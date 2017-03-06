7 повседневных привычек, которые наносят вред вашему здоровью

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От вредных привычек избавиться трудно, а еще труднее бросить те, которые мы ошибочно считаем полезными и тем самым рискуем нанести своему организму серьезный ущерб. AdMe .ru собрал список наших повседневных привычек, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Останавливать чихание

Когда мы закрываем рот и нос во время чихания, то сильно повышается внутричерепное давление. Идет нарушение мозгового кровообращения, сдавливаются сосуды и нервная ткань. Это может привести к головным болям , повреждению сосудов и даже проблемам со слухом. Поэтому не стоит сдерживать себя, чихайте на здоровье.

Использовать парфюмерию

К сожалению, нам никто не расскажет, что конкретно находится во флакончике любимых духов, это коммерческая тайна. Однако чаще всего для изготовления парфюмерии используются синтетические вещества. Они дают более стойкий и насыщенный аромат, а стоимость их в разы ниже, чем натуральных масел. Все эти вещества при вдыхании могут вызывать головокружение, тошноту, сонливость и раздражение глаз, горла и кожи. Врачи советуют по возможности покупать органические эфирные масла или пользоваться парфюмерией в хорошо проветриваемом помещении.

Держать еду в пластиковых контейнерах

В состав большинства пластиковых боксов входят искусственные химические вещества, такие как фталаты и бисфенол, чтобы пластик сохранял гибкость. При длительном нахождении продуктов в контейнерах эти вещества впитываются и могут влиять на работу эндокринной системы. А разогревая еду «в пластике» при помощи микроволновки, мы только ускоряем этот процесс. Врачи рекомендует использовать для хранения продуктов тару из нейтральных материалов: стекла, нержавеющей стали и керамики. Также обращайте внимание на специальные пометки. Они показывают, как именно можно использовать посуду. А при царапинах и повреждениях ее лучше сразу заменить на новую.

Чистить зубы сразу после еды

Врачи давно предупреждают, что чистить зубы стоит не менее чем через 30 минут после приема пищи, а лучше через час. Дело в том, что пища и напитки, особенно кислые, воздействует на эмаль зубов и на слой под эмалью, дентин . Трение зубной щетки проталкивает кислоту еще глубже к дентину. Это может привести к разрушению зубной эмали и сверхчувствительности.

Часто использовать антибактериальное мыло

На поверхности нашей кожи живет множество полезных бактерий, которые выполняют защитную функцию организма. При частом использовании антибактериального мыла мы стерилизуем ее, открывая ворота для опасных бактерий. Некоторые из них уже имеют иммунитет к дезинфицирующим компонентам. Дерматологи советуют использовать антибактериальное мыло при порезах, царапинах и ссадинах. А мыть руки им можно не чаще двух раз в неделю.

Носить узкие джинсы

Хоть это и модно, но плотно обтягивающие джинсы постоянно давят на кожные покровы и нервные окончания. Из-за этого появляется постоянное чувство дискомфорта, которое может привести к проблемам со всей нервной системой. Кроме того, циркуляция воздуха ухудшается, в области бедер появляются зуд и покалывание. В результате часто возникает онемение ног.

Пить свежевыжатый сок