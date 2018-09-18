6 вещей, которые работают, но никто не знает почему. Может, у вас есть идеи?

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Мы привыкли, что наука должна отвечать на все вопросы, но иногда ответов нет. Некоторые вещи просто происходят: они работают, ими пользуются, но мы не знаем, как и почему. Однако человечество не хочет мириться с незнанием, поэтому мы ищем ответы и придумываем самые невероятные и даже безумные теории.

AdMe.ru делится с вами интереснейшими теориями, дающими ответы на вопросы, над которыми ученые бьются столетиями.

1. Зачем мы зеваем и почему это так заразительно?

Мы знаем, что усталость или скука может вызвать зевоту. Но в чем смысл этого явления? На этот счет есть две теории. Первая теория гласит, что зевота помогает настроить биологические часы окружающих на единый режим, и поэтому она так заразительна. Как утверждают ученые из Бернского университета в Швейцарии, зевота, распространяясь в группе, способствует достижению одинакового уровня внимания и повышает всеобщую бдительность. Второе предположение напоминает, что зеваем мы не только от усталости, но и при стрессе, например перед выступлением или даже спортивным соревнованием. Движения мышц при зевании помогают мозгу перезагрузиться. Когда нас начинает клонить в сон от усталости или стресса, зевота помогает поддерживать бодрость и сосредоточенность.

2. Откуда появляются сверхспособности при синдроме саванта

В октябре 2006 года Дерек Амато (Derek Amato) получил сильное сотрясение мозга после прыжка в бассейн. В результате он потерял 35 % своего слуха и память о некоторых событиях, но в то же время стал гением. «Мои пальцы стали сами стучать по клавишам пианино, как будто я делал это всю свою жизнь. Я стал чувствовать ритмы и музыку как никогда прежде», — рассказал Дерек в интервью. Доктор Эндрю Ривз из клиники Майо рассказал, что у Дерека возникло редкое заболевание, именуемое синдромом саванта. Это состояние, при котором обычные люди обретают невероятные навыки: «вспоминают» новые языки или осваивают музыкальные инструменты за пару часов. Этот случай далеко не единственный, но, к сожалению, ученые пока не в силах объяснить, откуда у пациентов появляются подобные уникальные способности.

3. Почему звук от щелканья пальцами такой громкий?

Темное пятно между суставами справа — пустота, которая образуется во время хруста.

Многие ученые сходятся во мнении, что звук, появляющийся при хрусте пальцами, возникает из-за лопающихся пузырьков в синовиальной жидкости, находящейся между суставами. Но они до сих пор не могут точно объяснить, почему этот хруст настолько громкий.

Жидкость, которая находится между суставами, содержит кислород, азот и углекислый газ. Когда мы растягиваем суставы, газ освобождается и появляются пузырьки, которые лопаются. Чтобы опять хрустнуть тем же пальцем, необходимо подождать, пока газы в жидкости не накопятся снова. Одно исследование, в котором был смоделирован процесс хруста, показывает, что громкий звук только частично исходит от лопающихся пузырьков. Откуда берется другая часть звука, непонятно. Если это не сустав, не пузырьки, то что это может быть?

4. Почему мотыльки всегда летят на свет?

Ученые вот уже много лет пытаются разгадать эту загадку, но единого мнения, почему некоторые насекомые летят на свет, до сих пор нет, однако есть любопытная теория. Ночные насекомые ориентируются по Луне. Излучение далекого источника света (Луны) воспринимается мотыльком как параллельное поверхности Земли. Если мотылек берет его за ориентир, он сможет двигаться по прямой, постоянно выдерживая некоторый угол между своей траекторией и траекторией лунного света. Излучение близкого источника света (свечи или лампы) не параллельное, а радиальное — свет распространяется во всех направлениях от источника. Мотылек этого не понимает, и поэтому, продолжая выдерживать постоянный угол, движется по окружности или спирали. Именно поэтому мы часто можем наблюдать, как мотыльки летают вокруг лампочки.

5. Почему возникает похмелье?

Ладно, почему появляется похмелье, мы знаем. Но наука не выяснила, почему мы ощущаем тошноту, головокружение и жажду даже после того, как алкоголь покинул тело и водный баланс был восстановлен. Марк Шукит (Marc Schuckit), профессор психиатрии из Калифорнийского университета, считает, что похмелье может быть формой синдрома отмены в сочетании с сильным обезвоживанием. С возрастом наш организм начинает терять больше воды, почки работают хуже, метаболизм замедляется, поэтому переносить похмелье становится все тяжелее и тяжелее.

6. Как победить в карточной игре «Солитер»