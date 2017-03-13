7 медицинских причин постоянной усталости

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Желание свернуться калачиком, никого не трогать и ничего не делать просто потому, что больше нет сил, посещает каждого из нас. Но если такое состояние не проходит длительное время, возможно, стоит обратиться к врачу, ведь это может свидетельствовать о серьезном заболевании. AdMe.ru составил список болезней, у которых в числе главных симптомов постоянная усталость. Читайте и будьте здоровы!

Дефицит железа

При нехватке железа (анемии) снижается выработка гемоглобина, клетки не получают достаточного количества кислорода, что и становится причиной постоянной усталости. Другие признаки: желание съесть что-нибудь странное (чаще всего лед, иногда землю, крахмал);

постоянно холодные руки или ноги;

дискомфорт в груди, одышка;

бледная кожа, ломкие, слоящиеся ногти;

болезненный, отекший или воспаленный язык. На начальных стадиях исправить ситуацию можно, увеличив в рационе количество железосодержащих продуктов. Чемпионами по содержанию железа являются моллюски, мясо и субпродукты животных, бобовые (другие продукты тут). Источник: Mayo Clinic

Дефицит витамина В12

Усталость — один из первых признаков нехватки витамина В12. Содержится этот элемент только в продуктах животного происхождения, поэтому вегетарианцы первыми попадают в группу риска. Другие признаки: плохое настроение, плаксивость, тревожность;

нечеткость зрения, появление непривычных теней;

бледная или желтоватая кожа, гладкий язык;

онемение, покалывание, затекание конечностей. При нехватке витамина В12 коррекция рациона поможет только тогда, когда в нем действительно не хватает мяса (например, вы соблюдали диету). Во всех остальных случаях необходимо принимать синтетический аналог, правильную дозу которого назначит врач. Источник: Health

Проблемы со щитовидкой

Недостаточность щитовидной железы (гипотиреоз), при которой наблюдается дефицит тиреоидных гормонов, сопровождается усталостью. Другие признаки: отекшее лицо и веки, отеки ног (реже);

повышенная чувствительность к холоду;

боли, дискомфорт в мышцах, суставах;

хриплый голос;

сухость кожи, истончение или выпадение волос. Корректируется это состояние приемом синтетических гормонов. Источник: Mayo Clinic

Заболевания кишечника

При дисфункции кишечника количество вредных бактерий в нем сильно увеличивается. При гибели эти микроорганизмы выделяют токсин, который пагубно действует на нервную систему, провоцируя усталость. Другие признаки: избыточное газообразование, боли в животе;

неприятный привкус во рту;

белый налет на языке;

тошнота. Лечение кишечника зависит от того, какая болезнь (это может быть дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника) нарушила его нормальную функциональность. Источник: NCBI

Адреналиновая усталость

Адреналиновая усталость — это переизбыток адреналина в крови. Этот гормон вырабатывается при стрессовых ситуациях и в малых дозах несет только пользу, но при переизбытке провоцирует чувство разбитости. Другие признаки: низкое кровяное давление;

ломота в теле;

необъяснимая потеря веса;

потеря волос, потемнение кожи. Адреналиновые всплески невозможно исключить из реальной жизни. Но менее болезненно справляться со стрессовыми ситуациями помогут полноценный сон, сбалансированный рацион, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом. Источник: Mayo Clinic

Болезни печени

Самыми распространенными болезнями печени, которые сопровождаются усталостью, являются гепатиты А и В. Отсутствие сил наблюдается также при нарушенном оттоке желчи, воспалении желчных протоков, циррозе печени. Другие признаки: боли под ребрами с правой стороны;

пожелтение кожи;

повышение температуры;

тошнота, плохой аппетит. В данном случае без приема специальных препаратов (а в некоторых случаях и без хирургического вмешательства) не обойтись. Источник: NCBI

Хроническое обезвоживание

Хроническое обезвоживание протекает не так явно, как острое, поэтому часто такому состоянию не придают значения. Постоянная нехватка воды влечет за собой много проблем, в числе которых и постоянная усталость. Другие признаки: постоянное желание съесть что-нибудь сладкое;

трудности с засыпанием, поверхностный сон;

головокружение, головные боли;

сухость во рту, неприятный запах. Чтобы проверить свой организм на обезвоживание, защипните складку кожи двумя пальцами в районе запястья с наружной стороны, оттяните на полсантиметра, после чего отпустите. Кожа должна полностью разгладиться и вернуться в свое исходное положение через 1–2 секунды. Хроническое обезвоживание исправляется увеличением объема жидкости в рационе (от 1,5 до 2,5 литра в зависимости от веса). Источник: ehealthstar