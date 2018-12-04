7 фактов об Антарктиде, которые обеспокоят даже полных пофигистов

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Антарктида — самый загадочный континент планеты Земля, скрывающий под своим льдом множество тайн. Однако некоторые из них ученым все же удалось разгадать и поделиться ими с нами: это удивительные обитатели океанского дна, поражающие воображение, ледяные пещеры, в которых смело можно ходить в одной футболке без риска замерзнуть, и звуки, пробирающие до костей.

AdMe.ru уже рассказывал интересные факты об Антарктиде, но эти 7 удивят вас не меньше.

Первые в истории фото обитателей морского дна Антарктиды

Эти существа были найдены антарктическим биологом доктором Сюзанн Локхарт (Susanne Lockhart) на морском дне в ранее не исследованном районе Антарктиды. Было отснято несколько часов видеоматериалов, которые затем отправили вместе с представителями флоры и фауны в лабораторию для изучения. Доктор Локхарт отметила, что полученные данные имеют огромное значение для будущего Южного океана: их можно будет использовать для создания охраняемых морских зон в данном регионе и защитить хрупкие антарктические экосистемы.

Уровень моря может подняться на 60 метров уже до конца века

Сокращение ледников вдоль Западной Антарктиды.

Исследования, проведенные сотрудниками итальянского Урбинского университета имени Карло Бо (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo), показали, что из-за интенсивного роста уровня углекислого газа меняется климатическая модель Антарктиды. В 2015 году концентрация парниковых газов в Антарктиде достигла 400 ppm (частей на миллион), что значительно превышает уровень в 280 ppm, который наблюдался в доиндустриальном периоде. Это означает, что уже к концу XXI века эти показатели могут достигнуть 600 ppm. Антарктический ледяной щит начнет активно таять, и уровень моря на Земле поднимется на целых 60 метров, что не сулит человечеству ничего хорошего.

Разрушение айсберга после разлома ледника Пайн-Айленд.

Также в своей работе ученые пояснили, что Антарктический щит появился около 34 млн лет назад, когда уровень углекислого газа в атмосфере опустился ниже 750 ppm. В дальнейшем, примерно 32,8 млн лет назад, этот уровень достиг отметки 600 ppm, что сделало щит устойчивым к изменениям климата, а уровень моря опустился. Рост уровня CO 2 выше этого показателя вернет наш мир к «теплому началу».

Тоттен — крупнейший ледник — ускоренно тает

Winds driving spectacular meltwater processes on East Antarctic ice shelf. Read more at https://t.co/B3vZyXjil0 @StefLhermitte #AGU16 pic.twitter.com/41TWdiIfs4 — Jan Lenaerts (@lenaertsjan) December 12, 2016

Словно подтверждая показания предыдущих исследований, ускоренными темпами начал таять крупнейший ледник Антарктиды — Тоттен. Ученые пристально следят за его поведением, ведь таяние этой глыбы может поднять уровень Мирового океана на 3,5 м. Их данные показали, что Тоттен большей своей частью находится в океане, а не стоит на твердой поверхности, как предполагалось ранее. Потеплевшая соленая морская вода размывает ледник, и это может объяснить ускоренное таяние в последнее время.

Ускоренная съемка, показывающая истощение ледников в разных точках мира.

Также, по мнению ученых, ускоренному таянию ледников, включая Тоттен, способствует ветер.

В теплых пещерах Антарктиды прячется жизнь

Ученые утверждают, что ледники Антарктиды скрывают целый мир растений и животных, включая неизвестные нам виды. Основанием для этого послужили исследования обширных пещерных систем, которые образовались во льдах благодаря пару действующих вулканов. Температура в пещерах может доходить до +25 °С, они очень светлые. Все это создает глубоко под замороженной поверхностью идеальные условия для жизни и развития экосистем. Взятые образцы почвы показали следы ДНК мелких животных, водорослей и мхов.

Новая и самая детальная карта Антарктиды

Антарктида теперь является наиболее детально картографированным континентом планеты. Разрешение новой карты REMA гораздо выше, чем всех предыдущих. В полном расширении карта занимает 150 ТБ дискового пространства. Для ее создания понадобилось проанализировать огромное количество снимков со спутников, сделанных с 2009 по 2017 год. Чтобы объединить и сопоставить все фото, было разработано специальное программное обеспечение и задействован мощный суперкомпьютер Blue Waters Университета Миннесоты. Карта REMA с точностью до менее 1 м отображает высоту каждого участка поверхности Антарктиды, что позволит ученым отслеживать любые перемены, связанные с глобальным потеплением.

Антарктиду очень любят астероиды и метеориты

Во время одной из экспедиций в Антарктиду в рамках программы ANSMET, занимающейся поисками частиц космоса на Земле, учеными на одном небольшом участке были обнаружены мелкие частички 250 разных метеоритов. По словам специалистов NASA, именно в Антарктиде чаще всего приземляются частицы астероидов и планет, а благодаря абсолютному холоду они остаются в сохранности до приезда на континент экспедиторов.

Всего за время существования программы ANSMET учеными было собрано для дальнейшего исследования более 22 тыс. метеоритов, элементов астероидов, Марса и Луны.

Как звучит Антарктида

Да-да, у загадочной Антарктиды есть свой голос. Звучание этого сурового континента пробирает до косточек не хуже, чем царящий там холод.

Нас до сих пор не отпускают эти звуки, а какой факт об Антарктиде впечатлил больше всего вас?