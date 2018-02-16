7 особенностей походки, которые говорят о проблемах со здоровьем

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Походка — это сложно организованное «управляемое падение»: в каждом шаге мы задействуем нервную систему, костно-мышечный аппарат, и делаем это неосознанно. Существует много мифов о том, что походка может рассказать о человеке. Но есть 7 особенностей, за которыми могут скрываться настоящие болезни, и это подтвердили научные исследования:

AdMe.ru разобрался, какие виды походки говорят о скрытых проблемах со здоровьем. Если вы замечаете за кем-то из друзей или близких одну из перечисленных особенностей — порекомендуйте обратиться к врачу.

1. Короткий шаг

Возможные причины: проблема с коленом или бедром. Когда мы делаем шаг вперед, колено должно полностью выпрямиться. Если ногу выпрямить тяжело — это может говорить о нарушениях в работе суставов. Как итог — маленькая амплитуда шага. Порекомендуйте человеку с такой походкой проверить коленный и тазобедренный суставы. Если не обратиться к врачу, может увеличиться нагрузка на поясницу, из-за этого появятся боли в спине.

2. Прихрамывание

Возможная причина: артрит колена. Человек идет неустойчиво, не может полностью опереться на ногу. Иногда теряет баланс, особенно если колено «замыкает». Это вдвойне опасно: колено может «замкнуть» в самый неподходящий момент, человек упадет и получит травму. Неустойчивость при ходьбе — сигнал проверить колено.

3. Скованность рук

Возможная причина: проблемы со спиной. Когда мы делаем шаг правой ногой, мышцы по другую сторону торса выполняют функцию стабилизатора и мы отводим левую руку вперед. Принцип работает для каждого шага. Если амплитуда движений рук маленькая — есть проблемы со спиной: межпозвоночная грыжа или другие нарушения. Скованность рук при ходьбе — сигнал к тому, чтобы обратиться к ортопеду и неврологу.

4. Шлепанье

Возможные причины: рассеянный склероз, неврологические нарушения, мышечные проблемы. Вместо того чтобы ровно встать на землю, нога опускается резко, громко и неуверенно. Причинами такой ходьбы могут быть: дистрофия мышц, зажатый нерв, проблемы со спиной или рассеянный склероз.

5. Качание

Возможная причина: травма головы. Если вы видите, что человеку тяжело держать баланс и он немного качается при ходьбе — не спешите делать вывод, что причина в употреблении алкоголя. Это может быть результат травмы. Кроме проблем с балансом, после травмы может кружиться голова при подъемах и спусках с лестницы.

6. Скорость улитки

Возможная причина: депрессия. Наблюдая за человеком в депрессии, можно заметить: вертикальные движения головой, раскачивание верхней части торса, медленные и короткие шаги и такие же медленные движения рук. Если вашему знакомому грустно, вы можете помочь ему: идите рядом и заставьте его ускорить шаг. Мы меняем свое настроение, изменив скорость ходьбы.

7. Пружинистость

Возможная причина ходьбы вприпрыжку — жесткие икроножные мышцы. Походка может выглядеть пружинистой и резкой: от постоянной ходьбы на каблуках — у женщин, отсутствия в тренировках упражнений на растяжку — у женщин и мужчин. Если не растягивать мышцы, такая деформация походки может привести к травме лодыжки или колена.

Бонус: чем быстрее вы ходите, тем дольше проживете

Ученые исследовали 34 485 человек старше 65 лет и выяснили: кто быстрее всех ходил, тот жил дольше всех. Люди, у которых скорость ходьбы была выше 1,2 м/с, жили на несколько лет дольше других. Бодрый шаг продлит вашу жизнь.