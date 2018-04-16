6 сигналов тела, которые говорят, что вы стареете слишком быстро

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По мнению ученых, скорость старения в первую очередь зависит от внешних факторов, а не от наследственности. Вклад генетики составляет лишь 20 %. Согласно исследованиям, организм некоторых людей стареет в 3 раза быстрее, а у других, наоборот, биологические часы отмеряют год за 16 с половиной календарных месяцев. Биологический возраст находит прямое отражение во внешности. Таким образом, люди одного возраста могут выглядеть моложе и, напротив, старше возраста, указанного в паспорте.

AdMe.ru подготовил список сигналов, которые могут говорить, что ваш организм стареет слишком быстро.

1. Чрезмерно сухая и шелушащаяся кожа

Признаки увядания кожи обычно появляются начиная с 25 лет, а при наличии неблагоприятных факторов могут и раньше. Со временем они становятся все отчетливей. Высокий темп возрастных изменений кожи по сравнению с людьми той же возрастной категории может быть признаком преждевременного старения кожи. Если ваша кожа стала хронически сухой с видимым шелушением, пигментными пятнами и морщинами, скорее всего, это связано с патологией эндокринной системы. Кроме гормональных проблем на состоянии кожи может негативно сказаться и нездоровый образ жизни. Неправильное питание, пренебрежение солнцезащитными кремами, стрессы — все это замедляет процессы обновления кожи. Как предотвратить: следите, чтобы ваш рацион был максимально сбалансирован, с достаточным содержанием овощей, листовой зелени, ягод и продуктов, богатых ненасыщенными жирами (орехи, растительные масла, семечки).

2. Нависающие веки

Тонкая кожа вокруг век наиболее подвержена негативному влиянию различного рода вредных внешних и внутренних факторов, таких как переутомление, недосыпание, стресс, избыток ультрафиолета. И первые признаки старения чаще всего появляются именно в этой области. Нависающие верхние веки и так называемые мешки под глазами значительно прибавляют возраста. Постоянная работа мышц вокруг глаз приводит к быстрой потере тонуса кожи. По мере того как она провисает и растягивается, образовавшиеся полости заполняет жир. В пожилом возрасте эта проблема неизбежна, но, если изменения стали проявляться в возрасте до 40 лет, это может говорить о нарушении работы внутренних органов и ускоренном темпе старения организма. Стоит учитывать также, что иногда нависающие верхние веки обусловлены анатомией лица и отличаются от тех, что вызваны возрастными изменениями. Как предотвратить: старайтесь высыпаться, исключите из рациона продукты с высоким содержанием соли, пейте больше воды, не забывайте ухаживать за кожей вокруг глаз каждый день.

3. Нарушение цикла у женщин

Нерегулярный менструальный цикл у женщин может быть предвестником раннего климакса. Нормальным считается, если менопауза у женщин приходит в возрасте от 46 до 54 лет. Если нарушения в работе организма наблюдаются раньше 40 лет, то это может быть признаком преждевременного старения внутренних органов. Среди симптомов раннего климакса также бессонница, попеременные приступы жара и озноба, резкая смена настроения. Как предотвратить: старайтесь регулярно наблюдаться у гинеколога, своевременно выявляйте и лечите воспаления внутренних органов, не пренебрегайте приемом витаминов. Чаще всего наступление раннего климакса связано с патологиями или хирургическим вмешательством в женские внутренние органы. При первых признаках необходимо сразу обратиться к специалисту.

4. Физическая слабость

Если подъем по лестнице, пешие прогулки и любая другая повседневная активность дается вам с большим трудом, это связано не только с плохой физической формой и отсутствием регулярных спортивных тренировок, но и может быть признаком резких различий между вашим паспортным и биологическим возрастом. После 40 лет объем мышц начинает убывать. Это естественные процессы, которые можно как замедлить при помощи регулярных занятий спортом, так и ускорить, пренебрегая ими. Как предотвратить: выберите спортивные занятия, которые вам по душе, чтобы не пришлось каждый раз заставлять себя. Это может быть йога, танцы, велосипед. В повседневной жизни всегда выбирайте активность: вместо лифта — подъем по лестнице, вместо проезда на транспорте пройтись пешком.

5. Заметное выпадение и ломкость волос

Выпадение от 50 до 125 волосков в день принято считать нормой для взрослого здорового человека. Если после каждого расчесывания ваши волосы пучками остаются на расческе, а пробор становится все шире, это сигнал о нарушениях в организме, пора обратиться к специалисту. Чаще всего признаки раннего облысения говорят о гормональном сбое. При быстром старении организма заметное выпадение волос может также наблюдаться и на других участках тела. Как предотвратить: подберите подходящие именно вам средства гигиены, постарайтесь обогатить рацион продуктами, богатыми жирными кислотами омега-3, защищайте волосы, находясь на солнце.

6. Нарушения сна

Нарушения сна сами по себе не связаны с возрастом, но являются результатом влияния факторов, характерных для старения. Нормальными физиологическими изменениями для людей возраста от 60 лет считаются повышение чуткости сна, уменьшение его продолжительности, смещение биологических часов в сторону более раннего подъема. Это связано с возрастным повышением уровня кортизола, который и вызывает беспокойство во время сна. Если проблемы со сном возникают в более раннем возрасте, это также может быть признаком ускоренного старения организма. Как предотвратить: последствия стресса помогут сгладить занятия йогой или плаванием, перед сном выбирайте чтение книг вместо смартфона или телевизора.

При появлении ранних признаков старения необходимо сразу обращаться к врачу. Профилактические меры могут лишь отсрочить появление проблемы, но не решить ее. А заниматься самолечением не стоит. У вас есть свои секреты сохранения молодости? Расскажите о них в комментариях.