6 вещей, которые ни в коем случае нельзя смывать в канализацию
Не у всех есть такая роскошь, но, если вам повезло с канализацией и вы решите избавиться от мусора, выбросив его именно туда, предупреждаем: это не лучшая идея.
AdMe.ru делится с вами списком самых распространенных и опасных для вашей канализации предметов, которые лучше выбросить в мусорку, чтобы избежать лишних проблем.
Наполнитель кошачьего туалета
Силикагелевый наполнитель, минеральный и комкующийся наполнители не разлагаются в воде, поэтому категорически запрещено утилизировать их в канализацию. Наполнитель из бентонитовой глины при намокании образует плотные комки, которые могут легко вызвать засор.
Кофейная гуща
Она легко скапливается в густой осадок на трубах, что в итоге ускоряет процесс их засорения.
Влажные салфетки
Они забивают канализацию. В результате чего вам придется чистить ее раз в три месяца.
Памперсы
Гель, находящийся внутри подгузника, не растворяется, а наоборот, очень сильно разбухает и как пробка забивает канализационные трубы.
Ватные палочки
Палочки собираются вместе в изгибах труб, а впоследствии на них наматывается и все остальное, создавая засор.
Жиры, масла и смазки
Кулинарные жиры никогда не должны попадать в канализацию. Когда это происходит, жир охлаждается и застывает, создавая засоры в трубах.
Фото на превью depositphotos
Иллюстратор Victor Senin специально для AdMe.ru