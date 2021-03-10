7 ежедневных привычек, которые убивают ваши волосы

Похоже, стоимость шампуня не имеет значения. Если вы хотите понять, почему состояние ваших волос оставляет желать лучшего, задумайтесь о том, как вы обращаетесь с ними в целом. Даже неподходящая резинка или привычка оборачивать волосы полотенцем могут планомерно вредить и в конечном итоге нанести серьезный ущерб. Мы можем даже не замечать эти ошибки, но многие из них имеют долгосрочные последствия.

Нам в AdMe.ru тоже свойственно ошибаться, поэтому мы решили немного углубиться в тему, чтобы понять, какие привычки губительны для наших волос.

1. Вы носите изделия из шерсти

Шерстяное пальто греет нас в холодную погоду, но также этот материал вредит нашим волосам: он накапливает статическое электричество, к нему цепляются волосы, и это приводит к их повреждению. Когда волосы намокают под дождем, они становятся еще более уязвимыми и ломкими.

2. Вы едите тунца

Хотя тунец очень питателен и служит отличным источником разных микроэлементов, он также содержит большое количество ртути. Этот токсичный тяжелый металл может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому медицинские эксперты рекомендуют есть содержащие его продукты в умеренных количествах. Согласно исследованию, ртуть также может вызывать внезапное выпадение волос.

3. Вы сушите волосы феном или полотенцем

Большинство из нас наматывает на голову тюрбан из полотенца после душа, но хлопковые полотенца могут «распушить» волосы и сделать их ломкими. Поскольку полотенце грубее и суше, чем волосы, кутикула волос может приподняться, а это, в свою очередь, иногда приводит к секущимся кончикам. Из-за регулярного использования фена волосы могут стать ломкими и тусклыми. Чтобы правильно их высушить феном, держите его на расстоянии около 15 см от волос.

4. Вы носите резинки

Туго зачесанные назад прически, такие как конский хвост или пучок, могут повредить ваши волосы. Закрученная резинка давит на волосы, что в конечном итоге может привести к их ломкости. Если вам нравится собирать волосы в хвост, пользуйтесь аксессуарами, обтянутыми тканью, или резинками для волос в виде спирали.

5. Вы наносите кондиционер на корни

Кондиционер необходим для того, чтобы ваши локоны были мягкими и хорошо расчесывались. При неправильном же его использовании волосы будут выглядеть неопрятно. Если нанести средство на корни, оно утяжелит волосы и те будут казаться жирными. Чтобы волосы были мягкими и блестящими, наносите кондиционер только на длину и кончики.

6. Вы слишком часто используете сухой шампунь

Сухой шампунь — лучшее средство освежить волосы, когда у вас нет времени их мыть. Но слишком частое его использование может вызвать зуд, сухость и шелушение кожи головы. Нездоровое состояние кожи головы, в свою очередь, приводит к выпадению волос и мешает росту новых. Таким образом, сухой шампунь в большинстве случаев приводит к появлению перхоти, вместо того чтобы просто очищать волосы.

7. Вы носите солнцезащитные очки как ободок

Ношение солнцезащитных очков таким способом помогает не потерять их. Но если вы делаете это регулярно, волосы могут истончиться. Тугие дужки очков могут затруднить приток крови к коже головы, что замедлит рост волос. Если у вас аллергия на металл, очки в металлической оправе могут стать причиной порчи волос.