6 простых тестов для оценки здоровья

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Если поход в больницу не самое любимое ваше занятие, но вам не безразлично собственное здоровье, то эта статья для вас. AdMe.ru предлагает несколько простых тестов, которые помогут следить за состоянием организма.

Глаза

Закройте один глаз, сделайте 3–5 шагов назад от монитора и посмотрите на круг. Обратите внимание, не становятся ли некоторые из линий темнее, чем другие. Если да, то это повод провериться у офтальмолога, так как вероятно появление астигматизма.

Гибкость

Для проведения этого теста сядьте на пол, вытяните ноги и попробуйте дотянуться руками до кончиков пальцев на ногах. Если у вас это получилось легко, то ваше тело в отличной форме. А если нет, то не лишним будет заняться йогой, пилатесом или плаванием, чтобы развить гибкость и предотвратить чрезмерное ослабление суставов.

Сердце

Спокойно посидите 5 минут в тишине, затем положите 4 пальца на внутреннюю сторону запястья другой руки. Нащупайте пульс. Засеките 1 минуту и посчитайте количество сердечных сокращений. Для детей старше 10 лет и

взрослых, включая пожилых, норма составляет 60–100 ударов в минуту. Большее или меньшее количество может свидетельствовать о проблемах с давлением. Однако не спешите ставить диагнозы самостоятельно, лучше обратитесь к врачу.

Пальцы

Налейте в стакан очень холодной воды и окуните туда пальцы на 30 секунд. Если кончики пальцев побелели или посинели, у вас нарушена циркуляция крови. Резкое снижение температуры (или стресс) вызывает спазм в сосудах, которые обеспечивают кровью пальцы на руках и ногах, нос и уши. В результате в эти части тела перестает поступать достаточное количество крови и они немеют. Вам следует избегать резкой смены температур.

Дыхательная система

Зажгите спичку и вытяните руку со спичкой перед собой. Сделайте глубокий вдох через нос и выдыхайте через рот, при этом стараясь задуть пламя. Сколько попыток вам потребовалось? Если несколько, то не исключено, что ваша дыхательная система ослаблена. Возможные причины: курение, отсутствие занятий спортом, какие-либо хронические заболевания дыхательных путей.

Задержка жидкости

Нажмите большим пальцем сверху или снизу стопы — если через несколько секунд после того, как вы убрали палец, остаются ямки скорее всего, в организме происходит задержка жидкости. Рекомендуется уменьшить содержание соли в пище и избегать употребления обработанных пищевых продуктов.

Щитовидная железа

Закройте глаза, вытяните руки вперед, раздвиньте пальцы в стороны и попросите кого-нибудь положить на них лист тонкой бумаги. Если лист начнет отчетливо дрожать вместе с пальцами, вам стоит посетить эндокринолога.

Эти наблюдения не являются фундаментом для постановки диагноза, потому как они могут совпасть с признаками других заболеваний. Однако если вы заметили вышеперечисленные симптомы, не стоит их игнорировать. Следует как можно скорее проконсультироваться с врачом и пройти детальное обследование.