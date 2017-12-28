6 признаков того, что печень не выдерживает темпа вашей жизни

Снижение активности печени приводит в тому, что в организме начинают задерживаться токсины. Они откладываются в жировой ткани в ожидании, когда печень вернется в стабильное состояние и выведет их безопасным способом из организма.

AdMe.ru расскажет о том, по каким признакам можно понять, что ваша печень не справляется с нагрузкой. Эти признаки могут стать ответом на давно волнующие вас вопросы.

Спутанность сознания

Из-за большой нагрузки печень может перестать фильтровать кровь, и накопленные токсины имеют все шансы, чтобы добраться до мозга. Когда это происходит, начинают проявляться следующие симптомы:

  • спутанность сознания;
  • провалы в памяти;
  • трудности в принятии решений.

Понижение уровня сахара в крови

Печень отвечает за стабильность уровня сахара в крови. Когда она перегружена, то уровень сахара падает.

Это происходит из-за ненормального роста глюкозы после приема пищи. В течение нескольких часов после еды уровень сахара стремительно падает. В результате человек становится раздражительным, растерянным и чувствует нехватку энергии.

Гормональный дисбаланс

Очень важная роль печени заключается в регулировании половых гормонов. Слабое и нездоровое состояние этого органа приводит к дисбалансу гормонов, который может вызвать следующие проблемы:

  • снижение либидо;
  • ухудшение симптомов ПМС.

Перепады настроения

Если токсины попадают в головной мозг, они могут влиять не только на ухудшение памяти, но и на настроение.

Повышенная тревожность или депрессия могут быть связаны с ослабленным состоянием вашей печени. Если вы заметили за собой такие симптомы, желательно сдать все необходимые анализы, прежде чем обращаться к седативным препаратам.

Проблемы с иммунитетом

Те, кто подвержен частым простудам и вирусным заболеваниям, грешат на нехватку в организме витамина C. Но мало кто знает, что печень играет очень важную роль для иммунитета. От ее состояния зависит наша способность бороться с вирусами и бактериями.

Апноэ во сне

Апноэ во сне — прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. В тяжелых случаях это время может достигать 2-3 минут и занимать больше половины общего времени ночного сна. Один из симптомов апноэ — храп.

Если проявляются симптомы апноэ, есть большая вероятность, что функции печени нарушены.

Как помочь печени восстановиться

Прежде всего нужно перейти на правильное питание. Это не значит, что вам предстоит пытка в виде сложной и строгой диеты. Просто нужно постараться придерживаться следующих советов:

  • Ограничьте потребление фруктозы до 20 г в день.
  • Исключите из рациона растительные масла, вызывающие воспаления.
  • Попробуйте отказаться от газированных напитков.
  • Включите в рацион животные и растительные аминокислоты.
  • Увеличьте количество листовой зелени.
  • Ограничьте или исключите алкоголь.
  • Не забывайте про источники серы: яйца, чеснок, лук.

Фото на превью depositphotos

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5 Комментарии
  • 28 декабря 2017
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