7 медицинских причин постоянной усталости
Желание свернуться калачиком, никого не трогать и ничего не делать просто потому, что больше нет сил, посещает каждого из нас. Но если такое состояние не проходит длительное время, возможно, стоит обратиться к врачу, ведь это может свидетельствовать о серьезном заболевании.
AdMe.ru составил список болезней, у которых в числе главных симптомов постоянная усталость. Читайте и будьте здоровы!
Дефицит железа
При нехватке железа (анемии) снижается выработка гемоглобина, клетки не получают достаточного количества кислорода, что и становится причиной постоянной усталости.
Другие признаки:
- желание съесть что-нибудь странное (чаще всего лед, иногда землю, крахмал);
- постоянно холодные руки или ноги;
- дискомфорт в груди, одышка;
- бледная кожа, ломкие, слоящиеся ногти;
- болезненный, отекший или воспаленный язык.
На начальных стадиях исправить ситуацию можно, увеличив в рационе количество железосодержащих продуктов. Чемпионами по содержанию железа являются моллюски, мясо и субпродукты животных, бобовые (другие продукты тут).
Источник: Mayo Clinic
Дефицит витамина В12
Усталость — один из первых признаков нехватки витамина В12. Содержится этот элемент только в продуктах животного происхождения, поэтому вегетарианцы первыми попадают в группу риска.
Другие признаки:
- плохое настроение, плаксивость, тревожность;
- нечеткость зрения, появление непривычных теней;
- бледная или желтоватая кожа, гладкий язык;
- онемение, покалывание, затекание конечностей.
При нехватке витамина В12 коррекция рациона поможет только тогда, когда в нем действительно не хватает мяса (например, вы соблюдали диету). Во всех остальных случаях необходимо принимать синтетический аналог, правильную дозу которого назначит врач.
Источник: Health
Проблемы со щитовидкой
Недостаточность щитовидной железы (гипотиреоз), при которой наблюдается дефицит тиреоидных гормонов, сопровождается усталостью.
Другие признаки:
- отекшее лицо и веки, отеки ног (реже);
- повышенная чувствительность к холоду;
- боли, дискомфорт в мышцах, суставах;
- хриплый голос;
- сухость кожи, истончение или выпадение волос.
Корректируется это состояние приемом синтетических гормонов.
Источник: Mayo Clinic
Заболевания кишечника
При дисфункции кишечника количество вредных бактерий в нем сильно увеличивается. При гибели эти микроорганизмы выделяют токсин, который пагубно действует на нервную систему, провоцируя усталость.
Другие признаки:
- избыточное газообразование, боли в животе;
- неприятный привкус во рту;
- белый налет на языке;
- тошнота.
Лечение кишечника зависит от того, какая болезнь (это может быть дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника) нарушила его нормальную функциональность.
Источник: NCBI
Адреналиновая усталость
Адреналиновая усталость — это переизбыток адреналина в крови. Этот гормон вырабатывается при стрессовых ситуациях и в малых дозах несет только пользу, но при переизбытке провоцирует чувство разбитости.
Другие признаки:
- низкое кровяное давление;
- ломота в теле;
- необъяснимая потеря веса;
- потеря волос, потемнение кожи.
Адреналиновые всплески невозможно исключить из реальной жизни. Но менее болезненно справляться со стрессовыми ситуациями помогут полноценный сон, сбалансированный рацион, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом.
Источник: Mayo Clinic
Болезни печени
Самыми распространенными болезнями печени, которые сопровождаются усталостью, являются гепатиты А и В. Отсутствие сил наблюдается также при нарушенном оттоке желчи, воспалении желчных протоков, циррозе печени.
Другие признаки:
- боли под ребрами с правой стороны;
- пожелтение кожи;
- повышение температуры;
- тошнота, плохой аппетит.
В данном случае без приема специальных препаратов (а в некоторых случаях и без хирургического вмешательства) не обойтись.
Источник: NCBI
Хроническое обезвоживание
Хроническое обезвоживание протекает не так явно, как острое, поэтому часто такому состоянию не придают значения. Постоянная нехватка воды влечет за собой много проблем, в числе которых и постоянная усталость.
Другие признаки:
- постоянное желание съесть что-нибудь сладкое;
- трудности с засыпанием, поверхностный сон;
- головокружение, головные боли;
- сухость во рту, неприятный запах.
Чтобы проверить свой организм на обезвоживание, защипните складку кожи двумя пальцами в районе запястья с наружной стороны, оттяните на полсантиметра, после чего отпустите. Кожа должна полностью разгладиться и вернуться в свое исходное положение через 1–2 секунды.
Хроническое обезвоживание исправляется увеличением объема жидкости в рационе (от 1,5 до 2,5 литра в зависимости от веса).
Источник: ehealthstar
Если постоянная усталость и другие симптомы не проходят на протяжении нескольких недель, не теряйте времени и обратитесь к врачу, потому что успех борьбы с любой болезнью зависит от того, насколько своевременно было начато лечение.
Фото на превью depositphotos
По материалам Mayo Clinic, Reader's digest