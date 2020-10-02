7 ошибок в уходе за кожей, которые могут вызвать акне

Нам может казаться, что мы правильно ухаживаем за кожей, но при этом прыщи время от времени все же появляются. На это могут влиять довольно неожиданные факторы: к примеру, если вы умываете лицо перед чисткой зубов. Но есть и другие не самые очевидные причины.

Мы в AdMe.ru провели небольшое исследование, чтобы выяснить, какие ошибки в уходе за кожей могут свести на нет все наши усилия.

1. Использование салфеток для снятия макияжа

Сами по себе салфетки вряд ли вызовут высыпания, но они могут очистить кожу не до конца, а это приводит к появлению прыщей. Салфетки часто содержат спирт, ароматизаторы и другие ингредиенты, которые сушат кожу. У людей с чувствительной кожей интенсивное трение во время снятия макияжа может вызвать раздражение и воспаление. Таким образом, поры окажутся заблокированы, что является одной из причин появления прыщей.

2. Использование неправильного солнцезащитного средства

Защищать кожу от солнца очень важно, но неправильно подобранный солнцезащитный крем может вызвать появление прыщей. В формулах некоторых солнцезащитных средств используются органические фильтры на масляной основе, которые раздражают кожу и приводят к высыпаниям. Другие солнцезащитные кремы, которых следует избегать, — это тяжелые и комедогенные продукты, которые вызывают закупорку пор и, как следствие, акне. Лучший способ защитить кожу — использовать дневной увлажняющий крем с SPF широкого спектра действия и наносить его только на чистую кожу.

3. Отсутствие ухода за очками

Если прыщики регулярно вскакивают в области, где очки соприкасаются с кожей, есть вероятность, что вы забываете их протирать. Врачи рекомендуют определить ваши проблемные зоны — к примеру, это может быть переносица — и чистить соответствующую часть оправы ежедневно. Также очки могут сидеть слишком плотно. В этом случае они блокируют поры, проталкивая отмершие клетки обратно. Подгонка оправы по размеру или покупка очков другой формы может решить эту проблему.

4. Слишком частое умывание

Очистка кожи — важный шаг в борьбе с высыпаниями и профилактике акне, но слишком частое умывание может привести к прямо противоположному эффекту. Дерматологи считают, что чрезмерное очищение кожи нарушает ее баланс. Использование слишком большого количества средств, которые убирают излишки кожного сала, может привести к пересушиванию кожи и активизировать работу сальных желез, что приведет к появлению прыщей.

5. Использование большого количества средств для волос

Некоторые средства, разглаживающие волосы, порой вызывают акне. Шампуни, кондиционеры и средства для укладки волос могут стать причиной появления прыщей разной этиологии на лбу вдоль линии роста волос. При попадании на лицо эти жидкости способны закупорить поры и вызвать раздражение на коже.

6. Умывание в душе

Когда мы принимаем душ, мы обычно используем очень горячую воду, которая вызывает раздражение на коже и нарушает ее защитные функции. Также горячая вода растворяет и смывает естественное кожное сало, оставляя кожу сухой и раздраженной.

7. Пренебрежение очисткой кожи после тренировки

Если вы регулярно пропускаете душ после тренажерного зала, то именно это может быть причиной появления прыщей. Из-за потоотделения бактерии на коже могут закупорить поры, что приводит к высыпаниям. Дерматологи рекомендуют принимать душ сразу после тренировки.