7 ошибок, которые сгоряча совершают почти все молодые мамы (Некоторые из них очень опасны)

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У современных молодых мам есть огромное количество источников информации о том, как правильно ухаживать за новорожденным: курсы беременных, сетевые блоги многочисленных педиатров и психологов, женские форумы и, конечно же, мнение бабушек. Зачастую советы, которыми окружающие осыпают недавно родившую женщину, противоречат друг другу. Ну как тут с ходу разобраться и сделать все правильно?

Некоторые авторы AdMe.ru прошли через это, набрались опыта и готовы поделиться с вами самыми распространенными ошибками, многие из которых допускали сами.

Не докармливать ребенка смесью

Грудное молоко — лучшее питание для младенца. Но, к сожалению, бывает, что его не хватает. Часто в роддомах приносят бутылочки с готовой смесью, чтобы докормить малыша, но некоторые мамы наотрез отказываются от них. Голодание очень опасно для малыша: оно вызывает обезвоживание, которое может привести к летальному исходу.

Перекармливать малыша

Если ребенок плачет — это не всегда значит, что он голоден. Малыш может кричать из-за того, что у него что-то болит или ему просто нужно увидеть маму. Но его часто пытаются успокоить едой, и это приводит к перееданию, которое чревато дискомфортом в животе, повышенным газообразованием и срыгиванием. Не настаивайте, если младенец отворачивается от груди или соски. Если вам кажется, что он мало ест, посоветуйтесь с педиатром — возможно, это лишь ваши субъективные ощущения.

Сцеживать молоко и кормить из бутылочки

Бывает, что ребенок плохо берет грудь. Поэтому, чтобы накормить его, мамы сцеживают молоко. В принципе ничего опасного в этом нет, но сосать из соски легче, чем из груди, а к хорошему легко привыкаешь. Потому дети в такой ситуации часто отвыкают от груди, а это чревато образованием неправильного прикуса, логопедическими проблемами и тем, что в отсутствии стимуляции количество молока может уменьшиться.

Слишком тепло кутать ребенка

Еще совсем недавно было принято тепло кутать младенцев, ведь считалось, что они привыкли к высокой температуре в животе мамы. На самом деле перегрев очень опасен: он повышает риск внезапной смерти ребенка. Педиатры рекомендуют поддерживать в комнате, где живет малыш, комфортную температуру 18–20 градусов Цельсия, не укрывать его несколькими одеялами и не укладывать рядом с обогревателем. На время сна с ребенка рекомендуют снимать шапочку. Как понять, что малыш перегрелся? Потрогайте его животик — тот должен быть теплым, но не горячим. О перегреве также говорят покрасневшие щечки и повышенное потоотделение.

Создавать вокруг ребенка стерильную среду

Старшее поколение придерживается мнения о том, что ребенка надо купать в кипяченой воде, пеленки и распашонки гладить с обеих сторон, а в комнате, где живет малыш, по несколько раз в день мыть полы и протирать пыль. Многие молодые родители даже избавляются от домашних животных, опасаясь за здоровье новорожденного. Однако педиатры считают, что излишняя стерильность вредит иммунной системе ребенка, делая ее гиперчувствительной. Согласно исследованиям, проведенным в Детском центре Джона Хопкинса, дети, которые на первом году жизни сталкиваются с домашними микробами и шерстью домашних животных, меньше подвержены астме и аллергии. После года контакт с кошками и собаками уже не оказывает такого благотворного влияния.

Нарушать правила использования колясок

К сожалению, мы не всегда можем обеспечить полную безопасность нашим детям. Но мы в силах соблюдать общепринятые правила, чтобы уберечь их от опасности. Одно из таких — входить в лифт с коляской, держа ребенка на руках. На деле редко кто это делает, и очень зря, ведь техника может отказаться неисправной, и двери лифта могут захлопнуться в любой момент. Также родители зачастую неправильно переходят дорогу с коляской — толкают ее перед собой. Но коляска ниже уровня машин, и водители могут не увидеть ее из-за других авто. В правилах дорожного движения рекомендуется катить коляску сбоку от себя.

Неправильно укачивать ребенка

Очень часто младенцы плачут так, что кажется, будто они ненавидят своих родителей. И тогда раздраженные мамы и папы начинают нервно качать своего малыша. Не то чтобы они хотят причинить ему вред, просто раздражение делает их движения очень резкими. Помните, что у детей слабые мышцы шеи и мозг мягче, чем у взрослого, — высока вероятность серьезной травмы при ударе его о кости черепа. Такое повреждение называют синдромом детского сотрясения. Оно может сделать малыша инвалидом и даже привести к смерти младенца.