7 отличных новостей для тех, кто панически боится заболеть раком

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Пожалуй, не будет преувелечением сказать, что рак страшит больше других болезней. Люди воспринимают онкологию как смертный приговор, а частое упоминание в СМИ темы рака подогревает растущую в обществе канцерофобию. Сейчас многие страдают боязнью заболеть раком и часто «находят» симптомы болезни, даже испытывая легкое недомогание.

В AdMe.ru тоже сталкивались с онкофобией. Но мы считаем, что от страхов нужно избавляться как можно скорее, поэтому подготовили для вас 7 утешительных фактов о самой страшной болезни в мире.

1. Если из родинки растет волос — это не меланома

Многие обладатели родинок боятся меланомы. Для них есть хорошая новость: если из родинки растет волос, то она доброкачественная. Дело в том, что если волос смог прорасти, то структура кожи не изменена. При злокачественном образовании на коже каналы, сквозь которые прорастают волосы, образовываться не могут. Однако если на месте родинки волосы росли, а потом вдруг перестали, то это не обязательно связано с онкологией. Но с походом к врачу лучше не тянуть.

2. Доброкачественные новообразования в большинстве случаев остаются таковыми

Практически все доброкачественные образования не переходят в злокачественные — за редким исключением, которое составляют, в частности, полипы кишечника (их лучше удалить, потому что они могут переродиться в рак). А вот многие новообразования в груди, например фиброаденомы, не становятся злокачественными, как и кисты яичника и миома матки.

3. Если у вас вскочила болезненная шишка — это не рак

Большинство злокачественных опухолей не болит, поэтому, если у вас на коже или под кожей появилась болезненная наощупь шишка, это, скорее всего, не рак. Но это вполне может быть опасная инфекция, которую необходимо лечить, поэтому стоит обязательно обратиться к врачу.

4. Симптомы, которые длятся годами, вряд ли могут быть раком

Если вы годами кашляете, мучитесь головной болью или вздутием живота — это не онкология. Если бы это был рак, он бы давно убил вас. Однако это может быть другое, пусть менее опасное, но неприятное заболевание, поэтому обратитесь все же к врачу.

5. Симптомы, которые приходят и уходят, говорят о том, что заболевание не онкологическое

Вскочившая, а потом исчезнувшая шишка, сыпь, которая прошла через неделю, или выделения, которые внезапно пропали, — это не рак. Онкология подразумевает симптомы, которые усиливаются со временем. Исключение — рак кишечника: он вызывает диарею с кровью, которая может приходить и уходить.

6. Рак молодеет — это миф

Кажется, что молодых пациентов с диагнозом «рак» стало больше, но это не так. В России средний возраст заболевших в 2007 году составлял 63,5 года, а в 2017-м — 64,5. В США средний возраст больного раком составляет 66 лет, причем на долю людей младше 20 лет приходится около 1 % всех диагнозов, а больше всего подвержены коварной болезни люди в возрасте от 55 лет — на их долю приходится чуть меньше 80 % случаев онкологии. Просто сейчас мы стали получать больше информации об онкобольных благодаря СМИ, соцсетям и благотворительным фондам.

7. 30–50 % онкозаболеваний можно предотвратить

По данным Всемирной организации здравоохранения, 30–50 % случаев рака можно предотвратить, всего лишь сменив образ жизни на более здоровый. Вот ряд доказательных советов, как защититься от онкологии: Не курите.

Не позволяйте окружающим курить у вас дома и на рабочем месте.

Контролируйте свой вес.

Больше двигайтесь, избегайте сидячего образа жизни.

Ешьте много цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов. Ограничьте употребление высококалорийных продуктов, сладких напитков, красного мяса и продуктов с высоким содержанием соли.

Откажитесь от алкоголя или хотя бы ограничьте его употребление.

Избегайте большого количества солнца и соляриев.

Старайтесь не контактировать с канцерогенами на работе, следуйте инструкциям по охране здоровья и технике безопасности.

Проверьте радиационный фон дома.

Прививайте своих детей.