6 явных признаков, что ваш телефон взломали

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Не стоит лелеять мысль о том, что ваш телефон — это лишь ваша приватная зона. Ведь на сегодняшний день техники без уязвимостей не существует.

AdMe.ru, чтобы все же снизить риск взлома смартфона, решил выяснить, во-первых, как могут взломать телефон, во-вторых, как определить, что телефон взломан, и в-третьих, как от этого защититься.