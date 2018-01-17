6 вещей, которые не стоит делать после еды, если хотите быть здоровым
Многие из нас озабочены вопросами питания и стараются планировать рацион так, чтобы быть стройным и здоровым. Но пищевые привычки — это не только еда, а и действия до и после принятия пищи, о которых мы не задумываемся.
AdMe.ru собрал мнения специалистов о том, какие вещи после еды не добавят здоровья, а к чему можно приучить себя, чтобы чувствовать силы и легкость. Всего лишь 21 день, и неудобную привычку можно заменить на полезную. Попробуем?
1.
Нет: фрукты после еды
Да: стакан воды за 30 минут до еды
Фрукты — такой полезный и приятный десерт! Но, оказывается, съеденные после основного приема пищи они принесут организму больше вреда, чем пользы.
Чтобы перевариться, им нужно немного времени, и съеденные за полчаса до еды фрукты прекрасно усвоятся организмом. Попадая в желудок после еды, фруктам приходится «ждать очереди», начинается процесс брожения, а процесс пищеварения нарушается.
Даже если вы не испытываете проблем с желудком — дискомфорт может быть ощутим. Что уж говорить о людях, склонных к обострениям гастрита или рефлюкса.
Чтобы с желудком все было в порядке, съешьте фрукт за полчаса до еды, а еще лучше выпейте стакан воды комнатной температуры. Это позволит поддержать водный баланс в организме, поможет не съесть лишнего и запустит метаболизм.
2.
Нет: ослабление пояса после еды
Да: одежда, которая не сковывает движений
Гастроэнтерологи советуют садиться за стол в относительно свободной в зоне талии одежде. Пояса, тесная одежда могут провоцировать изжогу, рефлюкс.
Если хотите ослабить ремень — сделайте это до еды или через час после. «Выпуская живот на свободу» сразу после обеда, вы сослужите себе плохую службу. Представьте: желудок был перетянут, пища осталась в его верхней части. При резком расслаблении она падает вниз комом, процесс пищеварения блокируется, кишечник может перекрутиться.
3.
Нет: быстрая прогулка сразу после еды
Да: расслабленная беседа или отдых сидя
Сколько раз мы слышали, что прогулка после обеда прекрасно сжигает калории и очень полезна. Это так, если совершать такую прогулку не раньше, чем через 20 минут после еды. Тогда процессы пищеварения успевают запуститься, полезные элементы усваиваются. И пища при такой отсроченной прогулке начинает быстрее продвигаться в кишечнике. Сжигайте калории на здоровье!
Поспешив же куда-то сразу после еды, мы принуждаем организм отвлекаться от процесса, кровь отливает от желудка — и привет, проблемы! Такая прогулка приравнивается к еде на ходу.
Прекрасно, если время позволяет после обеда посидеть в расслабленной позе, пообщаться с близкими, избегая споров и выяснения отношений. Расслабленное состояние способствует правильной скорости кровотока и, как следствие, идеального пищеварения.
4.
Нет: сладкое после еды
Да: сладкое до 12 дня или отдельным приемом пищи
Первое, второе... А компот? А десерт?
Диетологи предупреждают: привычка закусывать обед сладеньким — одна из причин лишнего веса. Особенно после 35 лет, когда метаболизм начинает замедляться. Организм не успевает понять, наелся он или нет, а ему услужливо подкидывают пирожное. А потом становится тяжело дышать, потому что переели.
Если нестерпимо хочется слопать десерт — значит, в рационе не хватает нужных веществ, еда была слишком соленой, организм обезвожен. Попробуйте следить за балансом жиров, белков и углеводов — и сладкое уже не будет так манить. Ну а если очень хочется, то вреда фигуре десерт не принесет, если съесть его до 12 часов дня.
5.
Нет: холодные блюда и напитки после приема пищи
Да: немного теплой воды после еды
Для того чтобы правильно переваривать пищу, организму необходима определенная температура. Холодные продукты или напитки после еды способны менять консистенцию продуктов и сильно усложнять переваривание. К примеру, жиры затвердевают при соприкосновении с холодной водой.
Если вы съедите, например, мороженое само по себе, оно будет перевариваться довольно долго, но беспроблемно. Если же съесть его после еды, то оно замедлит и усложнит весь процесс, а это уже чревато болями в желудке и изжогой.
Интересно, что резкий перепад внешних температур тоже способен влиять на процессы пищеварения. Для облегчения состояния или просто «помощи животу» специалисты рекомендуют выпить немного теплой воды после еды. Она поддержит нужную температуру и ускорит метаболизм.
6.
Нет: чистка зубов после еды
Да: полоскание после еды
Казалось бы, что может быть естественнее, чем освежить дыхание после еды? Но стоматологи говорят: чистка зубов сразу после еды может сильно повредить им. Кислоты, которые какое-то время присутствуют в полости рта после еды, довольно агрессивны. Счищая щеткой слой эмали, мы ослабляем зубы, позволяя кислоте разрушать их.
Примерно через полчаса после еды слюна смывает большое количество кислот и можно почистить зубы. А лучшим решением будет прополоскать рот после еды.
Фото на превью depositphotos