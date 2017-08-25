7 живучих мифов о прыщах, которые мешают расстаться с ними

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Прыщи портят не только внешний вид, но и настроение. Лечение акне связано с множеством мифов, которые не только не помогают в борьбе с прыщами, но и увеличивают их количество. AdMe.ru перечисляет самые распространенные мифы и рассказывает, как не навредить коже и быстро избавиться от аке.

Миф № 1. Питание не влияет на появление прыщей

Миф породило давнее исследование о том, что связи между диетой и акне нет. Но современная наука доказывает обратное. Сахар стимулирует выработку инсулина, избыток которого вызывает прыщи. Избегайте продуктов с высоким гликемическим индексом, в которых много сахара, таких как белый хлеб, газировка, шоколадные батончики и пиво. Прыщи также могут появиться из-за гормонов в молоке, увеличивающих выработку кожного сала. Его избыток закупоривает поры и провоцирует прыщи. Ешьте продукты, которые сделают вашу кожу чище: Продукты с низким гликемическим индексом — цельнозерновой хлеб, кешью, цветная капуста и огурцы — помогут сократить количество высыпаний.

Цинк, содержащийся в яйцах, мясе, грибах и морепродуктах, восстанавливает кожу.

Витамин А способствует заживлению акне, поэтому добавьте в рацион морковь, капусту и шпинат.

Миф № 2. Курение — одна из причин возникновения акне

Многие считают, что курение может спровоцировать акне. Безусловно, употребление табака — вредная привычка, но на появление прыщей не влияет. Курение ухудшает регенерацию кожи, прыщи заживают медленнее. Отказ от сигарет поможет выглядеть лучше: увеличится приток кислорода к коже, и процесс восстановления пойдет быстрее.

Миф № 3. Декоративная косметика способствует появлению прыщей

Далеко не вся косметика вредит коже. Используйте косметику с маркировкой non-comedogenic (не комедоногенный), созданную специально для проблемной кожи.

Избегайте косметических продуктов, которые содержат спирты и масла. Спирты высушивают кожу и вызывают раздражение, провоцируют появление прыщей. Масла делают кожу жирной и закупоривают поры. При выборе косметики ищите в составе: алоэ;

ретинолы;

пептид 10. Эти компоненты улучшат заживление прыщей, так как стимулируют выработку коллагена.

Миф № 4. Загар помогает избавиться от угрей

Ультрафиолетовое излучение усиливает работу сальных желез, что приводит к образованию новых прыщей. Поэтому загар при акне противопоказан.

Используйте солнцезащитный крем для проблемной кожи, он убережет от солнечных лучей и не вызовет высыпаний.

Миф № 5. Стресс провоцирует акне

Стресс не виновен в появлении новых прыщей, однако если у вас уже есть акне, то он может усугубить ситуацию: если человек переживает стресс, то заживление ран, в том числе и постакне, происходит медленнее.

Миф № 6. Если умываться чаще, то прыщи пройдут

Акне, в том числе и черные точки, вызваны не грязью, а закупоркой пор излишками кожного сала. Поэтому, сколько ни умывайтесь, прыщей меньше не станет. Наоборот, тщательное умывание вызовет раздражение: спонжи и щетки для умывания травмируют кожу, но не очищают ее. По этой же причине не следует вытирать лицо полотенцем. Просто промокните излишки влаги полотенцем или салфеткой. Мыло и средства с сульфатами (SLS, SLES) пересушивают кожу. Выбирайте для умывания мягкое очищающее средство.

Миф № 7. Зубная паста помогает избавиться от акне

В составе зубной пасты есть сода, эфирные масла, перекись водорода и триклозан, которые могут высушить угри, но при этом вызовут раздражение и сыпь. Лучше обработайте прыщ средством с перекисью бензоила, созданного специально для лечения акне.