7 недавних находок археологов, которые помогают нам лучше понять историю
Обнаружить заброшенный храм в джунглях или потайную комнату в пирамиде, конечно, круто, но большинство находок далеко не так масштабны. Тем не менее даже маленькие открытия иногда помогают восполнить гигантские пробелы в истории человечества.
AdMe.ru собрал несколько археологических находок последних лет, которые могут помочь нам лучше понять историю нашей цивилизации и приблизиться к разгадкам некоторых ее тайн.
1. Место убийства Цезаря
Благодаря классическим античным текстам историки точно знают, что Гай Юлий Цезарь был убит заговорщиками в курии Помпея — административном здании, где проходили заседания сената. Само оно находилось в районе современной римской площади Торре-Арджентина, где давно ведутся раскопки.
Но только в 2012 году испанскому археологу Антонио Монтерросо удалось установить точное место убийства Цезаря. Дело в том, что исследователи нашли бетонную плиту, которую император Октавиан установил прямо на месте кресла, в котором сидел Цезарь во время убийства.
2. Кровь мамонта
В 2013 году российские исследователи нашли на острове у северного побережья Сибири тушу самки мамонта. Казалось бы, нашли и нашли, что тут удивительного: мамонтов, целиком и по частям, находят в России давно.
Данный экземпляр выделялся тем, что у него хорошо сохранились мягкие ткани и даже жидкая кровь. Это дало серьезный толчок к дальнейшим исследованиям генома мамонта, а некоторые ученые даже высказали предположение о возможности клонирования доисторических животных.
3. Печать пророка Исаии
В 2018 году археолог Эйлат Мазар написала важную статью для научного журнала, в которой сообщила, что одна из найденных ею во время раскопок в Израиле глинянных печатей принадлежала пророку Исаие, который, предположительно, жил в VII веке до н. э. и почитается в христианской и иудейской религиях. В частности, согласно Ветхому Завету, именно Исаия возвестил миру о грядущем приходе Мессии.
Сомнений в том, что на печати значится именно имя Исаия, нет, однако второе слово прочитать сложно: печать сломана, и в слове не хватает одной буквы. Но один из вариантов прочтения второго слова как раз-таки «пророк». В научном сообществе уже началась дискуссия, а это значит, что рано или поздно разгадка будет найдена.
4. Акведук под римским метро
Roma, acquedotto di 2.300 anni scoperto per i lavori della metro C https://t.co/8BGdGgHNUS pic.twitter.com/h9ZOdpv6RH— Corriere della Sera (@Corriere) April 4, 2017
В мегаполисах с давней историей нередко происходят находки во время строительства домов и при инженерных работах. Вот и в Риме при прокладке новой ветки метро в 2017 году неожиданно нашли остатки древнего акведука, которому более 2,3 тыс. лет.
По словам ученых, это наиболее древнее инженерное сооружение для снабжения города водой, которое было построено в Риме. Акведук снабжал жителей города 73 тыс. куб. м воды в сутки, а построен он был из блоков вулканического происхождения. Его длина составляла 16,5 км, причем большая часть была проведена под землей.
5. Жульнический игральный кубик
Необычную находку сделали норвежские археологи в городе Бергене. Они нашли деревянную игральную кость, которой примерно 600 лет. Приспособления для игр — находка, без сомнения, интересная, но не редкая. Но данная находка действительно удивила ученых.
На гранях кубика, в местах, где должны быть единица и двойка, вырезаны еще одна четверка и пятерка. При выпадении этих граней игрок явно вводился в заблуждение относительно реального результата. Осталось найти 3 наперстка где-то поблизости.
6. Кекс, который пролежал в Антарктике больше 100 лет
No doubt this will spark debate about who likes fruit cake...@InspireExplore conservators find 106 yr old fruit cake in hut in #antarctica pic.twitter.com/2RdvgTJ8BB— Antarctic Heritage (@InspireExplore) August 10, 2017
Ученые из Новой Зеландии во время одной из экспедиций в Антарктику нашли фруктовый кекс британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers.
Исследователи считают, что кекс входил в запасы Северной партии британской экспедиции «Терра Нова», которая проходила в 1912–1913 гг. Ученые, которые нашли кекс, утверждают, что на вид он был вполне съедобным, но попробовать его они не рискнули.
7. Останки лошади, погибшей при извержении Везувия
В Помпеях, при раскопке виллы неподалеку от городских стен, археологи нашли останки лошади. Лошадь была найдена в остатках конюшни: она погибла во время извержения Везувия в 79 году до н. э. и пролежала под слоем вулканического пепла и земли почти 2 тыс. лет.
Чтобы узнать детали катастрофы, в пустоту, образованную телом лошади, специалисты залили гипсовый раствор. Это помогло восстановить форму тела животного и предположить, что это была скаковая лошадь.
Фото на превью Angela Weigand, UiB / niku, pompeiisites