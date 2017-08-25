7 живучих мифов о прыщах, которые мешают расстаться с ними
Прыщи портят не только внешний вид, но и настроение. Лечение акне связано с множеством мифов, которые не только не помогают в борьбе с прыщами, но и увеличивают их количество.
AdMe.ru перечисляет самые распространенные мифы и рассказывает, как не навредить коже и быстро избавиться от аке.
Миф № 1. Питание не влияет на появление прыщей
Миф породило давнее исследование о том, что связи между диетой и акне нет. Но современная наука доказывает обратное.
Сахар стимулирует выработку инсулина, избыток которого вызывает прыщи. Избегайте продуктов с высоким гликемическим индексом, в которых много сахара, таких как белый хлеб, газировка, шоколадные батончики и пиво.
Прыщи также могут появиться из-за гормонов в молоке, увеличивающих выработку кожного сала. Его избыток закупоривает поры и провоцирует прыщи.
Ешьте продукты, которые сделают вашу кожу чище:
- Продукты с низким гликемическим индексом — цельнозерновой хлеб, кешью, цветная капуста и огурцы — помогут сократить количество высыпаний.
- Цинк, содержащийся в яйцах, мясе, грибах и морепродуктах, восстанавливает кожу.
- Витамин А способствует заживлению акне, поэтому добавьте в рацион морковь, капусту и шпинат.
Миф № 2. Курение — одна из причин возникновения акне
Многие считают, что курение может спровоцировать акне. Безусловно, употребление табака — вредная привычка, но на появление прыщей не влияет.
Курение ухудшает регенерацию кожи, прыщи заживают медленнее.
Отказ от сигарет поможет выглядеть лучше: увеличится приток кислорода к коже, и процесс восстановления пойдет быстрее.
Миф № 3. Декоративная косметика способствует появлению прыщей
Далеко не вся косметика вредит коже. Используйте косметику с маркировкой non-comedogenic (не комедоногенный), созданную специально для проблемной кожи.
Избегайте косметических продуктов, которые содержат спирты и масла. Спирты высушивают кожу и вызывают раздражение, провоцируют появление прыщей. Масла делают кожу жирной и закупоривают поры.
При выборе косметики ищите в составе:
- алоэ;
- ретинолы;
- пептид 10.
Эти компоненты улучшат заживление прыщей, так как стимулируют выработку коллагена.
Миф № 4. Загар помогает избавиться от угрей
Ультрафиолетовое излучение усиливает работу сальных желез, что приводит к образованию новых прыщей. Поэтому загар при акне противопоказан.
Используйте солнцезащитный крем для проблемной кожи, он убережет от солнечных лучей и не вызовет высыпаний.
Миф № 5. Стресс провоцирует акне
Стресс не виновен в появлении новых прыщей, однако если у вас уже есть акне, то он может усугубить ситуацию: если человек переживает стресс, то заживление ран, в том числе и постакне, происходит медленнее.
Миф № 6. Если умываться чаще, то прыщи пройдут
Акне, в том числе и черные точки, вызваны не грязью, а закупоркой пор излишками кожного сала. Поэтому, сколько ни умывайтесь, прыщей меньше не станет. Наоборот, тщательное умывание вызовет раздражение: спонжи и щетки для умывания травмируют кожу, но не очищают ее. По этой же причине не следует вытирать лицо полотенцем. Просто промокните излишки влаги полотенцем или салфеткой.
Мыло и средства с сульфатами (SLS, SLES) пересушивают кожу. Выбирайте для умывания мягкое очищающее средство.
Миф № 7. Зубная паста помогает избавиться от акне
В составе зубной пасты есть сода, эфирные масла, перекись водорода и триклозан, которые могут высушить угри, но при этом вызовут раздражение и сыпь.
Лучше обработайте прыщ средством с перекисью бензоила, созданного специально для лечения акне.
Фото на превью depositphotos