6 важных нюансов, которыми стоматологи не спешат делиться с пациентами

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Несмотря на все современные технологии, поход к стоматологу — всегда немного тревожное мероприятие. Но посетить его придется, чтобы потом не праздновать День зубной боли, который с давних времен отмечается 9 февраля. Радуясь новообретенной пломбе, мы часто забываем задать доктору важные вопросы. О чем же не говорят стоматологи, пока их не спросишь? И есть ли у них секреты профессии?

AdMe.ru решил разобраться в важных стоматологических вопросах, а также в не важных, но очень любопытных.

6. Как чистить зубы?

Сколько раз в день нужно чистить зубы? Стоматологи не оспаривают стандартные привычки «утром и вечером», но говорят о том, что в чистке важнее не частота, а тщательность. Чтобы «разгуляться» в ротовой полости, бактериям нужно около 48 часов. Поэтому, даже если вы почистили зубы раз в день, но не пропустили ни одного уголочка, все будет в порядке. А для профилактики полощите рот после еды. Существуют эффективные методы чистки, которые были изобретены разными стоматологами и названы их именами. Самые известные: метод Чартера. Круговые, встряхивающие движения, щетка под углом 40 градусов. Отлично массируются десны и удаляются остатки еды из межзубных пространств.

метод Леонарда. Щетка установлена перпендикулярно к поверхности зубов, движения вертикальны от десны к зубу, зубы сомкнуты. Жевательная поверхность чистится методом «вперед / назад».

метод Смита-Белла. Имитация пережевывания пищи. Щетка устанавливается перпендикулярно и с нажимом совершает плавные круговые движения.

5. Что скрывает щетка?

То, что на щетке скапливаются бактерии, известно всем. Но как часто нужно менять зубного помощника? Оптимальный вариант — 3 месяца при условии, что вы хорошо промываете и сушите ее и щетка не деформируется. Если вы любитель пожевать щетку, то срок ее службы сокращается до 1 месяца. Сломанные щетинки несут в себе опасность травмирования слизистой, а такая слизистая очень уязвима для бактерий.

4. Зубная нить: да или нет?

Старые добрые флосы и относительное новшество — ирригаторы, которые убирают все ненужное струей воды. Такие уж это обязательные аксессуары? Клинически не доказано, что флосы влияют на состояние зубов и развитие кариеса, поэтому многие стоматологи оставляют это на усмотрение пациента. Чуть больше внимания было уделено гингивиту — остатки пищи между зубами сильнее влияют на десны. С другой стороны, если ваши десны слишком чувствительны, флосом нужно пользоваться аккуратно, чтобы не травмировать их, в этом случае — ирригатор более щадящий вариант. Если десны здоровы, флос — дополнительный массаж.

3. Когда лучше приходить к врачу?

Многие пациенты придерживаются правила — неприятное дело лучше завершить поскорее. Поэтому торопятся записаться к доктору прямо с утра. Но врачи тоже люди, а процесс лечения состоит из отточенных движений и требует внимания. Говоря по секрету, чаще врач с утра еще не «раскачался», поэтому, если хотите, чтобы доктор работал на все 100 %, будьте третьим-четвертым пациентом. Быть в последних рядах, как вы понимаете, тоже не лучший выбор. Что же касается регулярности посещений, конечно, она индивидуальна, но «среднее арифметическое» для взрослых — раз в год, а для детей — раз в полгода.

2. Помоги себе сам

Врачи редко говорят об этом, но все же профилактика «работает» на ваши зубы лучше, чем постоянное посещение стоматолога. И речь не идет только о гигиене полости рта. Жизненные привычки очень влияют на зубы. Сюда отнесем курение, слишком холодные и слишком горячие напитки, большое количество сахара и нехватку витаминов. К не очень хорошей привычке можно отнести и любовь к отбеливанию зубов. Не каждый доктор скажет об этом, но здоровый цвет зуба немного желтоватый или сероватый. Цвет определяет не эмаль, а дентин — внутренняя часть зуба. Химическое вещество проникает в зуб, делая эмаль пористой и слабой. Поэтому проконсультируйтесь — у отбеливания масса противопоказаний. Наружный же налет с эмали убирается профессиональной чисткой, после нее зубы выглядят светлее. Облегчить боль, если нет возможности попасть к врачу, можно, используя точечный массаж. Самая эффективная точка — место между большим и указательным пальцами. Надавливая и массируя ее, нужно одновременно сжимать и разжимать зубы.

1. Секреты кабинета

Когда вы сидите в кресле, не кажется ли вам, что врач и медсестра в заговоре, ведь столик с инструментами не видно? Так и есть: врач постарается, чтобы пациент не видел инструменты лишний раз и не пугался их «страшного» вида. Также у многих докторов существуют отработанные короткие фразы для переговоров с медсестрой, чтобы пациент не получал лишнюю тревожащую информацию. Задумывались ли вы, куда исчезает вырванный зуб? Если его не отдали вам на память, возможно, он послужит науке и будет отдан на исследования. Также зубы могут использовать в жутковатого вида манекенах для практики студентов-стоматологов. Современные манекены оборудуют искусственными зубами, но интересные случаи могут «иллюстрировать» настоящими. Но зуб может постигнуть и банальная судьба. Его продезинфицируют и... утилизируют.