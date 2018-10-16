7+ необычных признаков аллергии, которые можно спутать с симптомами других заболеваний

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В Великобритании живет мальчик по имени Финли Рэнсон, который не может есть ничего, кроме искусственных сладостей. Все остальные продукты вызывают у него кровотечение. Чтобы обеспечить Финли белками, витаминами и другими полезными веществами, его кормят через трубку. Такая странная реакция ребенка на пищу вызвана тяжелой формой аллергии. О других неожиданных (но менее страшных) симптомах этой болезни читайте в статье.

AdMe.ru желает вам отличного здоровья этой осенью и носов без насморка. Кстати, профилактическое лечение аллергии оказалось более результативным, чем терапия после контакта с аллергеном, так что не стоит относиться к назначениям врача беспечно.

1. Спазмы в животе

Внезапная острая боль в животе может быть признаком язвы желудка, аппендицита, холецистита, камней в почках и других опасных заболеваний. Если же ощущения не слишком сильные и возникают сразу после приема определенного блюда, то не исключено, что вы страдаете от пищевой непереносимости или аллергии. Симптомы этих болезней часто похожи на проблемы с пищеварением: помимо боли в животе, возможны диарея и повышенное газообразование. Однако могут возникнуть и признаки, которые будут прямо указывать на наличие аллергической реакции: сыпь на коже;

припухлость языка и губ (через 10–15 минут после начала усвоения пищи или сразу);

нарушение дыхания;

сыпь вокруг рта;

появление покраснений и зудящих поверхностей на коже;

отек горла или рта. Чаще всего пищевую аллергию вызывают арахис, орехи, яйца, молоко, рыба, морепродукты, ракообразные, соя и пшеница. Если боль возникает вскоре после употребления одного из этих (или любого другого) продуктов, временно исключите его из своего рациона.

2. Тошнота и рвота

Тошнота и рвота у взрослых обычно бывают при пищевом отравлении и иногда — при бактериальной или вирусной инфекции. Также эти симптомы могут указывать на синдром раздраженного кишечника (обычно сопровождается изжогой и вздутием живота). У детей рвота может быть следствием высокой температуры, отравления, вирусной инфекции, переедания или сильного кашля. В некоторых случаях эти признаки являются проявлениями аллергии, чаще всего пищевой. При этом они могут сопровождаться теми же симптомами, что и при боли в животе: одышкой, высыпаниями, отеками. Помните, что аллергия может возникать не только на признанные аллергены вроде рыбы или ракообразных, но и на продукты, считающиеся гипоаллергенными, например бананы. А если после стакана молока отмечаются только проблемы с желудочно-кишечным трактом, то у вас может быть пищевая непереносимость.

3. Высыпания в виде крапивницы

Крапивница — это красная зудящая сыпь в виде мелких волдырей. Эти аллергические высыпания могут быть реакцией на укусы насекомых, лекарства, пищевые продукты, холод или солнечные лучи. Иногда крапивница вызывается контактной аллергией (например, на крем, стиральный порошок или сок растения). Изредка похожие симптомы возникают при сенной лихорадке или астме, а в половине случаев факторы, вызывающие крапивницу, так и не удается установить. Известны случаи, когда сыпь этого вида возникала при физических нагрузках и даже после контакта с водой. Считается, что высыпания вызывали содержащиеся в воде примеси. Аллергическую крапивницу не следует путать с сыпью, вызываемой: сильным стрессом;

инфекциями;

заражением паразитами;

аутоиммунными болезнями. У взрослых хроническая крапивница также может быть симптомом заболеваний щитовидной железы, гепатита или рака. Если высыпания у детей сопутствуют повышенной температуре и лихорадке, они могут вызываться каким-либо инфекционным заболеванием: корью, краснухой или скарлатиной.

