со здоровьем все в порядке, стоит быть внимательнее. Специалисты заметили, что капюшон сильно сокращает поле зрения, что повышает риск попадания в аварии, например при переходе через дорогу.

Шлепанцы и легкие тапочки

Оказывается, не только высокие каблуки таят в себе опасность. Легкие тапочки, шлепанцы и балетки, в которых нога зафиксирована неплотно, провоцируют плоскостопие и возникновение пяточной шпоры, пугают нас ортопеды. Ведь человек, пытаясь удержать тапку на ноге, автоматически поджимает пальцы. К тому же в сланцах проще споткнуться и повредить пальцы ног или ногти, а на резиновой подошве могут размножаться бактерии.

Одежда из синтетики

Сложно представить себе современный мир без синтетических материалов. И все же специалисты советуют быть аккуратнее с одеждой из искусственных тканей. Некоторые вещества, входящие в состав таких материалов, могут вызывать аллергию. Синтетическая одежда порой внешне выглядит эффектнее, но при этом не выполняет основную функцию. Поскольку ткань не пропускает воздух, летом в ней жарко, а зимой — холодно.

Бижутерия

Американские ученые исследовали сырье для дешевых украшений из обычных магазинов и обнаружили во многих составах примеси никеля, свинца и даже мышьяка. Не нужно пугаться заранее, но и приобретать милые аксессуары только из-за привлекательной цены не следует.