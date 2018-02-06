9 задач на логику и внимательность, над которыми придется поломать голову

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Чтобы развить творческое мышление, некоторые психологи советуют решать задачи и разгадывать головоломки. Заниматься этим нужно понемногу, но систематически. Эти занятия развивают критическое мышление, улучшают память и снижают риск болезни Альцгеймера.

AdMe.ru подготовил для вас 9 задачек разного характера, из которых вы сможете извлечь пользу и разнообразить досуг.

9. Найдите число 2017

8.

7. Как получить из числа на картинке две сотни, используя одну линию?

6. Замените пять из двенадцати цифр на 0 в примере на сложение так, чтобы оставшиеся цифры в сумме составляли 1111

5.

4. На картинке изображены 3 «горизонтальных» уравнения и 1 «вертикальное». Сумеете ли вы переставить цифры так, чтобы все 4 примера имели правильное решение?

3. Из фигуры, в которой есть 30 квадратов, больших и маленьких, нужно вытолкнуть 9 спичек так, чтобы не осталось ни одного квадрата

2. Загадка Бернара Вербера (подсказка: нужно забыть все, что знаешь)

1. Одному человеку в 2000 году было 25 лет, а в 2005 только 20. Как такое возможно?