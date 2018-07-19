Как загар влияет на здоровье (Спойлер: положительно, а не отрицательно)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Теплые летние деньки — возможность подзарядиться энергией в прямом смысле слова. Солнечный свет компенсирует нехватку витамина D и поддерживает здоровье нашей кожи, груди, суставов, защищает от рака. Нужно только разобраться, сколько времени можно проводить на солнышке с вашим типом кожи в той местности, где вы живете.

AdMe.ru расскажет, как солнечные ванны влияют на фигуру, настроение, продуктивность на работе, а еще помогают справляться со стрессом и высыпаться.

1. Отличное настроение и крепкий сон

Солнечный свет влияет на выработку гормонов — серотонина и мелатонина. Серотонин помогает нам ощущать себя счастливыми, спокойными и сосредоточенными. Прогулка на солнце поднимает настроение и защищает нас от депрессии. Мелатонин помогает нормально засыпать и высыпаться. Чем больше солнечного света мы получим утром, тем раньше захотим спать вечером. Если приходится целый день работать в помещении, а по ночам частенько бывает бессонница, стоит привести в порядок циркадные ритмы. Для этого эксперт по мелатонину Рассел Дж. Рейтер рекомендует 10−15 минут в день проводить на солнце без солнцезащитных очков.

2. Стройная фигура

Ученые из Эдинбургского и Саутгемптонского университетов выяснили любопытный факт: солнечный свет замедляет набор веса и защищает от диабета. Дело в том, что когда свет попадает на кожу, то выделяется оксид азота, а он влияет на то, как наше тело регулирует обмен веществ. Привычка часто бывать на солнце снижает риск диабета II типа на 30 %. Чтобы прийти к такому выводу, шведские ученые собрали данные о 24 тыс. женщин старше 11 лет.

3. Защита от разных видов рака

Солнечный свет помогает снизить риск рака молочной железы на 35 %. Самый сильный эффект наблюдается у тех, кто часто бывал на солнце в возрасте 10−19 лет. Высокий уровень витамина D снижает риск смертности от рака груди вдвое. Солнечный свет также защищает от других видов рака: предстательной железы, яичников, толстой кишки.

4. Здоровые кости и суставы

Если витамина D недостаточно, кости могут стать тонкими, хрупкими или деформироваться. Высокий уровень витамина D предотвращает рахит у детей, обеспечивая нормальное развитие скелета. Взрослым он помогает избежать боли в суставах, спине. У пожилых людей предотвращает остеопороз, связанные с ним падения и переломы.

5. Здоровая кожа

Ученые считают, что одна из причин появления псориаза — дефицит витамина D. У людей с псориазом слишком быстро растут клетки кожи, а под воздействием солнечных лучей этот процесс замедляется, воспаление уменьшается. Согласно данным ВОЗ, ультрафиолетовое излучение можно использовать как терапевтическое средство в борьбе с псориазом и экземой.

6. Снижение стресса и защита нервной системы

Количество света на рабочем месте влияет на энергичность, уровень стресса, удовлетворенность работой. Недостаток света ухудшает здоровье: сбиваются «внутренние часы», человек хуже спит и работает уже не так эффективно. Ему становится сложнее концентрироваться, накапливается усталость, растет уровень кортизола и грелина, а вслед за ними вес. Еще влияние солнечного света снижает риск нейродегенеративных расстройств: рассеянного склероза, болезни Альцгеймера, деменции.

Бонус: рассчитываем УФ-индекс и получаем от солнца только пользу

Чтобы рассчитать, сколько времени можно проводить на солнце, нужно учесть 2 фактора: УФ-индекс и тип кожи. УФ-индекс — это показатель активности солнца, и он зависит от времени года, времени дня и конкретного места на земном шаре. Тип кожи влияет на скорость покраснения и обгорания: люди со светлой кожей обгорают быстрее всего, а обладателям темной кожи нужно намного больше времени, чтобы получить то же количество витамина D. На этой онлайн-карте вы можете ввести свой город и увидеть: сколько минут можно провести на улице без солнцезащитного крема;

спустя сколько минут без крема кожа покраснеет или обгорит;

рекомендации по выбору крема с SPF в зависимости от типа кожи;

сколько часов можно быть на солнце, если использовать крем. Если планируете провести весь день на солнышке, не забудьте шляпу, солнцезащитные очки и обновлять крем каждые 2 часа.

Любите бывать на солнце? Вы живете в солнечном регионе или, напротив, у вас часто дожди?