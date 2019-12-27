7 популярных заблуждений о нашем теле, на которые ученые поставили штамп «Опровергнуто»

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На данный момент население нашей планеты приближается к отметке в 7,8 млрд человек, а ровно через 2 года оно достигнет отметки в 8 млрд. При этом мужчин, вопреки распространенному мнению, хоть и немногим, но больше, чем женщин (приблизительно на 1 %). И это не единственное заблуждение, которое мы принимаем на веру. Например, многие до сих пор уверены, что детектор лжи способен вывести лгуна на чистую воду, а аппендикс нам только мешает.

Мы в AdMe.ru считаем, что подобным мифам не место в XXI веке, и рассказываем, как работает наш организм на самом деле.

Беременность длится 9 месяцев

Нормальная беременность у человека длится 38 недель, однако если говорить о так называемых акушерских неделях, то ее продолжительность будет равна 40 неделям. Так происходит потому, что в медицине принято брать за дату зачатия окончание последней менструации, то есть фактически срок, на 2 недели больше того, в течение которого женщина вынашивает плод. Но на самом деле все еще гораздо сложнее. Ученые установили, что продолжительность беременности может варьироваться в пределах 5 недель от даты зачатия. Более того, наблюдения говорят о том, что только 4 % женщин рожают на 280-м дне после наступления беременности, а 70 % — в течение 10 дней после установленной врачами даты родов. Среди 125 женщин, которые были вовлечены в исследование, продолжительность беременности могла отличаться на 37 дней в большую сторону от эталонных 280. И несмотря на то что изыскания еще не закончены, исследователи предполагают, что причиной неодинаковой продолжительности беременности могут быть разные сроки имплантации эмбриона в матку: те, у кого это занимает больше времени, будут дольше вынашивать плод. Ученые считают, что их исследования могут помочь пересмотреть сроки нормальной беременности и повлиять на принятие решения о вмешательстве в процесс родов, если женщина «перенашивает».

Отпечатки пальцев уникальны

Принято считать, что отпечатки пальцев одного человека невозможно перепутать с отпечатками другого. На самом деле никаких доказательств уникальности отпечатков нет: не существует исследований, которые бы подтверждали этот факт, и долгие годы его принимали просто как аксиому. Но и сама дактилоскопия не утверждает, что совпадений быть не может: считается, что вероятность составляет 1 к 64 млрд. А так как за всю историю на планете жило более 100 млрд человек, вероятность того, что ваш рисунок на кончиках пальцев совпадает с чьим-то еще, все же есть. Кстати, отпечатки пальцев коал неотличимы от человеческих.

Роды — 100-процентное доказательство материнства

В 2002 году американка по имени Лидия Фэрчайлд после развода обратилась за социальным пособием на своих 3 детей. Чтобы его получить, и она, и ее бывший муж должны были доказать свое материнство и отцовство. И если родство последнего с детьми не вызвало никаких сомнений, то анализ ДНК Лидии и ее детей показал, что она не приходится матерью ни одному из них. Женщина, которой грозило тюремное заключение за попытку мошенничества, обратилась к адвокату. После проведения дополнительных тестов оказалось, что женщина является так называемой химерой: у ее кожи и волос был один геном, а у шейки матки — другой, который как раз и приходился материнским ее детям. В редких случаях, таких как у Фэрчайлд, на ранних стадиях формирования человеческого зародыша 2 зиготы сливаются в единый эмбрион, и человек рождается с набором генов от 2 разных людей. В ситуации с Лидией ее дети фактически не были ее биологическими детьми, а «принадлежали» ее неродившемуся близнецу.

Пупок — это всего лишь напоминание о нахождении в утробе

Внутри организма будущего ребенка пуповина, соединяющая его с матерью, разделяется на 2 артерии, которые «отводят» кровь, насыщенную углекислым газом, к плаценте, и вену, которая переносит кровь от матери к плоду. Эта вена, в свою очередь, разделяется надвое: одна часть «впадает» в полую вену, из которой кровь идет к правому предсердию эмбриона, а вторая ведет к сосудам, питающим печень. Интересно, что для циркуляции крови между правым и левым предсердием «предусмотрено» отверстие, которое зарастает после рождения ребенка. Несмотря на то что сосуды, «принадлежащие» пуповине, после появления младенца на свет пустеют, они не исчезают. Точнее говоря, вена постепенно разрушается, а вот часть пупочных артерий превращается в связки. Другая часть становится «участником» нашей системы кровообращения, питая мочевой пузырь, мочеточники и семявыводящие протоки у мужчин. Именно поэтому нажатие на пупок может отзываться неприятными ощущениями внизу живота.

Детектор лжи способен вывести на чистую воду

Вера в то, что полиграф может со 100-процентной вероятностью определить, говорит человек правду или лжет, основана на утверждении, что ложь вызывает определенные физиологические реакции организма, например избыточное потоотделение. Однако это само по себе является обманом, поскольку неправда никак не влияет на «подсознательное» поведение человека. Поэтому полиграфию современные ученые относят к типичным «представителям» лженауки. В 2003 году был опубликован отчет об исследовании, авторы которого пришли к выводу, что большая часть проверок на полиграфе были ненаучными и предвзятыми, а результаты тестирования ничем не отличаются от случайного угадывания.

Непереносимость лактозы и аллергия на молочные продукты — это одно и то же

На самом деле это 2 разных, если можно так выразиться, механизма. При непереносимости лактозы, то есть сахара, который содержится в молочных продуктах, организм не вырабатывает фермент лактазу, отвечающий за ее переваривание. Из-за этого непереработанная лактоза уходит в толстую кишку, где ее расщепляют бактерии, вызывая тем самым вздутие живота. Это неприятно, но не опасно. А вот аллергия на молоко — гораздо более серьезная вещь. При данном заболевании молочный белок воспринимается нашим телом как враждебный, и иммунные клетки начинают его атаковать, вызывая тем самым аллергические реакции. Людям, страдающим аллергией на молоко, нельзя употреблять никакие продукты на его основе и жизненно необходимо внимательно следить за тем, чтобы следов молочного белка не было нигде. А вот людям с непереносимостью лактозы можно есть продукты с ее пониженным содержанием или просто добавлять в них лактазу.

Количество жировых клеток — величина неизменная

Это так и не так одновременно. Образование жировых клеток у человека происходит во время внутриутробного развития и в период полового созревания. Однако если человек начинает набирать лишний вес и с количеством «вновь прибывшего» жира имеющиеся клетки не справляются, они подают сигнал организму о необходимости создания новых. Так, у взрослого худого и у взрослого полного человека их количество может различаться в 4 раза. Однако появившиеся жировые клетки уже никуда не исчезают и остаются с человеком на всю оставшуюся жизнь. Если он вновь возвращается к своему нормальному весу, они просто уменьшаются в размерах, и наоборот.

А какие еще мифы о человеческом теле вы знаете? Помогите нам развенчать их.