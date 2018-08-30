7 исторических фактов, которые вы вряд ли знаете

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История — масштабная область знаний. Ее невозможно полностью изучить, особенно в мельчайших деталях. Но как раз детали в виде малоизвестных фактов только увеличивают интерес к этой науке и желание узнать о том или ином событии прошлого еще больше.

Мы в AdMe.ru любим и уважаем историю, а потому нашли для вас факты, многие из которых стали для нас настоящим открытием.

1. Римский император Коммод однажды собрал всех калек и заставил их драться до смерти в Колизее

Древнеримский император Коммод, как и многие другие императоры той эпохи, был эксцентричен и безумен. Он обожал приписывать себе различные титулы: к примеру, под конец жизни он приказал называть себя Геркулесом, сыном Юпитера. Также он велел переименовать месяцы: август получил название «коммод», сентябрь — «геркулес», октябрь — «непобедимый», ноябрь — «преодолевающий», декабрь — «амазонский». В 190 году он переименовал Рим в Город Коммода. Сенат не возражал и удовлетворял все самые нелепые просьбы императора. Коммод также обожал выступать на публике в качестве гладиатора. Он хорошо владел мечом и любил убивать животных на арене. Хотя бои свободных граждан на арене считались позорным занятием, никто не посмел перечить императору — он провел 735 боев. А дабы искоренить «несовершенных» граждан, он приказал собрать всех калек, карликов и юродивых и заставил их биться на арене Колизея до смерти.

2. Самой короткой войной в истории была война между Великобританией и Занзибаром

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой короткой войной в истории была война между Великобританией и Занзибаром, произошедшая 27 августа 1896 года. После смерти султана Хамада ибн Тувайни, который активно сотрудничал с Британией, его двоюродный брат Халид ибн Баргаш, получив поддержку Германии, устроил дворцовый переворот и захватил власть. Это шло вразрез с политикой и интересами Великобритании — британская армия выдвинула ультиматум и окружила войсками дворец. На стороне султана была яхта «Глазго» и свыше 3 000 человек. На стороне англичан — эскадра, в составе которой было больше 5 кораблей. Эскадра открыла огонь по «Глазго» и дворцу — через несколько минут из дворца все убежали. Однако занзибарский флаг продолжал развеваться на дворцовом флагштоке, и англичане расценили это как отказ от капитуляции. После уничтожения флага британцы закончили атаку. Таким образом, эта война длилась всего 38 минут.

3. В истории было всего три рейха

«Рейх» в переводе с немецкого означает «государство», «империя». Первый рейх — Священная Римская империя, но не времен Древнего Рима. В 962 году король Оттон I Великий провозгласил свое государство как Священную Римскую империю, которая претендовала на преемственность античной Римской империи и Франкской империи Карла Великого. В 1806 году империя была ликвидирована во время наполеоновских войн, и последний император Франц II Габсбург отрекся от престола. Вторым рейхом принято считать кайзеровскую Германию (Германская империя), которая была основана Отто фон Бисмарком в 1871 году. Империя прекратила свое существование в 1918 году в результате ноябрьской революции. И спустя время 24 марта 1933 года Адольфом Гитлером был основан Третий рейх.

4. Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов

16 февраля 1568 года по указу Филиппа II испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. В этой стране испанская инквизиция была установлена Карлом V в 1522 году. Большинство населения Нидерландов исповедовало протестанство, против которого боролась инквизиция. Еще больше масла в огонь подлила новая политика Филиппа II: он пытался ограничить права местной знати и требовал ввести испанский налог на продажу любых товаров. В ответ на все же жалобы и требования населения Нидерландов король лишь ужесточал давление инквизиции. Налоги, гонения протестантов и тираническая политика Филиппа II в итоге привели к восстанию в 1567 году, поднятому знатью. Король Испании направил своего лучшего военачальника Фернандо Альвареса де Толедо подавить восстание, вследствие чего было казнено около 1 800 человек из знати. На волне этих кровавых событий и был издан указ казнить всех жителей Нидерландов за ересь.

5. Визирь Персии Сахиб ибн Аббад повсюду брал с собой свою библиотеку

Сахиб ибн Аббад родился в Персии в 938 году и начал свой путь к власти в качестве секретаря. Когда его отец умер, Ибн Аббаду было всего 7–8 лет, и друг его отца, знаменитый великий визирь Ибн аль-Амид, взял его под свое крыло. В 970 году Ибн Аббад стал великим визирем Муайяда. Ибн Аббад внес огромный вклад в развитие культуры Персии — он поощрял развитие поэзии и накапливал огромное количество знаний по разным предметам в своей библиотеке, которой очень гордился. Когда император Саманидов пригласил Ибн Аббада служить своим визирем, тот ответил, что не может пойти из-за своей библиотеки. Потребовалось 400 верблюдов, чтобы взять все его книги, в том числе 60 только лишь для словарей.

6. Официально СССР закончил войну с Германией 21 января 1955 года

Датой окончания Второй мировой войны считается 9 мая 1945 года, хотя на самом деле этот день был Днем Победы — тогда была подписана капитуляция. Официально же СССР закончил войну с Германией 21 января 1955 года, подписав мирное соглашение. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая. Однако о капитуляции было официально объявлено на Западе и в Европе днем 8 мая, а на территории СССР — вечером 9 мая. Война продолжалась до 1955 года, поскольку многие вопросы, которые касались юридического и дипломатического состояния войны, были окончательно решены между СССР, США и Великобританией лишь 21 января 1955 года. Целых 10 лет главы этих 3 государств решали главные детали судьбы Германии как государства. К примеру, будет ли она оставаться единой страной или же будет разделена.

7. Китайский император Цинь Ши Хуанди отдал приказ сжечь все имевшиеся в стране книги

«В 213 году до н. э. китайский император Цинь Ши Хуанди отдал приказ сжечь все имевшиеся в стране книги. В результате принятия закона, запрещающего частное использование книг, который был видвинут Ли Сы (министр императора), в 212 году до н. э. были казнены более 460 специалистов в образовательно-литературной сфере, а также сожжено огромное количество книг. Особое внимание уделялось уничтожению «У-Цзин» — Пятикнижия Конфуция. Последствия не были столь печальными для культуры и истории Китая: запрет не распространялся на циньские государственные архивы, книги по фармакологии, гаданию, сельскому хозяйству и медицине. И, конечно же, знаменитое «У-Цзин» сохранилось до наших дней, хоть и подверглось изменениям из-за попыток полностью его восстановить.