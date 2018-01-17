6 вещей, которые не стоит делать после еды, если хотите быть здоровым

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Многие из нас озабочены вопросами питания и стараются планировать рацион так, чтобы быть стройным и здоровым. Но пищевые привычки — это не только еда, а и действия до и после принятия пищи, о которых мы не задумываемся. AdMe.ru собрал мнения специалистов о том, какие вещи после еды не добавят здоровья, а к чему можно приучить себя, чтобы чувствовать силы и легкость. Всего лишь 21 день, и неудобную привычку можно заменить на полезную. Попробуем?

1.

Нет: фрукты после еды

Да: стакан воды за 30 минут до еды

Фрукты — такой полезный и приятный десерт! Но, оказывается, съеденные после основного приема пищи они принесут организму больше вреда, чем пользы. Чтобы перевариться, им нужно немного времени, и съеденные за полчаса до еды фрукты прекрасно усвоятся организмом. Попадая в желудок после еды, фруктам приходится «ждать очереди», начинается процесс брожения, а процесс пищеварения нарушается. Даже если вы не испытываете проблем с желудком — дискомфорт может быть ощутим. Что уж говорить о людях, склонных к обострениям гастрита или рефлюкса. Чтобы с желудком все было в порядке, съешьте фрукт за полчаса до еды, а еще лучше выпейте стакан воды комнатной температуры. Это позволит поддержать водный баланс в организме, поможет не съесть лишнего и запустит метаболизм.

2.

Нет: ослабление пояса после еды

Да: одежда, которая не сковывает движений

Гастроэнтерологи советуют садиться за стол в относительно свободной в зоне талии одежде. Пояса, тесная одежда могут провоцировать изжогу, рефлюкс. Если хотите ослабить ремень — сделайте это до еды или через час после. «Выпуская живот на свободу» сразу после обеда, вы сослужите себе плохую службу. Представьте: желудок был перетянут, пища осталась в его верхней части. При резком расслаблении она падает вниз комом, процесс пищеварения блокируется, кишечник может перекрутиться.

3.

Нет: быстрая прогулка сразу после еды

Да: расслабленная беседа или отдых сидя

Сколько раз мы слышали, что прогулка после обеда прекрасно сжигает калории и очень полезна. Это так, если совершать такую прогулку не раньше, чем через 20 минут после еды. Тогда процессы пищеварения успевают запуститься, полезные элементы усваиваются. И пища при такой отсроченной прогулке начинает быстрее продвигаться в кишечнике. Сжигайте калории на здоровье! Поспешив же куда-то сразу после еды, мы принуждаем организм отвлекаться от процесса, кровь отливает от желудка — и привет, проблемы! Такая прогулка приравнивается к еде на ходу. Прекрасно, если время позволяет после обеда посидеть в расслабленной позе, пообщаться с близкими, избегая споров и выяснения отношений. Расслабленное состояние способствует правильной скорости кровотока и, как следствие, идеального пищеварения.

4.

Нет: сладкое после еды

Да: сладкое до 12 дня или отдельным приемом пищи

Первое, второе... А компот? А десерт? Диетологи предупреждают: привычка закусывать обед сладеньким — одна из причин лишнего веса. Особенно после 35 лет, когда метаболизм начинает замедляться. Организм не успевает понять, наелся он или нет, а ему услужливо подкидывают пирожное. А потом становится тяжело дышать, потому что переели. Если нестерпимо хочется слопать десерт — значит, в рационе не хватает нужных веществ, еда была слишком соленой, организм обезвожен. Попробуйте следить за балансом жиров, белков и углеводов — и сладкое уже не будет так манить. Ну а если очень хочется, то вреда фигуре десерт не принесет, если съесть его до 12 часов дня.

5.

Нет: холодные блюда и напитки после приема пищи

Да: немного теплой воды после еды

Для того чтобы правильно переваривать пищу, организму необходима определенная температура. Холодные продукты или напитки после еды способны менять консистенцию продуктов и сильно усложнять переваривание. К примеру, жиры затвердевают при соприкосновении с холодной водой. Если вы съедите, например, мороженое само по себе, оно будет перевариваться довольно долго, но беспроблемно. Если же съесть его после еды, то оно замедлит и усложнит весь процесс, а это уже чревато болями в желудке и изжогой. Интересно, что резкий перепад внешних температур тоже способен влиять на процессы пищеварения. Для облегчения состояния или просто «помощи животу» специалисты рекомендуют выпить немного теплой воды после еды. Она поддержит нужную температуру и ускорит метаболизм.

6.

Нет: чистка зубов после еды

Да: полоскание после еды

Казалось бы, что может быть естественнее, чем освежить дыхание после еды? Но стоматологи говорят: чистка зубов сразу после еды может сильно повредить им. Кислоты, которые какое-то время присутствуют в полости рта после еды, довольно агрессивны. Счищая щеткой слой эмали, мы ослабляем зубы, позволяя кислоте разрушать их. Примерно через полчаса после еды слюна смывает большое количество кислот и можно почистить зубы. А лучшим решением будет прополоскать рот после еды.