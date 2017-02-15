6 простых игр, которые сделают из любого человека гения

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Способностью находить необычные решения в обычных ситуациях в той или иной степени обладает каждый из нас. Разница в том, насколько сильно развито это качество. AdMe.ru предлагает вам 6 интересных игр и простых упражнений, которые помогут как взрослым, так и детям прокачать то самое нестандартное мышление.

Очевидное-невероятное

Представьте два абсолютно разных предмета и найдите между ними как можно больше схожих черт. Например: что общего между молоком и ежиком? Польза: игра учит нас видеть то, что находится на поверхности, где в большинстве случаев, согласно той самой бритве Оккама, находятся нужные нам решения.

Еще варианты сравнений: ботинок и карандаш;

ладонь и электрический столб;

колбаса и капсулы (таблетки).

Вот что у них общего: молоко и ежик сворачиваются;

ботинок и карандаш оставляют след;

на ладони и электрическом столбе есть линии;

у колбасы и капсул есть оболочка.

Дебаты

Выбираем какой-нибудь предмет или действие, и один игрок называет его положительные стороны, другой — отрицательные. Например, кофе. Для дебатов с детьми выбирайте соответствующие их возрасту объекты для обсуждения, чтобы заодно изучить их свойства. Польза: игра развивает логическое и критическое мышление и учит смотреть на проблемы с разных точек зрения.

Вот какие плюсы и минусы у кофе. Плюсы: хорошо пахнет;

бодрит, тонизирует;

улучшает метаболизм;

прост в приготовлении;

уменьшает головную боль;

не требует специальных условий для хранения;

на его основе можно готовить много кофейных напитков;

помогает предотвратить некоторые заболевания;

обладает широкой сферой применения (можно сделать скраб, приготовить бисквит). Минусы: тяжело отстирывается;

оставляет налет на зубах;

если поздно выпить, может вызвать бессонницу;

во время роста интенсивно обрабатывается пестицидами;

тормозит усвоение некоторых витаминов и минералов;

обладает мочегонным эффектом;

надо соблюдать норму;

может вызвать привыкание;

при чрезмерном потреблении повышает артериальное давление.

Нестандартное применение

Придумываем нестандартные варианты применения какого-нибудь предмета. Например: как можно необычно использовать зубочистку? Кстати, некоторые придуманные варианты могут потом пригодиться в быту. Польза: помогает преодолевать шаблоны нашего мышления. Кроме того, в случае с маленькими детьми игра учит осознавать принципы надсистемы, то есть того, что окружает предмет и с чем он взаимодействует.

Вот как еще можно использовать зубочистку: делать поделки из картошки и других овощей;

закрашивать мелкие царапины;

обозначать конец ленты скотча;

выпускать пар из кастрюли, положив зубочистку между крышкой и стенками кастрюли, что позволит пару выходить равномерно;

запекать равномерно картошку: воткнув в клубень 4 зубочистки, сделать ему «ноги»;

скреплять между собой сосиски, чтобы их было легче жарить;

выровнять изогнутый или сломанный стебель у комнатного цветка;

приклеивать бисер и другие мелкие предметы.

Угадайка

Для игры нужна картинка, на которой часть изображения закрыта. Задавая наводящие вопросы, нужно угадать, что или кто скрыт на изображении. Ответы могут быть только формата да или нет. Для взрослых можно усложнить игру, ограничив количество вопросов, которые разрешается задавать. В случае с детьми часть изображения оставьте открытой, чтобы облегчить им задачу. Польза: упражнение кроме тренировки нестандартного мышления помогает развивать воображение и учит правильно задавать вопросы.

Развиваем амбидекстрию

Амбидекстрия — это умение одинаково хорошо пользоваться правой и левой рукой. Этим навыком владели Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Альберт Эйнштейн и другие талантливые люди. Возьмите в обе руки по пишущему инструменту. Попробуйте одновременно нарисовать одной рукой треугольник, а другой — круг. Не любите геометрические фигуры — пишите слова (разные, но с одинаковым количеством букв). Если в какой-то момент заболела голова — отложите попытки и вернитесь к ним через час-другой. Польза: одновременная активность правой и левой руки не только прокачивает навыки нестандартного мышления, но и помогает прийти в себя после стресса, улучшить память. Тренировка недоминантной руки входит в комплекс нейробики (аэробики для мозга), которую разработал нейробиолог Лоуренс Кац.

Данетки

Самое сложное мы припасли напоследок. Один игрок придумывает историю с лихим сюжетом и рассказывает только ее финал, который должен заканчиваться вопросом. Например: перед сном одна женщина прячет свою туфлю в сейф. Зачем? Второй, пытаясь найти логическое объяснение этому загадочному поступку, задает наводящие вопросы. Отвечать можно только да или нет. Если у вас нет друга — мастера придумывать запутанные истории, много готовых сюжетов с ответами вы найдете в интернете по запросу «данетки». Польза: учит применять нестандартные подходы для поиска ответов. Кроме того, многие компании, в том числе и престижные (например, Google), любят задавать соискателям на вакансии такие задачки.

Еще варианты историй: Посреди пустыни лежит мертвый и абсолютно голый человек со сгоревшей спичкой в руках. Вокруг никого. Что произошло?

Охраннику приснилось, что ночью магазин взорвется. Он пошел рассказать этот сон шефу, тот ответил «спасибо» и уволил охранника. Почему босс так поступил?

Федор провел три дня в больнице. Он не был болен и не получил травму, но когда его выписали из больницы, сам он идти домой не смог, и его пришлось нести. Почему?

Ответы на все истории тут. Эта женщина работает стюардессой в самолете. В гостинице перед сном она кладет свои документы в сейф, а чтобы их на утро не забыть, кладет вместе с документами в сейф одну свою туфлю.

Человек летел вместе со своими друзьями на воздушном шаре. Шар начал падать, и ребята разделись и выбросили одежду, чтобы избавиться от балласта. Когда это не помогло, пришлось тянуть спички: кто вытянул сгоревшую спичку, тот спрыгнул.

За то, что охранник спал на рабочем месте.

Три дня назад Федор родился в этой больнице.