7 фактов о человеке, которые знают только антропологи

8 1 14 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Северус Снейп говорил, что у Гарри Поттера мамины глаза и невыносимый папин характер. Если бы профессор копнул глубже, то обнаружил бы у ученика жабры и хвост, доставшиеся ему от совсем далеких предков. Не сомневайтесь, такое наследство есть у каждого из нас.

Мы в AdMe.ru решили узнать больше об эволюции человека и увлеклись этим процессом. И конечно, не могли не поделиться с вами некоторыми фактами.

Естественный отбор продолжается

Американские ученые сравнили ДНК людей из семей долгожителей и тех, у предков которых продолжительность жизни средняя и низкая. Выяснилось, что у членов семьи долгожителей гораздо меньше вредных генов, в первую очередь связанных с болезнью Альцгеймера, предрасположенностью к курению, лишнему весу, астме и атеросклерозу. То есть эволюция пытается сократить количество носителей плохой генетики. А ученые из европейских вузов предположили, что сейчас роль естественного отбора выросла. Дело в том, что люди чаще всего выбирают партнеров для продолжения рода вне зависимости от социального статуса и таким образом дают генам больше возможностей для сочетания.

Человек по пояс состоит из жабр

Наши челюсти, гортань, хрящи трахеи, часть среднего уха, миндалины, диафрагма и дыхательная мускулатура — все это развилось из жабр. Благодаря им мы дышим, слышим, глотаем и говорим. У некоторых людей есть небольшая дырочка на верхней части уха (или обоих ушей). По мнению биолога Нила Шубина, это отверстие может быть остатком жабр.

Наши предки были не глупее, а возможно, даже умнее нас

За последние 25 000 лет средний объем человеческого мозга уменьшился с 1 500 куб. см до 1350. Одной из причин этого может быть снижение интеллекта. Древние люди жили в гораздо более сложных условиях. Они должны были держать в памяти всю имеющуюся информацию об окружающем мире и владеть максимальным количеством доступных навыков, чтобы выжить. Сегодня нам даже не обязательно знать, как готовить пищу, а уж запоминать тонны информации и вовсе нет нужды: она есть в интернете и в книгах.

На эволюцию человека влияют каноны красоты

В середине XVIII века средний рост голландских солдат составлял 165 см, они были значительно ниже, чем представители других европейских стран. Но за 150 лет мужчины из Нидерландов выросли на 20 см и вошли в число самых высоких в мире. Ученые пришли к выводу, что это связано со вкусом голландских женщин. Они находят высоких мужчин привлекательнее и чаще заключают с ними браки. Поэтому у рослых голландцев, согласно исследованию, детей больше, чем у их соотечественников ростом ниже.

Болезни зубов мудрости — результат эволюции

Американские антропологи пришли к выводу, что челюсть человека уменьшилась после того, как люди одомашнили коз и в рационе появились молочные продукты, которые не требуют тщательного пережевывания. Однако это произошло слишком быстро, и количество зубов не успело подстроиться под новую форму человеческого лица. Поэтому зубы мудрости часто доставляют нам дискомфорт: им просто тесно у нас во рту, и они растут неправильно.

Кулинария — это часть пищеварения. Как у паука

Прежде чем съесть пищу, паук обволакивает ее слюной, чтобы расщепить белки, и только потом проглатывает получившуюся кашицу. С точки зрения биологии человек делает что-то подобное, когда варит суп.

Человек будет сам направлять свою эволюцию

Ученые научились редактировать человеческие гены для лечения некоторых форм рака. Следующим логическим шагом будет изменение генов в эмбрионах человека, считает преподаватель эволюционной биологии Скотт Соломон. Отредактированные гены будут переданы последующим поколениям. И как только это произойдет, мы станем первым видом в истории, способным управлять собственной эволюцией.