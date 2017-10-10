6 опасных сочетаний лекарств и алкоголя

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Мы с вами взрослые люди и поэтому не будем отрицать, что иногда пропускаем по паре порций крепких напитков в выходные. Это не то количество, которое может негативно повлиять на здоровье, если учитывать один нюанс: некоторые медикаменты, вступая в реакцию с алкоголем, могут преподнести неприятные сюрпризы.

AdMe.ru составил список лекарств, от которых будет больше вреда, чем пользы, если запить их алкогольным напитком.