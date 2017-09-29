6 вещей, которые ни в коем случае нельзя смывать в канализацию

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Не у всех есть такая роскошь, но, если вам повезло с канализацией и вы решите избавиться от мусора, выбросив его именно туда, предупреждаем: это не лучшая идея.

AdMe.ru делится с вами списком самых распространенных и опасных для вашей канализации предметов, которые лучше выбросить в мусорку, чтобы избежать лишних проблем.