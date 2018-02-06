9 задач на логику и внимательность, над которыми придется поломать голову
Чтобы развить творческое мышление, некоторые психологи советуют решать задачи и разгадывать головоломки. Заниматься этим нужно понемногу, но систематически. Эти занятия развивают критическое мышление, улучшают память и снижают риск болезни Альцгеймера.
AdMe.ru подготовил для вас 9 задачек разного характера, из которых вы сможете извлечь пользу и разнообразить досуг.
9. Найдите число 2017
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7. Как получить из числа на картинке две сотни, используя одну линию?
6. Замените пять из двенадцати цифр на 0 в примере на сложение так, чтобы оставшиеся цифры в сумме составляли 1111
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4. На картинке изображены 3 «горизонтальных» уравнения и 1 «вертикальное». Сумеете ли вы переставить цифры так, чтобы все 4 примера имели правильное решение?
3. Из фигуры, в которой есть 30 квадратов, больших и маленьких, нужно вытолкнуть 9 спичек так, чтобы не осталось ни одного квадрата
2. Загадка Бернара Вербера (подсказка: нужно забыть все, что знаешь)
1. Одному человеку в 2000 году было 25 лет, а в 2005 только 20. Как такое возможно?
Предложите решить эти задачи друзьям, а результатами поделитесь в комментариях.