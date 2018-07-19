Как загар влияет на здоровье (Спойлер: положительно, а не отрицательно)
Теплые летние деньки — возможность подзарядиться энергией в прямом смысле слова. Солнечный свет компенсирует нехватку витамина D и поддерживает здоровье нашей кожи, груди, суставов, защищает от рака. Нужно только разобраться, сколько времени можно проводить на солнышке с вашим типом кожи в той местности, где вы живете.
AdMe.ru расскажет, как солнечные ванны влияют на фигуру, настроение, продуктивность на работе, а еще помогают справляться со стрессом и высыпаться.
1. Отличное настроение и крепкий сон
Солнечный свет влияет на выработку гормонов — серотонина и мелатонина.
Серотонин помогает нам ощущать себя счастливыми, спокойными и сосредоточенными. Прогулка на солнце поднимает настроение и защищает нас от депрессии.
Мелатонин помогает нормально засыпать и высыпаться. Чем больше солнечного света мы получим утром, тем раньше захотим спать вечером.
Если приходится целый день работать в помещении, а по ночам частенько бывает бессонница, стоит привести в порядок циркадные ритмы. Для этого эксперт по мелатонину Рассел Дж. Рейтер рекомендует 10−15 минут в день проводить на солнце без солнцезащитных очков.
2. Стройная фигура
Ученые из Эдинбургского и Саутгемптонского университетов выяснили любопытный факт: солнечный свет замедляет набор веса и защищает от диабета.
Дело в том, что когда свет попадает на кожу, то выделяется оксид азота, а он влияет на то, как наше тело регулирует обмен веществ.
Привычка часто бывать на солнце снижает риск диабета II типа на 30 %. Чтобы прийти к такому выводу, шведские ученые собрали данные о 24 тыс. женщин старше 11 лет.
3. Защита от разных видов рака
Солнечный свет помогает снизить риск рака молочной железы на 35 %. Самый сильный эффект наблюдается у тех, кто часто бывал на солнце в возрасте 10−19 лет.
Высокий уровень витамина D снижает риск смертности от рака груди вдвое.
Солнечный свет также защищает от других видов рака: предстательной железы, яичников, толстой кишки.
4. Здоровые кости и суставы
Если витамина D недостаточно, кости могут стать тонкими, хрупкими или деформироваться.
Высокий уровень витамина D предотвращает рахит у детей, обеспечивая нормальное развитие скелета.
Взрослым он помогает избежать боли в суставах, спине. У пожилых людей предотвращает остеопороз, связанные с ним падения и переломы.
5. Здоровая кожа
Ученые считают, что одна из причин появления псориаза — дефицит витамина D. У людей с псориазом слишком быстро растут клетки кожи, а под воздействием солнечных лучей этот процесс замедляется, воспаление уменьшается.
Согласно данным ВОЗ, ультрафиолетовое излучение можно использовать как терапевтическое средство в борьбе с псориазом и экземой.
6. Снижение стресса и защита нервной системы
Количество света на рабочем месте влияет на энергичность, уровень стресса, удовлетворенность работой.
Недостаток света ухудшает здоровье: сбиваются «внутренние часы», человек хуже спит и работает уже не так эффективно.
Ему становится сложнее концентрироваться, накапливается усталость, растет уровень кортизола и грелина, а вслед за ними вес.
Еще влияние солнечного света снижает риск нейродегенеративных расстройств: рассеянного склероза, болезни Альцгеймера, деменции.
Бонус: рассчитываем УФ-индекс и получаем от солнца только пользу
Чтобы рассчитать, сколько времени можно проводить на солнце, нужно учесть 2 фактора: УФ-индекс и тип кожи.
УФ-индекс — это показатель активности солнца, и он зависит от времени года, времени дня и конкретного места на земном шаре.
Тип кожи влияет на скорость покраснения и обгорания: люди со светлой кожей обгорают быстрее всего, а обладателям темной кожи нужно намного больше времени, чтобы получить то же количество витамина D.
На этой онлайн-карте вы можете ввести свой город и увидеть:
- сколько минут можно провести на улице без солнцезащитного крема;
- спустя сколько минут без крема кожа покраснеет или обгорит;
- рекомендации по выбору крема с SPF в зависимости от типа кожи;
- сколько часов можно быть на солнце, если использовать крем.
Если планируете провести весь день на солнышке, не забудьте шляпу, солнцезащитные очки и обновлять крем каждые 2 часа.
Любите бывать на солнце? Вы живете в солнечном регионе или, напротив, у вас часто дожди?
Фото на превью depositphotos.com, depositphotos.com