7 живучих мифов о прыщах, которые мешают расстаться с ними

Прыщи портят не только внешний вид, но и настроение. Лечение акне связано с множеством мифов, которые не только не помогают в борьбе с прыщами, но и увеличивают их количество.

AdMe.ru перечисляет самые распространенные мифы и рассказывает, как не навредить коже и быстро избавиться от аке.

Миф № 1. Питание не влияет на появление прыщей

Миф породило давнее исследование о том, что связи между диетой и акне нет. Но современная наука доказывает обратное.

Сахар стимулирует выработку инсулина, избыток которого вызывает прыщи. Избегайте продуктов с высоким гликемическим индексом, в которых много сахара, таких как белый хлеб, газировка, шоколадные батончики и пиво.

Прыщи также могут появиться из-за гормонов в молоке, увеличивающих выработку кожного сала. Его избыток закупоривает поры и провоцирует прыщи.

Ешьте продукты, которые сделают вашу кожу чище:

  • Продукты с низким гликемическим индексом — цельнозерновой хлеб, кешью, цветная капуста и огурцы — помогут сократить количество высыпаний.
  • Цинк, содержащийся в яйцах, мясе, грибах и морепродуктах, восстанавливает кожу.
  • Витамин А способствует заживлению акне, поэтому добавьте в рацион морковь, капусту и шпинат.

Миф № 2. Курение — одна из причин возникновения акне

Многие считают, что курение может спровоцировать акне. Безусловно, употребление табака — вредная привычка, но на появление прыщей не влияет.

Курение ухудшает регенерацию кожи, прыщи заживают медленнее.

Отказ от сигарет поможет выглядеть лучше: увеличится приток кислорода к коже, и процесс восстановления пойдет быстрее.

Миф № 3. Декоративная косметика способствует появлению прыщей

Далеко не вся косметика вредит коже. Используйте косметику с маркировкой non-comedogenic (не комедоногенный), созданную специально для проблемной кожи.
Избегайте косметических продуктов, которые содержат спирты и масла. Спирты высушивают кожу и вызывают раздражение, провоцируют появление прыщей. Масла делают кожу жирной и закупоривают поры.

При выборе косметики ищите в составе:

  • алоэ;
  • ретинолы;
  • пептид 10.

Эти компоненты улучшат заживление прыщей, так как стимулируют выработку коллагена.

Миф № 4. Загар помогает избавиться от угрей

Ультрафиолетовое излучение усиливает работу сальных желез, что приводит к образованию новых прыщей. Поэтому загар при акне противопоказан.
Используйте солнцезащитный крем для проблемной кожи, он убережет от солнечных лучей и не вызовет высыпаний.

Миф № 5. Стресс провоцирует акне

Стресс не виновен в появлении новых прыщей, однако если у вас уже есть акне, то он может усугубить ситуацию: если человек переживает стресс, то заживление ран, в том числе и постакне, происходит медленнее.

Миф № 6. Если умываться чаще, то прыщи пройдут

Акне, в том числе и черные точки, вызваны не грязью, а закупоркой пор излишками кожного сала. Поэтому, сколько ни умывайтесь, прыщей меньше не станет. Наоборот, тщательное умывание вызовет раздражение: спонжи и щетки для умывания травмируют кожу, но не очищают ее. По этой же причине не следует вытирать лицо полотенцем. Просто промокните излишки влаги полотенцем или салфеткой.

Мыло и средства с сульфатами (SLS, SLES) пересушивают кожу. Выбирайте для умывания мягкое очищающее средство.

Миф № 7. Зубная паста помогает избавиться от акне

В составе зубной пасты есть сода, эфирные масла, перекись водорода и триклозан, которые могут высушить угри, но при этом вызовут раздражение и сыпь.

Лучше обработайте прыщ средством с перекисью бензоила, созданного специально для лечения акне.

Фото на превью depositphotos

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  • 25 августа 2017
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