6 вещей, которые научный прогресс изменил в человеке

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Это кажется невероятным, но ежедневно технологии влияют на эволюцию человека, его поведение и тело. Однако часто мы можем обнаружить эти изменения лишь спустя какое-то время. AdMe.ru собрал 6 неожиданных примеров, которые наглядно показывают, как изобретения незаметно делают нас другими.

Сельское хозяйство и кариес

Время: 10 000 лет назад Что изменилось: кариес стал гораздо более частым явлением Ученые из Корнеллского и Стэнфордского университетов провели исследование, которое доказывает, что с появлением сельского хозяйства процент кариеса у людей увеличился с 0,8 % до 20 %, а виною всему — крысы. Авторы статьи сравнили геном Streptococcus mutans — бактерии, вызывающей кариес, с геномами бактерий, живущих в ротовой полости некоторых животных. И нашли, что ближе всего к ним обитатель ротовой полости крыс — Streptococcus ratti. Судя по всему, он перебрался на наши зубы и эволюционировал в новый вид 10 тысяч лет назад, когда начало развиваться сельское хозяйство и крысы стали жить бок о бок с человеком по всему миру.

Столовые приборы и прикус

Время: XVIII век Что изменилось: прикус (положение челюстей относительно друг друга) Появление вилок и ножей также существенно отразилось на организме человека. Ученый Лоринг Брейс утверждает, что несколько столетий назад верхняя челюсть находилась ровно над нижней. Такое строение позволяло легче разрывать мясо. С появлением столовых приборов пищу стали резать на мелкие кусочки и челюсть изменила строение — современный прикус позволяет легче снимать еду с вилки и дополнительно размельчать ее.

Лампочка и режим сна

Время: ХIХ век Что изменилось: люди стали ложиться спать гораздо позже В формировании режима сна важную роль играло уличное освещение — полумраком активно пользовались бандиты, поэтому большинство порядочных граждан предпочитало с заходом солнца оказаться дома и пораньше лечь спать. Кроме того, яркий электрический свет воздействует на психику иначе, чем свечной или керосиновый, — он активирует процессы в голове, и спать хочется меньше. Это легко почувствовать, просто вообразив себя перед сном либо в полумраке бара, либо на хорошо освещенном стадионе.

Рентген и соотношение полов

Время: 1960 год — наши дни Что изменилось: мальчики стали рождаться чаще девочек Благодаря появлению ультразвука ученые научились определять пол ребенка до его рождения. Мара Хвистендаль, автор книги «Неестественный отбор», утверждает, что мир за последние несколько десятилетий недосчитался 160 миллионов девочек. Их потенциальные матери, узнав пол ребенка, предпочли сделать аборт. В особенности пострадала Азия, где мужчины занимают гораздо более высокое положение, а благополучие женщин не очень ценится.

Интернет и венерические заболевания

Время: 2000-е годы — наши дни Что изменилось: выросла частота заболеваний, передающихся половым путем С 1998 по 2002 год, в период, когда сайты знакомств набирали популярность, в Сан-Франциско число заболевших сифилисом увеличилось в 10 раз. В 2011–2012 годах в Новой Зеландии также произошла вспышка — число заболеваний возросло вчетверо за год. Большая часть заболевших использовала специализированные сайты и, по их признанию, за три месяца имела половые контакты с более полусотней партнеров. Кроме того, по статистике, из 270 опрошенных американцев, которые в 2006 году встречались с партнерами с сайта знакомств Craigslist, только половина использовала контрацепцию.

Индустриальная эпоха и левши

Время: 1870 — 1900 годы Что изменилось: соотношение правшей и левшей Правшей в мире в среднем в 9 раз больше, чем левшей. Однако в Великобритании в период правления королевы Виктории доля правшей была не 90, а 97 %. Это удалось выяснить Крису МакМанусу, который просмотрел огромное количество кинороликов начала XX века. Дело в том, что левши были очень неудобны для школ и владельцев фабрик. Станки, а также система письма были заточены под праворуких людей. Скорее всего, левши даже высмеивались окружающими, что заставляло их переучиваться.