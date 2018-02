7 ошибок, которые могут превратить полезный чай в опасное зелье

Ошибка 1. Выбирать чай со вкусом цитрусовых

В 2015 году исследование проводил Journal of Food Composition and Analysis, расширив уже полученные данные. Как оказалось, чай из пакетиков со вкусом цитрусовых содержит в себе в 10‒70 раз больше алюминия, кадмия и свинца, чем его неароматизированные «коллеги».

В 2013 году в Journal of Toxicology было опубликовано исследование об изучении 30 различных видов чая на токсичность. Во всех образцах ученые обнаружили опасно высокое содержание свинца, а в некоторых еще и алюминия. Эти металлы увеличивают риск возникновения заболеваний сердца, почек и репродуктивной системы.

Ошибка 2. Покупать дешевые сорта

Исследование, опубликованн ое в 2013 году в Journal of Food Composition and Analysis, показало, что содержание фтора в недорогих чаях выше нормы более чем в 3 раза, это может грозить флюорозом зубов и артритом.

Ошибка 3. Пить травяной чай беременным женщинам

Ошибка 4. Пить слишком горячий чай

Ошибка 5. Заваривать крепкий чай

The New England Journal of Medicine опубликовал истории нескольких пациентов, которые пострадали от привычки пить крепко заваренный напиток. Впечатляет случай 47-летней женщины: на протяжении 17 лет она ежедневно пила чай, заваренный из 100–150 пакетиков. За небольшой срок она лишилась практически всех зубов, а ее кости стали хрупкими.

Это случилось из-за накопления в костях фтора, поступавшего из крепкого чая. Диетологи рекомендуют употреблять не более 4–5 чашек в день.