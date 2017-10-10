6 опасных сочетаний лекарств и алкоголя

Мы с вами взрослые люди и поэтому не будем отрицать, что иногда пропускаем по паре порций крепких напитков в выходные. Это не то количество, которое может негативно повлиять на здоровье, если учитывать один нюанс: некоторые медикаменты, вступая в реакцию с алкоголем, могут преподнести неприятные сюрпризы.

AdMe.ru составил список лекарств, от которых будет больше вреда, чем пользы, если запить их алкогольным напитком.

Фермент алкогольдегидрогеназа разлагает алкоголь. Некоторые антибиотики блокируют выработку этого фермента, и поэтому организм просто не справляется и начинает накапливать продукт промежуточного окисления — ацетальдегид, который намного токсичнее алкоголя. В результате человек сталкивается с такой неприятной штукой, как дисульфирам-этаноловая реакция, которая проявляется как тяжелейшее похмелье.

Покупая в аптеке упаковку препарата, популярность которого возрастает в сезон простуд и гриппа, обратите внимание на состав. Если там указан парацетамол, то следует отказаться от алкоголя до конца приема этого медикамента. Смесь парацетамола и алкоголя дает дополнительную нагрузку на печень.

Сразу после приема порции алкоголя усиливается действие препаратов, снижающих артериальное давление, за счет способности этанола расширять сосуды. А через несколько часов срабатывает свойство этанола стимулировать нервную систему и поднимает давление еще выше обычного.

Все эти препараты связывает одно — они усиливают опьяняющее действие алкоголя. То есть если в обычное время после бокала вина вы не ощущаете даже легкого головокружения, то теперь будет сложно предсказать степень опьянения, в которой вы окажетесь, если принимаете снотворное, противозачаточные или антидепрессанты.

Так как в большинстве случаев принимать статины необходимо в течение всей жизни, пациенты не считают необходимым менять что-то еще. Например, мало кто отказывается от привычной порции алкоголя. А зря. Ведь одновременный прием статинов и алкоголя увеличивает риск развития рабдомиолиза и воспалений скелетных мышц

Через 4–5 часов после приема алкоголя в крови резко падает уровень глюкозы. Если человек страдает диабетом, то, разумеется, он постоянно принимает инсулин или препараты, снижающие уровень сахара. Алкоголь усилит сахароснижающий эффект медикаментов и увеличит риск гипогликемического приступа.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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  • 10 октября 2017
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