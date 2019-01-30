7 особенностей человеческого тела, которые делают нас уязвимыми

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В какой-то момент истории человек провозгласил себя венцом творения. Но сегодня ученые в своих исследованиях постоянно доказывают обратное, находя все новые недостатки в нашем теле. Многие из этих изъянов плохо сочетаются с современным образом жизни. Сами о том не подозревая, мы платим высокую цену за неограниченный доступ к высококалорийной пище и возможность весь день не вставать со стула.

Редакция AdMe.ru решила рассказать о багах в устройстве человеческого организма, которые сформировались в ходе эволюции. Например, тяжесть в ногах возникает из-за плохого сопротивления гравитации, а икота стала бесполезной тогда, когда мы лишились жабр.

1. Прямохождение

Человек расплачивается за возможность ходить на двух ногах искривлениями, грыжами и другими заболеваниями. Когда мы рождаемся, позвонки соединены только хрящами, им предстоит срастись впоследствии. Бывает, что этот процесс так и не завершается, что может привести к нарушениям функций позвоночника и сильной боли. Пояснице достается больше всех, потому что она ежедневно испытывает давление органов, расположенных выше. А если вы еще и тяжести носите, то ситуация усугубляется. Радикулит, прострелы и остеохондроз — профессиональные заболевания людей, чья деятельность связана с повышенными физическими нагрузками. Еще одно неприятное последствие прямохождения — заболевания стоп. Более половины населения земного шара страдает плоскостопием. Деформация стопы приносит дискомфорт и боль и негативно влияет на вышележащие отделы: колени, бедра и позвоночник.

2. Двойная функция некоторых органов

Органы, предназначенные для размножения, по совместительству используются для вывода отходов, что увеличивает риск инфицирования и воспаления. Мужчинам повезло меньше: их чувствительные органы находятся снаружи, представляя собой весьма уязвимую мишень. А воспаление предстательной железы, через которую проходит мочеиспускательный канал, приводит к нарушению обеих важных функций. Помимо этого, мы не можем говорить, жевать и дышать одновременно. Дело в том, что гортань человека находится близко к пищеводу, поэтому кусок пищи может попасть не в то горло. К счастью, природа пожалела младенцев. В первые месяцы жизни гортань располагается значительно выше пищевода, и только потом опускается к нему. Поэтому новорожденные могут дышать носом и глотать одновременно.

3. Разлад сердца и почек

Организм четко реагирует на любые изменения параметров. Например, если количество циркулирующей крови сокращается, почки начинают задерживать жидкость и соли. Это было обосновано в прежние времена, когда травмы приводили к значительным кровопотерям. Сегодня наиболее распространенной причиной сокращения объема циркулирующей крови является инфаркт миокарда. При этом задержка жидкости служит лишь отягчающим фактором, приводя к отекам и сердечной недостаточности.

4. Слабые вены

Кровь проходит по венам к конечностям и поднимается обратно, преодолевая силу тяжести благодаря венозным клапанам. Но они ослабевают из-за наследственной предрасположенности или неправильного образа жизни и перестают справляться со своей работой. Тогда кровь накапливается в венах, из-за чего они расширяются и проступают под кожей. Боль и тяжесть в ногах — это не самые страшные последствия варикоза, куда опаснее образование тромбов, которые закупоривают сосуды. От избыточного притока крови страдают не только конечности. Застой крови в органах малого таза повреждает сосуды кишечника и приводит к профессиональной болезни водителей и офисных сотрудников.

5. Эволюционная система накопления жира

Энергия из пищи расходуется на поддержание жизнедеятельности, а ее избытки запасаются. Частично они поступают в печень и мышцы, но если излишек внушительный, он при помощи гормона инсулина превращается в жировые отложения. Если же вы резко сократите количество поступающих калорий, предусмотрительный организм включит режим тревоги и будет складывать все в запас. Это очень упрощенное описание механизма, который помог выжить нашим предкам в голодные времена. Зато в сегодняшнем мире, где высококалорийная пища доступна на каждом шагу, способность откладывать впрок приносит нам массу проблем.

6. Возвратный гортанный нерв

Есть в нашем организме нерв, который идет от мозга к аорте, огибает ее, а затем возвращается к гортани. Казалось бы, зачем так сложно? Дело в том, что нашим далеким предком была рыба, у которой гортань располагалась рядом с мозгом, нерв шел к ней напрямую. В ходе эволюции органы смещались, а нерв последовал за сердцем, вглубь организма. Так сформированы все млекопитающие, и особенно комично эта конструктивная особенность выглядит у жирафа.

7. Икота

Когда-то в древности жили существа, которые могли дышать и легкими, и жабрами. Глубокий вдох позволял им заглотить много воды сразу, а следующий за ним резкий выдох закрывал дыхательную щель, чтобы вода пошла в жабры. Сегодня этот механизм помогает головастикам и немногочисленным видам двоякодышащих рыб. А вот человеку икота доставляет лишь неудобства.

Бонус: аппендикс оправдан

Казалось бы, склонный к воспалению отросток приносит одни проблемы. Поэтому в XX веке в Германии и США аппендикс удаляли у всех новорожденных. Однако позже ученые открыли функцию, реабилитировавшую попавший в опалу орган. В этой важной части тела формируются вещества, отвечающие за иммунитет и нормальное пищеварение. Кстати, сегодняшняя медицина стремится сохранить нелишний орган даже при воспалении, разрабатывая неинвазивные методики лечения острого аппендицита.

Природа сотворила нас неидеальными, и это повод уделять себе больше внимания, сменить образ жизни и полюбить лечащего врача. А какие недоработки эволюции вы бы добавили к нашему списку?