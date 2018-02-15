7 cимптомов опасных заболеваний, которые многие женщины игнорируют, а зря

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Женские заболевания коварны: их симптомы бывает непросто отличить от обычного недомогания перед началом менструации. Но дать себе большую фору в победе над ними можно, обратившись к врачу при первых тревожных признаках, и именно поэтому их стоит знать, как дважды два. К примеру, если диагноз «рак молочной железы» был поставлен на раннем сроке, вероятность выздоровления составляет более 90 %.

Мы в AdMe.ru решили рассказать о симптомах, которые могут быть предвестниками опасных заболеваний.

7. Учащенное мочеиспускание

О чем говорит: Учащенное мочеиспускание бывает не только при проблемах с почками и мочевыделительными путями. Оно может указывать на гормональные нарушения или на то, что с микрофлорой влагалища что-то не так, а в сочетании с жаждой может быть признаком диабета. Как распознать: Бывает, что вам кажется, что вы ходите в туалет очень часто, но по факту это не так. Нормой считается посещение туалета от 4 до 10 раз в сутки при нормальном потреблении воды. Если вы заметили, что превышаете лимит, обратитесь к терапевту или урологу.

6. Беспричинная потеря веса

О чем говорит: Не спешите радоваться, если вы неожиданно для себя потеряли пару-тройку килограммов за короткое время. Иногда это может быть признаком таких заболеваний, как болезнь Крона, диабет II типа или рак. В любом случае такой симптом говорит, что в организме что-то идет не так. Как распознать: Если ваш вес упал на 4–5 кг за последние 6–12 месяцев, при том что вы не прикладывали к этому особых усилий, обратитесь к доктору.

5. Появление волос там, где их быть не должно

О чем говорит: Излишнее оволосение, или гирсутизм, говорит о том, что в организме слишком много мужских гормонов (такое состояние называется гиперандрогенией). Просто косметическим дефектом здесь дело не ограничивается — это все может привести к бесплодию и нарушению обмена веществ, повысить риск развития рака молочной железы и заболеваний эндометрия. Как распознать: Не спешите бить тревогу, ведь обычно женщины считают лишними чуть ли не все волосы на теле. Сперва обратитесь к таблице (на русском языке здесь), которая покажет, стоит ли беспокоиться и обращаться к эндокринологу.

4. Кровотечения после менопаузы

О чем говорит: Женщины довольно часто видят кровянистые выделения, которые появляются уже после того, как они перешагнули порог менопаузы. Они могут быть признаком рака матки, а также цервицита, миомы и других опасных патологических процессов. Как распознать: У женщин, которые применяют заместительную гормональную терапию, и впрямь может возникнуть что-то похожее на менструации и длиться около 2 лет — это нормально. В остальных случаях стоит проконсультироваться с врачом. Особенно опасно, если со дня последних в вашей жизни менструаций прошел год, а потом кровотечения начались как ни в чем не бывало.

3. Любые изменения молочных желез

О чем говорит: Первые признаки рака молочных желез не так просто заметить. Когда дело доходит до боли в груди и лимфатических узлах, часто может быть уже поздно. Как распознать: Не пренебрегайте самоосмотром: именно он поможет выявить рак груди на ранних стадиях. Обращайте внимание на любые изменения: красная и сморщенная кожа, появление узелков и впадин и так далее. Что же касается периодической боли в груди (особенно накануне менструации), то в принципе она естественна и указывает на колебания уровня гормонов.

2. Нетипичные выделения

О чем говорит: о воспалительных процессах, инфекционных заболеваниях и так далее. Причин может быть множество, и лучше сразу обратиться к врачу, если вы заподозрили что-то неладное. Как распознать: границы нормы здесь у каждого свои, но в целом выделения не должны быть зелеными или иметь неприятный запах. Нормально, если в середине цикла на пару дней появляются кровянистые выделения (примерно за 2 недели до месячных).

1. Обильные менструации

О чем говорит: Причины этого явления могут быть как относительно невинными (наследственность, акклиматизация или излишне усердная работа в спортзале накануне), так и серьезными — воспаление придатков, миома матки, эндометриоз, сбои в работе щитовидной железы. Даже если вы уверены, что это просто наследственность, все же стоит посетить врача: обильные месячные чреваты анемией. Как распознать: Понять самой, какие менструации можно считать обильными, довольно сложно, но в целом если они длятся больше 7 дней, а средство гигиены полностью наполняется за 1–2 часа, это повод бить тревогу, особенно если еще и цвет выделений ярко-алый. Что касается цикла, то нормальным считается цикл длиной от 21 до 35 дней, и главное, он не должен «скакать».

Не стесняйтесь обращаться к гинекологу или маммологу (кстати, для профилактики их стоит посещать 1–2 раза в год) и обсуждать с ними все, что вас беспокоит. Когда дело касается здоровья, неловких вопросов не бывает.