7 повседневных привычек, которые наносят вред вашему здоровью
От вредных привычек избавиться трудно, а еще труднее бросить те, которые мы ошибочно считаем полезными и тем самым рискуем нанести своему организму серьезный ущерб.
Останавливать чихание
Когда мы закрываем рот и нос во время чихания, то сильно повышается внутричерепное давление. Идет нарушение мозгового кровообращения, сдавливаются сосуды и нервная ткань. Это может привести к
Источник: livescience
Использовать парфюмерию
К сожалению, нам никто не расскажет, что конкретно находится во флакончике любимых духов, это коммерческая тайна. Однако чаще всего для изготовления парфюмерии используются синтетические вещества. Они дают более стойкий и насыщенный аромат, а стоимость их в разы ниже, чем натуральных масел. Все эти вещества при вдыхании могут вызывать головокружение, тошноту, сонливость и раздражение глаз, горла и кожи.
Врачи советуют по возможности покупать органические эфирные масла или пользоваться парфюмерией в хорошо проветриваемом помещении.
Держать еду в пластиковых контейнерах
В состав большинства пластиковых боксов входят искусственные химические вещества, такие как фталаты и бисфенол, чтобы пластик сохранял гибкость. При длительном нахождении продуктов в контейнерах эти вещества впитываются и могут влиять на работу эндокринной системы. А разогревая еду «в пластике» при помощи микроволновки, мы только ускоряем этот процесс.
Врачи рекомендует использовать для хранения продуктов тару из нейтральных материалов: стекла, нержавеющей стали и керамики. Также обращайте внимание на специальные пометки. Они показывают, как именно можно использовать посуду. А при царапинах и повреждениях ее лучше сразу заменить на новую.
Источник: nih, scientificamerican
Чистить зубы сразу после еды
Врачи давно предупреждают, что чистить зубы стоит не менее чем через 30 минут после приема пищи, а лучше через час. Дело в том, что пища и напитки, особенно кислые, воздействует на эмаль зубов и на слой под эмалью,
Источник: mayoclinic, karger, nytimes
Часто использовать антибактериальное мыло
На поверхности нашей кожи живет множество полезных бактерий, которые выполняют защитную функцию организма. При частом использовании антибактериального мыла мы стерилизуем ее, открывая ворота для опасных бактерий. Некоторые из них уже имеют иммунитет к дезинфицирующим компонентам.
Носить узкие джинсы
Хоть это и модно, но плотно обтягивающие джинсы постоянно давят на кожные покровы и нервные окончания. Из-за этого появляется постоянное чувство дискомфорта, которое может привести к проблемам со всей нервной системой. Кроме того, циркуляция воздуха ухудшается, в области бедер появляются зуд и покалывание. В результате часто возникает онемение ног.
Источник: bmj journal
Пить свежевыжатый сок
Не все знают, что свежевыжатый сок полезен только в небольших количествах. А при некоторых заболеваниях те или иные соки могут нанести серьезный вред организму. Например, кислые соки (яблочный, лимонный, клюквенный и т. п.) не рекомендуется принимать при язвах. Виноградный сок из-за высокой калорийности и избытка глюкозы не подойдет при диабете и лишнем весе.
Кроме того, не стоит забывать, что соки — сильные аллергены. Маленьким детям следует давать их с осторожностью, начиная с малых доз и после консультации у врача.
Источник: harvard, bmj, drperlmutter