7 пар продуктов, которые помогут сбросить лишний вес

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Вы замечали, что при одном и том же количестве калорий еда либо помогает терять вес быстрее, либо каждые 100 г даются титаническими усилиями? И самое странное: можно есть абсолютно полезную еду и не худеть, а после запретных продуктов вес вдруг начинает падать. Этому есть научное объяснение. Некоторые сочетания продуктов могут ускорять или замедлять обмен веществ, поскольку их активные компоненты взаимодействуют между собой. О том, как именно это работает, мы расскажем в собранных примерах эффективных комбинаций.

AdMe.ru уверен, что наши читатели найдут для себя полезные и вкусные сочетания, которые помогут не испытывать разочарования, вставая на весы по утрам.

Мясо и черный перец

Ученые изучили, как черный перец в сочетании с куркумой влияет на усвояемость мяса из гамбургера. Оказалось, что жирное мясо становится полезнее, если добавить приправы во время его приготовления. Мясо — главный источник белка. Поэтому использование приправ позволит не отказываться от любимых продуктов на время похудения и принесет пользу здоровью. Перец особенно полезен тем, кто занимается спортом: улучшает метаболизм, регулирует углеводный и жировой обмен. Ученые рекомендуют включать его в рацион в качестве пищевой добавки для усиления полезного эффекта физической активности.

Молоко и куркума

Молоко с куркумой может стать альтернативой протеиновым коктейлям или готовым питьевым йогуртам (в последних обычно немало сахара и других добавок). Этот напиток еще называют golden milk, «золотое молоко». Приготовить его можно дома: Смешайте 40 г куркумы и 100 мл воды.

Вскипятите смесь, после чего еще 5–10 минут варите, помешивая, до состояния густой пасты.

Добавьте 1 ч. л. пасты в стакан кипяченого молока. Готовую пасту необходимо хранить в холодильнике (но не больше месяца). В 1 ст. л. куркумы содержится: 26 % от суточной нормы марганца, 16 % от суточной нормы железа, незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамины В6 и С. Ученые считают, что лишний вес всегда связан с воспалением в организме. Если устранить этот процесс, человек начинает худеть быстрее. Куркумин снижает воспаление, окислительный стресс и артериальное давление, улучшает чувствительность к инсулину. Молочные продукты помогают терять лишние килограммы. У людей, пьющих молоко, снижается риск диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний (особенно инсульта) и увеличивается плотность костей.

Яйца и сладкий перец

Ученые изучили разницу в ощущении сытости, которое возникает после употребления на завтрак яиц и хлебобулочных изделий. Оказалось, что после белкового завтрака человек ощущает себя сытым намного дольше. Яичница на завтрак помогает съедать на 18 % меньше калорий за день. Сладкий перец поможет сдвинуть вес с мертвой точки: в 100 г этого овоща содержится 213 % от суточной нормы витамина С. Когда в организме достаточно витамина С, он окисляет на 1/3 больше жиров во время тренировки, и вес идет вниз. Существует гипотеза, что именно дефицит витамина С приводит к тому, что вес стоит на месте.

Грейпфрут и рыба

Половинка грейпфрута перед едой помогает снизить вес. В группе людей, употреблявших стакан грейпфрутового сока или половинку свежего грейпфрута, потеря веса составляла около 1,5–1,6 кг за 12 недель. Важно, что люди, принимавшие участие в исследовании, не меняли своего привычного рациона, а просто добавили в него грейпфрут. За год такое небольшое изменение потенциально поможет сбросить 6,4 кг. В качестве белковой основы рациона можно использовать рыбу. Так, в 100 г сардин содержится 49 % от суточной нормы белка, 68 % от суточной нормы витамина D и 149 % от суточной нормы витамина В12, низкий уровень которого часто связан с наличием лишнего веса. Для сравнения, в 100 г лосося содержится 51 % от суточной нормы белка и 58 % от суточной нормы витамина В12.

Шоколад и красный острый перец

100 г темного шоколада (70–85 % какао в составе) содержат, в % от суточной нормы потребления: белок — 16 %;

железо — 66 %, марганец — 97 %;

медь — 88 %, цинк — 22 %, магний — 57 %;

омега-3 и омега-6 — 34 мг и 1 218 мг;

витамин В6 — 2 %, В12 — 5 %, витамин К — 9 %, рибофлавин — 5 %.

Метаболизм может замедляться на фоне недостатка железа, цинка и селена. Лишний вес часто встречается у людей с низким содержанием железа в организме. Поэтому важно добавлять в рацион продукты, максимально покрывающие дневную потребность в полезных веществах. В 100 г шоколада содержится 80 мг кофеина, который ускоряет метаболизм. Примерно столько же кофеина содержится в чашке эспрессо. Красный перец содержит капсаицин. Он ускоряет обмен веществ, помогает сжечь больше калорий, надолго дает ощущение сытости.

Творог и вишня

Исследователи из Университета штата Флорида выснили, что творог — это отличный вариант для позднего ужина. Специалисты изучали реакцию организма на 30 г белка, съеденные за 30–60 минут до сна. Творог улучшил обмен веществ, положительно повлиял на структуру мышц и общее состояние здоровья. Вишня богата антоцианами, которые помогают бороться с излишками жира в организме. Вишневый сок — незаменимый помощник для тех, кто активно занимается спортом. Сок снижает ощущение потери силы и помогает быстрее восстановить мышцы, уменьшает воспаление в организме. Из 150 г вишни организм получает 40 % от суточной нормы витамина А, 26 % от суточной нормы витамина С.

Картофель и томатный сок

Сладкий картофель отличается от белого: он содержит мало крахмала. Поэтому по своим питательным свойствам, содержанию клетчатки и калия, энергетической ценности он очень схож с бананом. В отличие от листовых зеленых овощей, картофель обеспечивает нас белком высокой биологической ценности. Ученые активно исследуют, действительно ли употребление картофеля ведет к набору веса, и опровергают эту идею. Больше половины калорий в порции картофеля, приготовленного любым способом (картошка фри, обжаренный картофель, чипсы), — это жиры, которые к тому же подвергли тепловой обработке. Нет точных доказательств того, что употребление картофеля, приготовленного без масла (печеный или вареный картофель), приводит к набору веса.

Картофель — отличный источник нерастворимой клетчатки, которая помогает желудку работать быстрее. В одном из исследований ученые обнаружили, что сладкий картофель помогает бороться с лишним весом. Этот эффект можно объяснить тем, что после употребления картофеля чувство голода наступает позже, и в итоге общая калорийность суточного рациона уменьшается. В 100 г печеного картофеля содержится почти столько же клетчатки, как и в буром рисе, но меньше калорий. Блюдо из печеного картофеля можно дополнить томатным соком или свежими помидорами. Томатный сок помогает уменьшить объем талии. Это было выяснено в ходе исследования, в котором женщины выпивали по 280 мл томатного сока ежедневно в течение 2 месяцев. Данный эффект достигается благодаря ликопину — веществу, которое содержится в помидорах и других красных овощах и защищает нас от проблем с метаболизмом.

А какие продукты помогают вам поддерживать форму?