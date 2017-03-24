6 внутренних проблем, о которых нам кричат высыпания на лице

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Китайские медики называют лицо человека «окном здоровья». Все потому, что наша кожа чутко реагирует на любые сбои и перемены в работе организма, посылая нам сигналы, например в виде прыщиков. AdMe.ru разобрался, на работу каких органов стоит обратить внимание, если на лице появляются высыпания.

Лоб и брови

Появившиеся на лбу или над бровями высыпания, скорее всего, свидетельствуют о проблемах с желудочно-кишечным трактом. А переносица между бровями «отвечает» за работу печени. Попытайтесь исправить ситуацию, исключив из рациона жирные и жареные продукты и существенно снизив употребление алкоголя.

Нос

Прыщики на носу подают сигнал о том, что есть нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Виной тому в первую очередь является стресс. Старайтесь вести активный образ жизни, почаще расслабляться и соблюдать режим сна.

Уши

По мнению китайских медиков, кожа ушей неразрывно связана с работой почек и мочевыводящей системы. Обнаружив прыщики на ушах, первым делом откажитесь от чрезмерного употребления соли и кофе. А также приучите себя пить больше воды.

Щеки и скулы

Скулы и верхняя часть щек отражают работу наших легких и бронхов. Прыщи, появившиеся здесь, могут говорить о проблемах с дыхательной системой. Еще одной причиной может стать аллергия. А вот высыпания на нижней области щек могут говорить о наличии стоматологических проблем. Уделите внимание своей дыхательной системе. Прежде всего побольше гуляйте и дышите свежим воздухом, откажитесь от курения и избегайте всевозможных «курилок».

Обратите особое внимание на гигиену полости рта. Постарайтесь есть меньше сладостей и откажитесь от сладких газировок.

Губы

Дерматологические проблемы области вокруг рта могут подавать нам сигнал о проблемах с пищеварением, следствием чего являются расстройство желудка и кишечные колики. Постарайтесь отказаться от фастфуда и включить в свой рацион как можно больше продуктов, богатых клетчаткой, например овощей и фруктов.

Подбородок