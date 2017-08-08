Если вы решите эти головоломки за 30 секунд, вы гений

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Логические задачи бывают полезны для людей в любом возрасте, так как они своеобразная гимнастика для ума. Мы в AdMe.ru подготовили несколько головоломок, которые призваны проверить вашу внимательность и смекалку.

1. Какой символ должен быть на месте вопросительного знака?

В нижнем ряду на желтом фоне представлены варианты ответа.

2. Как разделить эту фигуру на 4 равные части?

3. Найдите неправильный кубик

4. Сколько стоит яйцо?

Яйцо и курица вместе стоят 108 рублей. Известно, что курица на 100 рублей дороже яйца. Сколько стоит яйцо?

5. Найдите букву «А» среди четверок

6. Какое число должно стоять на месте вопросительного знака?

В нижнем ряду представлены возможные варианты ответа.

Ответы

1. Правильным ответом будет первая фигура, так как на самом деле в этой картинке зашифрованы цифры. Сбить с толку вас могли их зеркальные отражения. Если же вы раскусили суть задачи, то без труда вычислите, что сумма 1 и 3 равна 4.

2. На самом деле разделить эту фигуру на 4 равные части не так сложно. Просто они немного нестандартные. Смотрите сами.

3. Это довольно обычная, но при этом непростая задача на внимательность. Если вам все же не удалось отыскать неправильный кубик, то вот ответ. Кубиков с 7 точками не существует.

4. Яйцо стоит 4 рубля. В таком случае курица будет стоить на 100 рублей дороже — 104 рубля. А в сумме курица и яйцо обойдутся как раз в 108 рублей.

5. Задача на внимательность. Если вам не удалось отыскать букву, то вот ответ.

6. Правильным ответом будет 10, так как разница между каждой парой соседних чисел постоянно увеличивается на 1. Так, разница между 7 и 5 — 2, между 5 и 8 — 3, между 8 и 4 — 4, между 4 и 9 — 5. А между 9 и 3 — 6. Соответственно, следующая разница между числами должна равняться 7. Этому условию соответствуют 3 и 10.