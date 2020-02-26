7 человек, которым жизнь подарила суперспособности (Но кому-то из них это не в радость)

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Вряд ли есть такой человек, который не хотел бы иметь какую-нибудь суперспособность. Благодаря изобилию фантастики на книжных полках и в кино каждый из нас хотя бы раз представлял себя на месте главного персонажа. Но на самом деле супергерои — это не такая уж и выдумка. Ведь в мире существуют люди, способности которых поражают простых обывателей до глубины души.

Нам в АdMe.ru всегда любопытно узнать что-нибудь новое о человеческих возможностях. Поэтому мы отыскали людей, чьи способности и навыки не вписываются в рамки привычной картины мира.

7. Человек, который «видит» с помощью звуков

Дэниел лишился зрения в возрасте 1 года из-за рака сетчатки, но его родители решили, что отчаиваться не стоит, и растили мальчика как обычного зрячего человека. С раннего детства Дэниел овладел эхолокацией, благодаря чему научился прекрасно ориентироваться в пространстве. Выглядело это так: он щелкал языком по небу или хлопал в ладоши и прислушивался к отраженному сигналу, таким образом получая представление о местонахождении и размере предметов вокруг себя. Будучи абсолютно слепым, мальчик самостоятельно ходил в школу через оживленные улицы, гулял, готовил еду, дрался с ребятами. А в 10 лет начал ездить на велосипеде, чем вызвал ужас у соседей и полиции (время от времени они приводили Дэниела домой и упрекали маму в халатности по отношению к сыну). Однажды он все-таки налетел на столб, выбил себе передний зуб и разбил велосипед. Мама купила ему новый. Дэниел Киш доказал: необязательно иметь глаза, чтобы видеть. Он показал это на собственном опыте и обучил «зрению» тысячи слепых людей. Исследования подтверждают, что освоить эхолокацию может любой человек: и слепой, и зрячий.

6. Мальчик-гений

У Рамзеса Сангуино легкая форма аутизма. Но в то же время он один из самых выдающихся детей планеты. В год мальчик уже начал читать, в полтора знал таблицу умножения и периодическую таблицу Менделеева. В 5 лет он изучал 7 иностранных языков и решал сложные математические уравнения. Кроме того, Рамзес может определять загаданные мамой игральные карты или цифры. Сперва родители подумали, что мальчик умеет видеть сквозь предметы, но потом и вовсе решили, что он способен читать мысли. Научно это пока не доказано, но ученые вплотную исследуют маленького гения и его телепатические возможности. Есть мнение, что его способность читать мысли — это альтернативный способ общения детей-аутистов с родителями.

5. Мужчина-фотоаппарат

Еще один человек с аутизмом и исключительной способностью. Стивен Уилтшир обладает уникальной памятью. Только вот помнит он не моменты своей жизни. Ему достаточно 1 раз посмотреть на городскую панораму, здание или пейзаж, чтобы потом в мельчайших подробностях и без предварительных набросков воспроизвести все это на холсте.

Однажды он 45 минут летал над Нью-Йорком, а потом за 5 дней нарисовал точную панораму Манхэттена. В его коллекции есть Нью-Йорк, Москва, Париж, Венеция и многие другие города. Продаются эти картины за тысячи фунтов. Свои невероятные работы Стивен создает на 10-метровых холстах, и на одно такое изображение у него уходит около недели и больше 10 ручек. Сейчас Стивену 45 лет, и его полотна уже завоевали всемирную популярность.

4. Человек, который может долго не дышать

Во время учебы в Барселоне датчанин Стиг Северинсен увлекся редким видом спорта — подводным хоккеем. Именно тогда он вдруг осознал, что способен находиться под водой значительно дольше, чем другие люди. Он может задерживать дыхание на целых 22 минуты. А ранее, в 2010-м, Северинсен попал в Книгу рекордов Гиннесса, проплыв расстояние 72 м в Северном море под толщей льда без гидрокостюма, в обычных плавках. По словам Стига, он ничем не отличается от обычных людей. Просто самым важным своим умением считает способность абстрагироваться от собственного тела и не обращать внимания на боль.

3. Мужчина, который может бежать без отдыха несколько дней подряд

Американец Дин Карнасис отличается невероятной выносливостью. С детства он любил бегать: сначала из дома в школу и обратно, выбирая кратчайшие пути, а потом постепенно придумывая маршруты подлиннее. Сейчас Дину 57 лет, и он является легендой бега на сверхмарафонские дистанции. Одно из главных его достижений — участие в забеге на 580 км без сна за 4 дня и 3 ночи. Также он бежал по Долине Смерти при температуре +49 °C и на Южном полюсе при температуре −25 °C.

2. Человек-гидрант

52-летний африканец Диксон Оппонг является живым аттракционом, так как обладает своеобразной способностью. Вернее, даже не он, а его желудок. Мужчина может выпить за раз более 4 л воды, что для нормального человека смертельно. Кроме того, он без рвотных позывов и судорог извергает ее назад, используя мускулатуру живота. Он просто стоит и немного по-клоунски выпускает изо рта струю воды под довольно сильным напором. Однако чуда здесь нет. Врачи изучили желудок Диксона и выяснили, что тот вмещает в 4 раза больший объем жидкости, чем у обычного человека. Просто мужчина научился отлично управлять мускулатурой своего пищевода. К тому же Оппонг участвует в соревнованиях едоков и может одновременно есть 7 разных блюд, а также выполняет различные цирковые трюки. Диксон активно рекламирует себя, выступает на сцене и зарабатывает с помощью своей способности деньги.

1. Женщина, которая помнит все

54-летняя американка Джилл Прайс с 12 лет помнит каждое событие своей жизни: где была и что делала — так, как будто это произошло всего пару дней назад. Иногда эти воспоминания возникают бессознательно. Любой незначительный эпизод вплоть до передачи, которая шла по телевизору в тот или иной момент, она может пересказать в подробностях. Стоит назвать число и год, и она сообщит, что происходило в ее жизни и в мире в тот день. Джилл стала первой пациенткой с диагнозом гипертимезия — исключительная автобиографическая память. Казалось бы, это отличный дар, но сама Джилл говорит, что это очень утомляет. Постоянные воспоминания не дают сосредоточиться на настоящем, да и к тому же всегда есть события, которые лучше не вспоминать.

Как вы думаете, не мешают ли такие способности жить обычной жизнью? И какой из них вы хотели бы обладать?