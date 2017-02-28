6 простых шагов, которые помогут навсегда отказаться от сладкого

О вреде сахара написано уже так много, что почти каждый из нас регулярно приходит к мысли отказаться от всего сладкого. Многие считают это настоящей проблемой. Но есть хорошая новость — на самом деле, чтобы перестроиться и избавиться от сахарной зависимости, организму нужно всего 10 дней.

Мы в AdMe.ru выяснили, как именно нужно провести эти полторы недели, и предлагаем вам попробовать.

1. Не пейте калории.

В каждой банке газировки или коробке сока содержится неприлично много сахара. Это все равно, как если бы вы начали грызть горстями рафинад. Не очень-то вкусно, правда? К тому же это не дает нашему организму ничего, кроме резкого повышения сахара в крови и увеличивающегося со временем веса. Замените их на питьевую и минеральную воду: организм будет очищаться, жажда — утоляться, и при этом никакого вреда.

Источник: NCBI

2. Ешьте богатую белком пищу и много овощей.

Белок не повышает уровень сахара в крови, но при этом дает энергию и длительное чувство сытости, что немаловажно. Яйца, рыба, курица — необходимые ежедневные продукты в данном случае.

Также регулировать уровень сахара помогут овощи. Только не картофель. Все остальное можно и нужно: капуста разных видов, кабачки, огурцы, помидоры — что угодно. И не забудьте про зелень. Овощи дадут вашему организму нужные углеводы, которые не повысят резко сахар в крови и переработаются в энергию, а не в жир.

Источник: NBCI, NBCI

3. Не забудьте и про жиры.

Очень часто люди в погоне за правильным питанием напрочь отказываются от любых жиросодержащих продуктов. А зря. Жиры усмиряют наш аппетит, балансируют уровень сахара в крови и вообще приносят много пользы организму. Просто нужно их правильно выбирать. Отдайте предпочтение ненасыщенным жирам: оливковое масло, орехи и рыба должны почаще присутствовать в рационе.

Источник: NBCI

4. Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям.

У всех бывают форс-мажоры, когда совершенно некогда нормально поесть. В таких случаях мы хватаем первое попавшееся: гамбургер, печенье и прочую ерунду. Наша задача в эти 10 дней сделать так, чтобы в подобных ситуациях под рукой оказались нужные продукты, а не вредные. Соберите небольшую коробочку для перекусов и всегда носите ее с собой: орехи, сухофрукты, вяленое мясо индейки или курицы, диетические хлебцы — в общем, все то, что долго не портится и при этом дает организму необходимую энергию и сытость.

Источник: Dr. Hyman

5. Дышите.

Очень часто чувство голода и желание срочно слопать что-то сладкое сигнализируют о стрессе. С гормоном стресса кортизолом можно справиться простой дыхательной гимнастикой. Перед каждым приемом пищи сделайте 5 полноценных глубоких вдохов. Вы удивитесь, но это действительно дает эффект.

Источник: NBCI

6. Спите как следует.

Некачественный сон вызывает дефицит энергии, которую организм стремится срочно добрать. В таких случаях человека неудержимо тянет к сладкому, так как это самый быстрый способ получить желаемое. Попробуйте спать необходимые 8 часов, ваш организм точно будет вам благодарен, и тяга к сахару перестанет быть непреодолимой.

Источник: NBCI

Если следовать этим правилам в течение хотя бы 10 дней подряд, то витрины кондитерских магазинов перестанут вызывать жажду срочно слопать половину ассортимента. И даже наличие любимых печенек в шаговой доступности не собьет вас с правильного курса.

Источник Dr. Human, NBCI
Фото на превью depositphotos

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