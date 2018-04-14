7 интересных вещей, о которых расскажет ваша внешность

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Ученые в очередной раз объявили физиогномику лженаукой. И в то же время исследования доказывают, что лицо передает очень важную информацию о нашей личности. Кармен Лефевр из Нортумбрийского университета уверяет, что на внешность влияют и гены, и гормоны, и образ жизни, именно поэтому лицо человека действительно может быть зеркалом его души.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 7 научных исследований, которые доказывают: лицо человека может рассказать кое-что интересное о его характере. Даже то, как люди фотографируются, уже многое говорит об их личности. А в конце вас ждет бонус, который покажет, что внешность может быть очень и очень обманчива.

1. Форма лица

Учеными была доказана связь между формой лица и доминированием. Изучая Кубок мира 2010 года, Кит Уэлкер из Колорадского университета в Боулдере убедился, что соотношение ширины и высоты лиц футболистов предсказывает, какое количество голов они забьют. Среднестатистическое соотношение ширины к высоте составляет около 2 единиц, в то время как у 16-го президента США Авраама Линкольна оно составляло 1,93 единицы. Чтобы самостоятельно вычислить пропорции своего лица, сравните расстояние между ушами с расстоянием от верхней линии глаз до верхней губы. Чем меньше эта цифра, тем выше могут быть ваши шансы на успех, считают ученые.

2. Большие скулы

Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона, показало, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона имеют широкие лица и большие скулы. Уровень этого гормона, в свою очередь, связан с повышенной агрессивностью, тягой к власти и внутренней жаждой бунта. Кстати, на подсознательном уровне женщины это чувствуют. Этим приемом активно пользуются кинорежиссеры, приглашая на роли альфа-самцов, бунтарей и злодеев мужчин с большими скулами и несколько грубоватыми чертами лица.

3. Морщины

Морщины выдают не только возраст человека, но и его характер. Чтобы улыбнуться, заплакать, нахмуриться или поднять бровь, нужно задействовать те или иные мышцы. Со временем они «привыкают» к той или иной эмоции и «рисуют» ее на лице даже тогда, когда человек спокоен и вообще ни о чем не думает. «Гусиные лапки» в уголках губ и глаз говорят о вашем оптимистическом характере. Вы любитель искренне посмеяться и очень эмоциональны. А вот складка на лбу между бровями выдает серьезного человека, которому на долю выпало немало испытаний.

4. Профессия человека с помощью одного кадра

Многие из нас поворачиваются для снимка определенной стороной лица, считая ее более выигрышной. Исследование ученых из Университета Южной Австралии показало, что причина прячется гораздо глубже. Оказалось, что инженеры, математики и химики чаще всего позировали, поворачивая на камеру правую щеку, в то время как искусствоведы и психологи делали акцент на левую сторону лица. Было замечено и гендерное различие: женщины для снимка чаще поворачивали голову направо, демонстрируя фотографу левую щеку. Исследователи считают, что левая сторона лица кажется более привлекательной, так как контролируется правым полушарием мозга, которое отвечает за эмоции.

5. Ваше селфи — краткая автобиография

Лин Ки из Наньянского технологического университета в Сингапуре проанализировал 123 селфи из Sina Weibo (аналог Twitter) и нашел любопытную связь между видами селфи и чертами характера человека. Более дружелюбные люди любят снимать себя снизу вверх. Люди, открытые для новых впечатлений, чаще демонстрируют положительные эмоции и не боятся выглядеть смешно на фото. Страдающие невротизмом люди склонны фотографироваться с «утиным» выражением лица. Но при этом студенты, глядя на фото, не смогли верно определить все черты характера изображенных на них людей. Причина в том, что большинство на селфи старается выглядеть намного лучше, чем в обычной жизни, и это усложняет задачу определения их характера.

6. Размер носа и амбиции

Изучение 1 700 фотографий лиц, или, точнее, носов, было опубликовано в Журнале черепно-лицевой хирургии в 2013 году. Исследователи рассмотрели 14 различных форм носа и связали их с разными типами личности. Оказалось, что чем крупнее нос, тем более амбициозен его хозяин. Такие люди склонны к перфекционизму и любят все доводить до совершенства. Ученые даже кончик носа изучили и пришли к выводу, что если он большой и мясистый, то такой человек скорее будет отличным инвестором и финансистом, а если маленький и аккуратный — его владелец не придает большого значения денежным накоплениям.

7. Эффект Дориана Грея

Даже 2 совершенно идентичных близнеца, которых невозможно отличить друг от друга, с годами приобретают все больше отличий. Гены генами, но и образ жизни очень сильно влияет на внешность человека. Вредные привычки со временем словно «отпечатываются» на лице и помогают с первого взгляда определить, чем живет человек и чего от него можно ожидать. Конечно, запойного пьяницу вы сможете вычислить с первого взгляда. Но, с другой стороны, не все человеческие пороки отражаются на лице. К примеру, у многих серийных убийц и маньяков была поистине ангельская внешность.

Бонус: красота = доброта?

Психолог из Принстонского университета Александр Тодоров уверен: мы мгновенно формируем впечатление о новых людях, но эти суждения очень часто обманчивы. Они основаны на эффекте ореола, когда красивые люди кажутся нам умными и добрыми, а также на стереотипах, связывающих поведение с внешностью. Чтобы это продемонстрировать, Тодоров попросил студентов оценить внешность различных фотороботов. Люди с детскими чертами лица — круглолицые, с большими глазами — казались окружающим хрупкими, наивными, послушными, искренними и добрыми. Хмурые, некрасивые, асимметричные лица ассоциировались с недружелюбным характером. Вспомните, сколько раз ваше первое впечатление о человеке было обманчивым. Во всех отношениях положительные и милые люди разочаровывали, а те, кто не внушал доверия, оказывались прекрасными людьми. Это как раз связано с тем, что люди склонны «судить книгу по обложке».

В этой статье мы разместили 3 фото известных преступников. Удалось ли вам их найти? Линдси Лохан не в счет

Эти с виду милые и вполне обычные люди — настоящие преступники: убийца и насильник Тед Банди, одна из самых жестоких женщин-убийц Розмари Уэст и злостный нарушитель закона Джереми Микс, который был признан самым красивым преступником США. К слову, после выхода из тюрьмы он построил успешную модельную карьеру. Надеемся, что своим примером Джереми докажет: люди могут меняться в лучшую сторону.

А ваше первое впечатление о новом человеке всегда верное или бывали ситуации, когда вы сильно заблуждались? Как считаете, по лицу можно определить характер человека? Или же физиогномика, как и алхимия, — это наука на грани мистики?