4. Покраснение глаз, слезотечение

Покраснение, жжение, слезотечение и раздражение глаз могут быть симптомами аллергического конъюнктивита. Обычно эти признаки сопровождаются другими: чиханием, заложенностью носа. Аллергический конъюнктивит: обычно отмечается в определенное время года;

возникает вскоре после контакта с аллергеном;

крайне редко сопровождается выделением слизи из глаз;

зрение остается нормальным, нет ощущения усталости глаз. Эти признаки помогут вам отличить аллергию от вирусного и бактериального конъюнктивита и синдрома сухого глаза. Люди с сезонной формой аллергии могут иметь темные круги под глазами и опухшие веки. В сложных случаях возможны ощущение инородного тела в глазах и светобоязнь. Учтите, что запускать аллергический конъюнктивит, особенно в тяжелой форме, не стоит. Сильное покраснение и раздражение глаз способно ухудшить зрение.

5. Кашель

Хронический сухой кашель, который длится более 3 недель, может быть проявлением аллергии или астмы. Нередко ему сопутствуют другие признаки аллергии, в частности чихание и заложенность носа. Аллергический кашель можно спутать с хроническим бронхитом, кашлем курильщика, удушьем, постназальным синдромом (когда избыток слизи накапливается в носу и оттуда попадает в горло), гастроэзофагеальным рефлюксом, при котором часть содержимого желудка возвращается в пищевод.

6. Свистящее дыхание, хрипы в легких

Хрипы или свистящие звуки, которые возникают в легких, часто являются симптомами аллергии или астмы. Часто хрипы сочетаются с кашлем. Астма и аллергия могут сопутствовать друг другу. Стоит срочно обратиться к врачу, если у вас в первый раз возникли хрипы или вы никогда не страдали от аллергии. Вот еще вероятные причины хрипов: острый бронхит;

сердечная недостаточность;

круп (у малышей);

пневмония;

рак;

легочный отек;

хроническая обструктивная болезнь легких и другие. Также частой причиной свистящего дыхания является попадание в легкие инородного тела. Такая опасность, как известно, подстерегает малышей.

7. Отек языка, затрудненное глотание

Отек языка, горла, губ и рта, затрудненное глотание, так же как и зуд или жжение в ротовой полости, — это также некоторые из возможных проявлений аллергии. Обычно эти симптомы начинают беспокоить после употребления орехов или некоторых сырых фруктов и овощей. Люди с этой формой аллергии часто имеют реакцию и на пыльцу березы, амброзии и некоторых других растений. Поскольку люди, склонные к отеку языка и горла, имеют риск анафилаксии — реакции, которая может привести к летальному исходу, им необходимо иметь при себе адреналин для инъекций. По этому поводу важно проконсультироваться с аллергологом. Кстати, употребление термически обработанных фруктов и овощей обычно не представляет опасности. В процессе варки, тушения или запекания белки продукта меняют свою структуру и уже не вызывают реакцию.

Затруднение глотания, хрип и боль в горле могут быть вызваны увулитом — воспалением небного язычка. Помимо аллергии, опухание язычка может быть симптомом следующих болезней: простуды и гриппа;

мононуклеоза;

крупа;

бактериальных инфекций (например ангины);

заболеваний, передающихся половым путем. Увулит также может вызываться курением, обезвоживанием или быть результатом травмы.

8. Другие симптомы аллергии

Некоторые симптомы связать с аллергией сложно. Чтобы отличить ее от других болезней, помните, что реакция на раздражитель обычно возникает в течение четверти часа после контакта с аллергеном (реже — в течение нескольких часов). Реакция на пыльцу и другие передающиеся по воздуху аллергены не сопровождается повышением температуры, если только не является осложнением другой болезни. Вот еще несколько малоизвестных симптомов аллергии: головная боль;

слабый пульс, головокружение;

усталость;

бледная или синюшная кожа;

депрессия;

проблемы со сном. Помните, что сильные отеки, нездоровый цвет кожи, ощущение удушья, головокружение и хрипы после контакта с возможным аллергеном — это повод вызвать неотложку. Не рискуйте своим здоровьем или жизнью близких.

Часто ли вы сталкиваетесь с аллергией? Какие способы борьбы с этим недугом вы знаете? Ждем ваших комментариев.