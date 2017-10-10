6 явных признаков, что ваш телефон взломали
Не стоит лелеять мысль о том, что ваш телефон — это лишь ваша приватная зона. Ведь на сегодняшний день техники без уязвимостей не существует.
AdMe.ru, чтобы все же снизить риск взлома смартфона, решил выяснить, во-первых, как могут взломать телефон, во-вторых, как определить, что телефон взломан, и в-третьих, как от этого защититься.
- Самый легкий способ — завладев телефоном на несколько минут и установив шпионские приложения, например Spy Phone App, Spyzie, Theonespy, Spyera.
- Через незащищенную сеть Wi-Fi в кафе или в аэропорту. Да, так просто. Таким образом вы предоставляете весь свой незашифрованный трафик на всеобщее обозрение.
- При подключении телефона к незнакомому USB-порту (даже в самолете или автомобиле) есть риск нечаянно слить все свои данные, ибо кроме подачи питания может происходить и передача информации.
- SMS-фишинг — когда вам присылают сообщение со ссылкой, которую вы невольно открываете, так как там якобы отчет от вашего банка, денежный перевод или ваши фото. Загрузив файл, вы буквально дарите содержимое своего телефона хакерам.
- При помощи сигнального протокола SS7, которую использует большинство телефонных станций мира, хакеры могут прослушивать вас, определять местоположение, переводить деньги и т. д. Но если вы не медийная персона, тут переживать не стоит.
- Аппарат вдруг резко начал быстро разряжаться. Это может быть оттого, что в телефоне было запущено неконтролируемое вами приложение.
- Телефон нагревается (не при разговоре или использовании, а в спокойном состоянии) — еще один признак того, что в аппарате работает какая-то программа.
- Телефон сам перезагружается, выключается, набирает номера, запускает программы. Если это не сбой операционной системы, то, вероятно, прослушка.
- Незнакомые номера в журнале вызовов.
- Не получается выключить телефон: вместо выключения гаджет начинает открывать разные приложения, включать подсветку и так далее.
- Если вдруг в знакомых местах при новом телефоне начали появляться помехи или эхо во время разговора.
- Если вам пришло сообщение со ссылкой, где вы не видите полный URL, — не открывайте.
- Если вы заряжаете телефон через незнакомый компьютер, при подключении выберите пункт «Только питание».
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Не пользуйтесь режимом запоминания паролей.
- Отключите автоматическое подключение устройства к Wi-Fi-точкам. Выбирайте сети вручную.
- Еще о Wi-Fi-точках: избегайте точек доступа с подозрительными именами вроде FreeInternet, wifiFree. Предпочтение лучше отдать точкам, защищенным паролями, например, если вы в кафе.
- Не осуществляйте покупки и переводы денег в общественной Wi-Fi-сети.
- Если у вас Android, установите надежный антивирус.
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И конечно же, запарольте свой телефон.
Фото на превью depositphotos