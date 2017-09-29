6 вещей, которые ни в коем случае нельзя смывать в канализацию

Не у всех есть такая роскошь, но, если вам повезло с канализацией и вы решите избавиться от мусора, выбросив его именно туда, предупреждаем: это не лучшая идея.

AdMe.ru делится с вами списком самых распространенных и опасных для вашей канализации предметов, которые лучше выбросить в мусорку, чтобы избежать лишних проблем.

Наполнитель кошачьего туалета

Силикагелевый наполнитель, минеральный и комкующийся наполнители не разлагаются в воде, поэтому категорически запрещено утилизировать их в канализацию. Наполнитель из бентонитовой глины при намокании образует плотные комки, которые могут легко вызвать засор.

Кофейная гуща

Она легко скапливается в густой осадок на трубах, что в итоге ускоряет процесс их засорения.

Влажные салфетки

Они забивают канализацию. В результате чего вам придется чистить ее раз в три месяца.

Памперсы

Гель, находящийся внутри подгузника, не растворяется, а наоборот, очень сильно разбухает и как пробка забивает канализационные трубы.

Ватные палочки

Палочки собираются вместе в изгибах труб, а впоследствии на них наматывается и все остальное, создавая засор.

Жиры, масла и смазки

Кулинарные жиры никогда не должны попадать в канализацию. Когда это происходит, жир охлаждается и застывает, создавая засоры в трубах.

Фото на превью depositphotos
Иллюстратор Victor Senin специально для AdMe.ru

4 На склад!
11 Комментарии
  • 29 сентября 2017
  • 11
  • 4057

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!