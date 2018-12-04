7 фактов об Антарктиде, которые обеспокоят даже полных пофигистов

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Антарктида — самый загадочный континент планеты Земля, скрывающий под своим льдом множество тайн. Однако некоторые из них ученым все же удалось разгадать и поделиться ими с нами: это удивительные обитатели океанского дна, поражающие воображение, ледяные пещеры, в которых смело можно ходить в одной футболке без риска замерзнуть, и звуки, пробирающие до костей.

AdMe.ru уже рассказывал интересные факты об Антарктиде, но эти 7 удивят вас не меньше.

Первые в истории фото обитателей морского дна Антарктиды

Эти существа были найдены антарктическим биологом доктором Сюзанн Локхарт (Susanne Lockhart) на морском дне в ранее не исследованном районе Антарктиды. Было отснято несколько часов видеоматериалов, которые затем отправили вместе с представителями флоры и фауны в лабораторию для изучения. Доктор Локхарт отметила, что полученные данные имеют огромное значение для будущего Южного океана: их можно будет использовать для создания охраняемых морских зон в данном регионе и защитить хрупкие антарктические экосистемы.

Уровень моря может подняться на 60 метров уже до конца века

© NASA   © NASA  

Сокращение ледников вдоль Западной Антарктиды.

Исследования, проведенные сотрудниками итальянского Урбинского университета имени Карло Бо (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo), показали, что из-за интенсивного роста уровня углекислого газа меняется климатическая модель Антарктиды.

В 2015 году концентрация парниковых газов в Антарктиде достигла 400 ppm (частей на миллион), что значительно превышает уровень в 280 ppm, который наблюдался в доиндустриальном периоде. Это означает, что уже к концу XXI века эти показатели могут достигнуть 600 ppm. Антарктический ледяной щит начнет активно таять, и уровень моря на Земле поднимется на целых 60 метров, что не сулит человечеству ничего хорошего.

© NASA   © NASA  

Разрушение айсберга после разлома ледника Пайн-Айленд.

Также в своей работе ученые пояснили, что Антарктический щит появился около 34 млн лет назад, когда уровень углекислого газа в атмосфере опустился ниже 750 ppm. В дальнейшем, примерно 32,8 млн лет назад, этот уровень достиг отметки 600 ppm, что сделало щит устойчивым к изменениям климата, а уровень моря опустился. Рост уровня CO2 выше этого показателя вернет наш мир к «теплому началу».

Тоттен — крупнейший ледник — ускоренно тает

Словно подтверждая показания предыдущих исследований, ускоренными темпами начал таять крупнейший ледник Антарктиды — Тоттен. Ученые пристально следят за его поведением, ведь таяние этой глыбы может поднять уровень Мирового океана на 3,5 м. Их данные показали, что Тоттен большей своей частью находится в океане, а не стоит на твердой поверхности, как предполагалось ранее. Потеплевшая соленая морская вода размывает ледник, и это может объяснить ускоренное таяние в последнее время.

Ускоренная съемка, показывающая истощение ледников в разных точках мира.

Также, по мнению ученых, ускоренному таянию ледников, включая Тоттен, способствует ветер.

В теплых пещерах Антарктиды прячется жизнь

Ученые утверждают, что ледники Антарктиды скрывают целый мир растений и животных, включая неизвестные нам виды. Основанием для этого послужили исследования обширных пещерных систем, которые образовались во льдах благодаря пару действующих вулканов. Температура в пещерах может доходить до +25 °С, они очень светлые. Все это создает глубоко под замороженной поверхностью идеальные условия для жизни и развития экосистем. Взятые образцы почвы показали следы ДНК мелких животных, водорослей и мхов.

Новая и самая детальная карта Антарктиды

Антарктида теперь является наиболее детально картографированным континентом планеты. Разрешение новой карты REMA гораздо выше, чем всех предыдущих. В полном расширении карта занимает 150 ТБ дискового пространства. Для ее создания понадобилось проанализировать огромное количество снимков со спутников, сделанных с 2009 по 2017 год.

Чтобы объединить и сопоставить все фото, было разработано специальное программное обеспечение и задействован мощный суперкомпьютер Blue Waters Университета Миннесоты. Карта REMA с точностью до менее 1 м отображает высоту каждого участка поверхности Антарктиды, что позволит ученым отслеживать любые перемены, связанные с глобальным потеплением.

Антарктиду очень любят астероиды и метеориты

Во время одной из экспедиций в Антарктиду в рамках программы ANSMET, занимающейся поисками частиц космоса на Земле, учеными на одном небольшом участке были обнаружены мелкие частички 250 разных метеоритов. По словам специалистов NASA, именно в Антарктиде чаще всего приземляются частицы астероидов и планет, а благодаря абсолютному холоду они остаются в сохранности до приезда на континент экспедиторов.

Всего за время существования программы ANSMET учеными было собрано для дальнейшего исследования более 22 тыс. метеоритов, элементов астероидов, Марса и Луны.

Как звучит Антарктида

Да-да, у загадочной Антарктиды есть свой голос. Звучание этого сурового континента пробирает до косточек не хуже, чем царящий там холод.

Нас до сих пор не отпускают эти звуки, а какой факт об Антарктиде впечатлил больше всего вас?

Фото на превью Karmaka.de

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