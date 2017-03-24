6 внутренних проблем, о которых нам кричат высыпания на лице
Китайские медики называют лицо человека «окном здоровья». Все потому, что наша кожа чутко реагирует на любые сбои и перемены в работе организма, посылая нам сигналы, например в виде прыщиков.
AdMe.ru разобрался, на работу каких органов стоит обратить внимание, если на лице появляются высыпания.
Лоб и брови
Появившиеся на лбу или над бровями высыпания, скорее всего, свидетельствуют о проблемах с желудочно-кишечным трактом. А переносица между бровями «отвечает» за работу печени.
- Попытайтесь исправить ситуацию, исключив из рациона жирные и жареные продукты и существенно снизив употребление алкоголя.
Нос
Прыщики на носу подают сигнал о том, что есть нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Виной тому в первую очередь является стресс.
- Старайтесь вести активный образ жизни, почаще расслабляться и соблюдать режим сна.
Уши
По мнению китайских медиков, кожа ушей неразрывно связана с работой почек и мочевыводящей системы.
- Обнаружив прыщики на ушах, первым делом откажитесь от чрезмерного употребления соли и кофе. А также приучите себя пить больше воды.
Щеки и скулы
Скулы и верхняя часть щек отражают работу наших легких и бронхов. Прыщи, появившиеся здесь, могут говорить о проблемах с дыхательной системой. Еще одной причиной может стать аллергия.
А вот высыпания на нижней области щек могут говорить о наличии стоматологических проблем.
- Уделите внимание своей дыхательной системе. Прежде всего побольше гуляйте и дышите свежим воздухом, откажитесь от курения и избегайте всевозможных «курилок».
- Обратите особое внимание на гигиену полости рта. Постарайтесь есть меньше сладостей и откажитесь от сладких газировок.
Губы
Дерматологические проблемы области вокруг рта могут подавать нам сигнал о проблемах с пищеварением, следствием чего являются расстройство желудка и кишечные колики.
- Постарайтесь отказаться от фастфуда и включить в свой рацион как можно больше продуктов, богатых клетчаткой, например овощей и фруктов.
Подбородок
Прыщики в этой области обычно призывают нас обратить внимание на репродуктивную систему. Еще одной причиной высыпаний может стать нарушение гормонального баланса и определенная фаза менструального цикла у женщин.
- Если прыщик здесь выскочил однократно, то повода для беспокойства нет — достаточно просто подсушить его лосьоном или цинковой мазью. А вот постоянные высыпания на подбородке сигнализируют о необходимости посетить врача.
Фото на превью depositphotos, depositphotos, depositphotos, depositphotos
По материалам Modern Salon, Bellatory, YouBeauty