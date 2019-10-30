7 идей из фантастических фильмов, которые ученые воплотили в жизнь

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Вы когда-нибудь хотели стереть в своей голове неприятные воспоминания, как это сделал Джоэл из «Вечного сияния чистого разума»? Или пройти полное медицинское обследование, просто лежа на кровати, как это происходило с героями «Звездного пути»? Раньше все это казалось чистой фантастикой. Однако фантастика — это не только развлекательный жанр, но и настоящая сокровищница идей для талантливых ученых и разработчиков.

Мы в AdMe.ru вспомнили свои любимые фантастические фильмы и мультики, чтобы узнать, что из того, что мы видели только на экране, уже существует в реальности.

Молодые изобретатели нашли способ преобразовывать шум в электричество

Воплотить идею в жизнь смогли ученики Филиппинской научной школы. Они признаются, что мысль о превращении звуковых волн в энергию существовала давно, но они смогли найти новый подход к этой задаче. Школьники создали устройство, внешне напоминающее обычную колонку, но работающее иначе: когда звуковые волны колеблют чувствительную диафрагму динамика, она начинает приводить в движение магнит и катушку, расположенные внутри. Вследствие этого вырабатывается энергия, которая накапливается во встроенном аккумуляторе. Пользователи сети не могли не заметить, что похожая идея была представлена в мультфильме «Корпорация монстров», где страшилам приходилось пугать детей, потому что город чудищ получал энергию от криков малышей.

Чтобы пройти медицинскую диагностику, теперь достаточно просто лечь в кровать

В британской королевской больнице Лестера располагается лазарет, который диагностирует широкий спектр заболеваний без муторных обследований и большого количества анализов. Для того чтобы узнать предполагаемый диагноз, пациенту достаточно просто лечь на кушетку. Множество датчиков считают скорость пульса, запахи, измерят уровень кислорода в крови и т. д. Разработчики этого чудо-аппарата уверяют, что с его помощью можно диагностировать огромный перечень заболеваний, начиная с дисбактериоза и заканчивая онкологией. Похожий агрегат мы могли видеть в фильме «Звездный путь». Им пользовался доктор Маккой.

Медики научились использовать наноботов

Впервые о наноботах мы узнали из мультфильма «Город героев». Вскоре оказалось, что наноботов научились использовать врачи. Их вживляют в организм онкобольных пациентов. Крохотные роботы находят раковые клетки и останавливают их размножение.

В Японии используются боевые роботы, похожие на тех, что показаны в фильме «Тихоокеанский рубеж»

Роботы Kuratas были созданы в Японии. Как и в фильме, они оснащены боевыми функциями. Правда, для задач государственного значения они не используются, механизмы борются в основном друг с другом. Каждый из роботов пилотируется одним человеком: внутри установлено кресло водителя, два джойстика и тачскрин. В фильме «Тихоокеанский рубеж» пилотирование осуществлялось двумя егерями с совместимым разумом. В реальности все намного проще, однако посмотреть на этих роботов в деле тоже интересно.

Парящие кресла теперь тоже реальность

В Университете Кобе Гакуин разработали кресло, которое перемещается при помощи воздушной подушки, не контактируя с поверхностью. Прямо как кресла, показанные в мультфильме «ВАЛЛ-И». Сначала кажется, что человек с большим весом просто прижмет устройство к полу, парализовав его. Но разработчики уверяют, что гаджет может перемещать грузы до 330 футов. В будущем изобретение сможет помочь передвигаться людям с ограниченными возможностями.

И сам ВАЛЛ-И уже давно существует

Робота собрали инженеры из Американского клуба разработчиков. Механический мусорщик отличается от своего мультяшного прототипа только тем, что не столь самостоятелен. Им управляют при помощи пульта. Но он способен говорить с такой же интонацией, как полюбившийся миллионам детей ВАЛЛ-И, а выглядит точно так же. В момент работы инженеры исследовали каждую деталь мультяшки и воспроизвели ее с точностью до каждой царапины.

Ученые теперь могут стирать травмирующие воспоминания

В фильме «Вечное сияние чистого разума» главный герой пытается избавиться от тягостных воспоминаний о своей возлюбленной и обращается для этого в корпорацию, занимающуюся «подчищением» памяти. Для проведения процедуры у Джоэла исследуют мозговую активность во время мыслей о Клементине и составляют карту воспоминаний. Идея, которая до недавнего времени выглядела фантастической, постепенно воплощается в жизнь. Ученые уже провели первые подобные опыты на мышах, и им удалось удалить из памяти грызунов воспоминания о неприятных ситуациях. В будущем этот метод планируется применять при лечении людей с посттравматическим расстройством.

А если бы у вас была возможность стереть неприятные воспоминания или заново прожить лучшие из них, какие мгновения вы бы выбрали?