6 неочевидных признаков варикозной болезни ног

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При упоминании варикозного расширения вен многие представляют себе некрасивые узлы, выступающие на голенях. Однако помимо внешних проблем варикоз способен привести к более серьезным осложнениям вплоть до потери подвижности. По статистике, 30 % женщин и не менее 10 % мужчин обращаются с этим недугом за врачебной помощью. Поэтому так важно знать первые, совсем неочевидные признаки начинающейся болезни, чтобы вовремя начать лечение и избежать неприятных последствий.

AdMe.ru составил список ранних признаков варикоза, знание которых поможет предотвратить недуг.

1. Зуд в голенях и лодыжках

Один из самых неочевидных и часто игнорируемых симптомов варикозного расширения вен — зуд в голенях и лодыжках. Он обусловлен изменениями, которые происходят в сосудах и прилегающих к очагу воспаления тканях. Застой крови в пораженных венах становится причиной нарушения питания тканей — продукты обмена перестают выводиться должным образом. Именно этот процесс является причиной чрезмерной сухости и шелушения кожи ног. Зуд при варикозе кажется довольно «безопасным» симпотом, однако именно он сигнализирует о начале болезни. В дальнейшем он может привести к образованию трофических язв. Что сделает врач: Назначит антигистаминные препараты, которые уменьшат отечность тканей и снимут спазмы, мешающие нормальной циркуляции крови и лимфы.

Пропишет седативные средства, которые успокоят нервную систему и нормализуют сон.

Порекомендует антибактериальные заживляющие мази и кремы, которые не дадут распространиться инфекции и увлажнят кожу.

2. Мышечные судороги

Варикозное заболевание вен нижних конечностей проявляет себя самыми разными симптомами, но наиболее известный — ночные судороги в ногах. Из-за застоя крови возникает нарушение циркуляции в венах и более мелких сосудах. В свою очередь, растет давление на прилегающие ткани, происходит раздражение нервных окончаний и, как следствие, судороги. Кроме того, мышцы из-за плохого обмена веществ начинают испытывать кислородное голодание, что также ведет к судорогам.

3. Изменение цвета кожи

Довольно часто больные варикозом жалуются на изменение цвета кожи в области пораженных глубоких вен. Неравномерный цвет ног — белые или, наоборот, темные пятна — должны насторожить тех, кто подозревает у себя наличие варикоза. Изменение цвета обусловлено недостаточностью кровоснабжения и плохой циркуляцией лимфы. Поначалу пятна никак не беспокоят, но по мере развития болезни ситуация становится тревожной: пятна краснеют, уплотняются, появляется зуд. В этом случает врачи предупреждают пациента о возможности воспалений и даже появления трофических язв, но только при отсутствии лечения.

4. Боль, усиливающаяся после периодов неподвижности

Если после долгих периодов неподвижности и пребывания в статичном положении начинают болеть ноги — это повод пристальнее взглянуть на свое здоровье. На начальных стадиях варикоза боль почти незаметна, она проходит, если поднять ноги повыше или сделать легкий массаж. Несмотря на низкую интенсивность, такая боль — тревожный симптом. Неприятные ощущения в ногах связаны с затрудненной циркуляцией крови: в здоровом организме кровь довольно быстро проделывает путь от ног к сердцу, но варикозное расширение вен препятствует этому процессу. Флебологи утверждают, что варикозное расширение вен связано со здоровьем сердца. И рекомендуют при проблемах с венами обследовать и сердечно-сосудистую систему во избежание проблем с клапанами сердца.

5. Онемение и покалывание

Кратковременное периодическое онемение стоп может говорить о начальной стадии варикозного расширения вен. Если оно происходит редко, то не является тревожным признаком болезни — это физиологическая норма. Но повторяющиеся эпизоды говорят о необходимости посетить флеболога. Онемение — достаточно сложный процесс. Его возникновение обусловлено слабым функционированием суставов. А слабое функционирование суставов возникает из-за недостаточного снабжения тканей кислородом. Конечностям не хватает межсуставной жидкости, отвечающей за нормальную двигательную активность. Медики предупреждают об опасности онемения и при возникновении стойких симптомов рекомендуют обращаться за квалифицированной помощью.

6. Отеки

Часто отеки являются предшественниками варикоза. Отечность тканей обусловлена скоплением жидкости в межклеточном пространстве. Такое случается, если венозные клапаны работают неправильно. Обычно варикозные отеки появляются в вечернее время и усиливаются в жаркую погоду. Для определения отклонений медики рекомендуют измерять обхват лодыжки: если вечером он больше утреннего на 1 см, то, скорее всего, пора бить тревогу. По статистике, варикозным отекам ног больше всего подвержены женщины.

Как предотвратить появление варикоза Активно двигайтесь каждый день. Правильное кровообращение, а значит, и здоровье вен напрямую зависят от физической активности.

Правильное кровообращение, а значит, и здоровье вен напрямую зависят от физической активности. Авиаперелеты длительностью более 4 часов повышают риск застоя крови и даже образования тромбоза глубоких вен. Во время полета пейте воду, снимите обувь, не надевайте узкую одежду. Все это затрудняет поступление крови к периферическим сосудам.

и даже образования тромбоза глубоких вен. Во время полета пейте воду, снимите обувь, не надевайте узкую одежду. Все это затрудняет поступление крови к периферическим сосудам. Носите компрессионное белье. Компрессионный трикотаж — самое доступное средство профилактики варикозного расширения вен. При правильном использовании он предотвращает появление «звездочек» и отеков.

Компрессионный трикотаж — самое доступное средство профилактики варикозного расширения вен. При правильном использовании он предотвращает появление «звездочек» и отеков. Начните вести здоровый образ жизни. Лишний вес, курение и жирная пища — главные враги красивых ног.

Лишний вес, курение и жирная пища — главные враги красивых ног. Пейте не менее 1,5 л жидкости в день. При обезвоживании кровь густеет и вены передвигают ее с трудом.

При обезвоживании кровь густеет и вены передвигают ее с трудом. Следите за тем, как вы сидите. Поза «нога на ногу» затрудняет правильное кровообращение.

Поза «нога на ногу» затрудняет правильное кровообращение. Лучшие виды физической активности для профилактики варикозного расширения вен— ходьба (пусть даже и по лестнице в офисном здании), растяжка, бег и йога.