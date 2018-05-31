7 недавних находок археологов, которые помогают нам лучше понять историю

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Обнаружить заброшенный храм в джунглях или потайную комнату в пирамиде, конечно, круто, но большинство находок далеко не так масштабны. Тем не менее даже маленькие открытия иногда помогают восполнить гигантские пробелы в истории человечества.

AdMe.ru собрал несколько археологических находок последних лет, которые могут помочь нам лучше понять историю нашей цивилизации и приблизиться к разгадкам некоторых ее тайн.

1. Место убийства Цезаря

Благодаря классическим античным текстам историки точно знают, что Гай Юлий Цезарь был убит заговорщиками в курии Помпея — административном здании, где проходили заседания сената. Само оно находилось в районе современной римской площади Торре-Арджентина, где давно ведутся раскопки. Но только в 2012 году испанскому археологу Антонио Монтерросо удалось установить точное место убийства Цезаря. Дело в том, что исследователи нашли бетонную плиту, которую император Октавиан установил прямо на месте кресла, в котором сидел Цезарь во время убийства.

2. Кровь мамонта

В 2013 году российские исследователи нашли на острове у северного побережья Сибири тушу самки мамонта. Казалось бы, нашли и нашли, что тут удивительного: мамонтов, целиком и по частям, находят в России давно. Данный экземпляр выделялся тем, что у него хорошо сохранились мягкие ткани и даже жидкая кровь. Это дало серьезный толчок к дальнейшим исследованиям генома мамонта, а некоторые ученые даже высказали предположение о возможности клонирования доисторических животных.

3. Печать пророка Исаии

В 2018 году археолог Эйлат Мазар написала важную статью для научного журнала, в которой сообщила, что одна из найденных ею во время раскопок в Израиле глинянных печатей принадлежала пророку Исаие, который, предположительно, жил в VII веке до н. э. и почитается в христианской и иудейской религиях. В частности, согласно Ветхому Завету, именно Исаия возвестил миру о грядущем приходе Мессии. Сомнений в том, что на печати значится именно имя Исаия, нет, однако второе слово прочитать сложно: печать сломана, и в слове не хватает одной буквы. Но один из вариантов прочтения второго слова как раз-таки «пророк». В научном сообществе уже началась дискуссия, а это значит, что рано или поздно разгадка будет найдена.

4. Акведук под римским метро

Roma, acquedotto di 2.300 anni scoperto per i lavori della metro C https://t.co/8BGdGgHNUS pic.twitter.com/h9ZOdpv6RH — Corriere della Sera (@Corriere) April 4, 2017

В мегаполисах с давней историей нередко происходят находки во время строительства домов и при инженерных работах. Вот и в Риме при прокладке новой ветки метро в 2017 году неожиданно нашли остатки древнего акведука, которому более 2,3 тыс. лет. По словам ученых, это наиболее древнее инженерное сооружение для снабжения города водой, которое было построено в Риме. Акведук снабжал жителей города 73 тыс. куб. м воды в сутки, а построен он был из блоков вулканического происхождения. Его длина составляла 16,5 км, причем большая часть была проведена под землей.

5. Жульнический игральный кубик

Необычную находку сделали норвежские археологи в городе Бергене. Они нашли деревянную игральную кость, которой примерно 600 лет. Приспособления для игр — находка, без сомнения, интересная, но не редкая. Но данная находка действительно удивила ученых. На гранях кубика, в местах, где должны быть единица и двойка, вырезаны еще одна четверка и пятерка. При выпадении этих граней игрок явно вводился в заблуждение относительно реального результата. Осталось найти 3 наперстка где-то поблизости.

6. Кекс, который пролежал в Антарктике больше 100 лет

No doubt this will spark debate about who likes fruit cake...@InspireExplore conservators find 106 yr old fruit cake in hut in #antarctica pic.twitter.com/2RdvgTJ8BB — Antarctic Heritage (@InspireExplore) August 10, 2017

Ученые из Новой Зеландии во время одной из экспедиций в Антарктику нашли фруктовый кекс британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers. Исследователи считают, что кекс входил в запасы Северной партии британской экспедиции «Терра Нова», которая проходила в 1912–1913 гг. Ученые, которые нашли кекс, утверждают, что на вид он был вполне съедобным, но попробовать его они не рискнули.

7. Останки лошади, погибшей при извержении Везувия