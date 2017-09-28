6 секретов банковских карт, о которых полезно знать всем

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Мы пользуемся банковскими картами ежедневно. Снятие денег в банкомате, безналичная оплата покупок и счетов, расчеты с друзьями — вот лишь краткий список привычных финансовых операций. Но есть несколько мелочей, связанных с банковскими картами, о которых мы даже не задумываемся.

AdMe.ru рассказывает о маленьких секретах банковских карт, которые повысят вашу финансовую грамотность.