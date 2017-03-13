7 медицинских причин постоянной усталости

Желание свернуться калачиком, никого не трогать и ничего не делать просто потому, что больше нет сил, посещает каждого из нас. Но если такое состояние не проходит длительное время, возможно, стоит обратиться к врачу, ведь это может свидетельствовать о серьезном заболевании.

AdMe.ru составил список болезней, у которых в числе главных симптомов постоянная усталость. Читайте и будьте здоровы!

Дефицит железа

При нехватке железа (анемии) снижается выработка гемоглобина, клетки не получают достаточного количества кислорода, что и становится причиной постоянной усталости.

Другие признаки:

  • желание съесть что-нибудь странное (чаще всего лед, иногда землю, крахмал);
  • постоянно холодные руки или ноги;
  • дискомфорт в груди, одышка;
  • бледная кожа, ломкие, слоящиеся ногти;
  • болезненный, отекший или воспаленный язык.

На начальных стадиях исправить ситуацию можно, увеличив в рационе количество железосодержащих продуктов. Чемпионами по содержанию железа являются моллюски, мясо и субпродукты животных, бобовые (другие продукты тут).

Источник: Mayo Clinic

Дефицит витамина В12

Усталость — один из первых признаков нехватки витамина В12. Содержится этот элемент только в продуктах животного происхождения, поэтому вегетарианцы первыми попадают в группу риска.

Другие признаки:

  • плохое настроение, плаксивость, тревожность;
  • нечеткость зрения, появление непривычных теней;
  • бледная или желтоватая кожа, гладкий язык;
  • онемение, покалывание, затекание конечностей.

При нехватке витамина В12 коррекция рациона поможет только тогда, когда в нем действительно не хватает мяса (например, вы соблюдали диету). Во всех остальных случаях необходимо принимать синтетический аналог, правильную дозу которого назначит врач.

Источник: Health

Проблемы со щитовидкой

Недостаточность щитовидной железы (гипотиреоз), при которой наблюдается дефицит тиреоидных гормонов, сопровождается усталостью.

Другие признаки:

  • отекшее лицо и веки, отеки ног (реже);
  • повышенная чувствительность к холоду;
  • боли, дискомфорт в мышцах, суставах;
  • хриплый голос;
  • сухость кожи, истончение или выпадение волос.

Корректируется это состояние приемом синтетических гормонов.

Источник: Mayo Clinic

Заболевания кишечника

При дисфункции кишечника количество вредных бактерий в нем сильно увеличивается. При гибели эти микроорганизмы выделяют токсин, который пагубно действует на нервную систему, провоцируя усталость.

Другие признаки:

  • избыточное газообразование, боли в животе;
  • неприятный привкус во рту;
  • белый налет на языке;
  • тошнота.

Лечение кишечника зависит от того, какая болезнь (это может быть дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника) нарушила его нормальную функциональность.

Источник: NCBI

Адреналиновая усталость

Адреналиновая усталость — это переизбыток адреналина в крови. Этот гормон вырабатывается при стрессовых ситуациях и в малых дозах несет только пользу, но при переизбытке провоцирует чувство разбитости.

Другие признаки:

  • низкое кровяное давление;
  • ломота в теле;
  • необъяснимая потеря веса;
  • потеря волос, потемнение кожи.

Адреналиновые всплески невозможно исключить из реальной жизни. Но менее болезненно справляться со стрессовыми ситуациями помогут полноценный сон, сбалансированный рацион, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом.

Источник: Mayo Clinic

Болезни печени

Самыми распространенными болезнями печени, которые сопровождаются усталостью, являются гепатиты А и В. Отсутствие сил наблюдается также при нарушенном оттоке желчи, воспалении желчных протоков, циррозе печени.

Другие признаки:

  • боли под ребрами с правой стороны;
  • пожелтение кожи;
  • повышение температуры;
  • тошнота, плохой аппетит.

В данном случае без приема специальных препаратов (а в некоторых случаях и без хирургического вмешательства) не обойтись.

Источник: NCBI

Хроническое обезвоживание

Хроническое обезвоживание протекает не так явно, как острое, поэтому часто такому состоянию не придают значения. Постоянная нехватка воды влечет за собой много проблем, в числе которых и постоянная усталость.

Другие признаки:

  • постоянное желание съесть что-нибудь сладкое;
  • трудности с засыпанием, поверхностный сон;
  • головокружение, головные боли;
  • сухость во рту, неприятный запах.

Чтобы проверить свой организм на обезвоживание, защипните складку кожи двумя пальцами в районе запястья с наружной стороны, оттяните на полсантиметра, после чего отпустите. Кожа должна полностью разгладиться и вернуться в свое исходное положение через 1–2 секунды.

Хроническое обезвоживание исправляется увеличением объема жидкости в рационе (от 1,5 до 2,5 литра в зависимости от веса).

Источник: ehealthstar

Если постоянная усталость и другие симптомы не проходят на протяжении нескольких недель, не теряйте времени и обратитесь к врачу, потому что успех борьбы с любой болезнью зависит от того, насколько своевременно было начато лечение.

Фото на превью depositphotos
По материалам Mayo Clinic, Reader's digest

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